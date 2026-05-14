ఎండాకాలంలో బీపీ పేషెంట్ల ఇబ్బందులు - ఇవి తింటే అదుపులో ఉంటుందట!
- ఎండాకాలంలో రక్తపోటు నియంత్రణకు - ఇవి ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు
Published : May 14, 2026 at 3:20 PM IST
Precautions to Control Blood Pressure During Summer : వేసవి కాలంలో ఎండల తీవ్రతకు బీపీ హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇంటి పనులు అధికంగా చేయడం, హార్మోన్లలో తేడాలు, డీహైడ్రేషన్ వంటి కారణాలతో బీపీ పెరగవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కొన్ని ఆహారాలను సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా : శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గితే రక్తం చిక్కబడి బీపీ పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది సోడియం ప్రభావాన్ని తగ్గించి బీపీని నియంత్రిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, పల్చటి మజ్జిగలో కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి వేసుకుని తాగడం వల్ల శరీరం చల్లబడటమే కాకుండా జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఉప్పు తక్కువగా, పంచదార లేకుండా తీసుకునే నిమ్మరసం రక్తనాళాలను మృదువుగా ఉంచుతుందని చెబుతున్నారు.
ఈ ఫ్రూట్స్తో : పొటాషియం అధికంగా ఉండే అరటి పండ్లను తినొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది శరీరంలోని అదనపు సోడియంను బయటకు పంపించడానికి సహాయపడుతుందని అంటున్నారు. ఫలితంగా బీపీ అదుపులో ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, వేసవిలో దొరికే పుచ్చకాయలో 'ఎల్. సిట్రులిన్' అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది రక్తనాళాలపైన ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, సీజనల్గా వచ్చే తాటి ముంజలు, కర్బూజా పండ్లు శరీరానికి చలువ చేస్తాయని సూచిస్తున్నారు. రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలను పుష్కలంగా తినడం కూడా ముఖ్యమని medlineplus పేర్కొంది.
సొరకాయతో : ఇందులో నీటి శాతం ఎక్కువగా, సోడియం తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది బీపీ ఉన్నవారికి మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, మెగ్నీషియం, పొటాషియం మెండుగా ఉండే ఆకుకూరల్ని తీసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. సొరకాయ వల్ల ట్రైగ్లిజరైడ్స్, మొత్తం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలలో గణనీయమైన తగ్గుదలతో పాటు రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
సపోటా : ఇందులో అనేక రకాల విటమిన్స్, మినరల్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఎ, బి, సి, ఇ విటమిన్లు, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, మాంగనీస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని సహజ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ శరీరంలోని వాపు, ఉష్ణోగ్రతను తగ్గిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులోని పొటాషియం రక్తపోటుని అదుపు చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. వీటిలోని సహజ చక్కెరలు ఫ్రక్టోజ్, సుక్రోజ్ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. వీటి వల్ల శరీరానికి తక్షణ శక్తి లభిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, వ్యాయామం చేసేవారికి, గర్భిణులకు మంచిదట. సపోటాలోని మెగ్నీషియం రక్తనాళాలు సక్రమంగా పనిచేసేలా చూస్తుందని, అలాగే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుందని International Journal of Food Science and Nutrition పేర్కొంది.
- రోజూ భోజనంలో పెరుగు లేదా పల్చటి మజ్జిగ ఉండేలా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పెరుగులో ఉండే క్యాల్షియం రక్తనాళాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
ఇవి వద్దు : బీపీ ఉన్నవారు రోజుకు 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ ఉప్పు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఊరగాయలు, అప్పడాలు, ప్యాక్ చేసిన చిప్స్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, కాఫీ, టీలు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరిగి బీపీ పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నూనె, కారం, ఘాటైన మసాలాలు వేసవిలో తగ్గించుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
