మండే ఎండల్లో "చల్లచల్లని జ్యూస్" తాగుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
- పానీయాల్లో ఐస్ వేసి తాగితే సమస్య తప్పదట - వేసవిలోనే చాలా జాగ్రత్త ఉండాలంటున్న నిపుణులు
Published : April 24, 2026 at 9:22 AM IST
Health Problems Associated with Contaminated Ice Beverages : మండే ఎండల్లో వేడి నుంచి ఉపశమనం కోసం చల్లగా ఏదైనా తాగాలనిపిస్తుంది. రోడ్ల పక్కన కనిపించే పండ్లు, చెరకు రసాలు, ఇతర శీతల పానీయాల్లో ఐస్ వేసుకుని ఓ గ్లాస్ తాగితే హాయిగా అనిపిస్తుంది. కానీ, ఆ చల్లని ఐస్లో ఉండే వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాల వల్ల తీవ్రమైన అనారోగ్యాల బారినపడే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో జ్యూస్లలో ఐస్ వేసుకొని తాగితే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం రోడ్ల పక్కన బండ్లపై అమ్మే శీతల పానీయాల్లో వేసే ఐస్ చాలా వరకూ కలుషితమైనదే. నాణ్యతా ప్రమాణాలను ఏ మాత్రం పాటించకుండా తయారు చేసిందే. మార్కెట్లో ఐస్ తయారీ, వినియోగానికి సంబంధించి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI)కు సంబంధించిన కఠినమైన నిబంధనలున్నా.. అవి ఎవరూ పాటించడం లేదంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో చల్లగా గొంతులోకి దిగి మనుషుల ప్రాణాల మీదకు వస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఐస్లో రకాలు తెలుసా! : తినే, తాగే పదార్థాలలో వినియోగించే ఎడిబుల్ ఐస్, పండ్లు, చేపలు లాంటివి నిల్వ చేసేందుకు వాడే నాన్ ఎడిబుల్కు మధ్య తయారీ, నిల్వ విధానంలో వేర్వేరు ప్రమాణాలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ రెండింటినీ కలిపి ఒకచోట నిల్వ చేయడం కూడా ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల చట్టం కింద నేరమని చెబుతున్నారు. కానీ, మన దగ్గర రెండు రకాల ఐస్లు ఉన్నాయనే విషయం కూడా 80 శాతం మందికి తెలియదని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాదు, రోడ్ల పక్కన పండ్ల రసాలు విక్రయించే చిరు వ్యాపారుల్లోనూ చాలామందికి నాన్ ఎడిబుల్ ఐస్ను జ్యూస్ లాంటి వాటిలో వాడకూడదనే విషయం తెలియదని తెలియజేస్తున్నారు.
అపరిశుభ్రమైన నీటితో చేసే ఐస్తో గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గుతో ఆరంభమై.. నిమోనియా లాంటివే కాకుండా ఈకోలి, టైఫాయిడ్, కలరా వంటి బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తున్నాయి. హెపటైటిస్ ఎ, ఈ లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారినపడుతున్నారు. ఒక్కోసారి అమీబియాసిస్ లాంటి పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే ప్రమాదం ఉంది- డాక్టర్ ఎం.ఎస్ గోపాలకృష్ణ, ప్రముఖ శ్వాసకోశ వైద్య నిపుణులు
నిబంధనలు సృష్టంగా ఉన్నాయ్ :
- FSSAI నిబంధనల ప్రకారం.. తాగడానికి వినియోగించే ఐస్ను కచ్చితంగా స్వచ్ఛమైన మంచి నీటితోనే తయారు చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. దీని తయారుచేసే, విక్రయించే ప్రతి పరిశ్రమ, సంస్థలకు తప్పనిసరిగా FSSAI లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలని చెబుుతున్నారు.
- పానీయాల్లో వినియోగించే ఐస్ ప్యాకెట్లపై ఎడిబుల్ ఐస్ అని సృష్టంగా ముద్రించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎప్పటిలోగా వినియోగించాలనే కాల పరిమితి కచ్చితంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
- ఎడిబుల్ ఐస్ తయారీకి మురికి, కలుషిత నీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వినియోగించకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ఈకోలీ, సాల్మనెల్లా లాంటి వైరస్లు ఈ నీటిలో ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఐస్ తయారీ, నిల్వ చేసే ఫ్రీజర్లు, ప్యాకింగ్ యంత్రాలు, రవాణా వాహనాలు శుభ్రంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఫ్యాక్టరీల్లో అంతా అపరిశుభ్రతే : ఐస్ తయారుచేసే ఫ్యాక్టరీల్లో ఎక్కడా సరైన నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించడం లేదంటున్నారు నిపుణులు. వారికి అందుబాటులో దొరికే నీటితోనే ఐస్ను తయారు చేస్తున్నారట. ఇదే ఐస్ను చేపలు, రొయ్యలు, పండ్ల, కూలింగ్ కోసం, పానీయాల్లో వేసేందుకు వినియోగిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. పరిశ్రమల్లో చాలా వరకూ అపరిశుభ్ర వాతావరణంలోనే ఉంటున్నాయని, ఐస్ దిమ్మెలు తయారైన తర్వాత కూడా నేలపైనా, మురికి టబ్బుల్లో పెట్టేసి రవాణా చేస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు. ఆ తర్వాత వాటిని చిరువ్యాపారులు తీసుకొచ్చి, గొనె సంచుల్లో పెట్టి కర్రతో గుండగా కొట్టేసి.. బాక్సులో పెట్టి వాడుతుంటారట.
ఆరోగ్యంపై దాడి :
- రోడ్ల పక్కన పండ్లు, చెరకు రసాలు, పానీయాలను తాగే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఐస్ వేసుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తినేందుకు వీల్లేని.. నాన్ఎడిబుల్ ఐస్ను ఎక్కువగా వినియోగించడంతో అనారోగ్యాల పాలవుతున్నారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఐస్ తయారీ సమయంలో శుభ్రత లేకపోవడం, సరిగా నిల్వ చేయకపోవడంతో.. లెడ్, ఆర్సెనిక్ లాంటివి నీటిలో కలిసి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు బారినపడేలా చేస్తాయంటున్నారు.
- పానీయాల్లో ఐస్ను కలిపే సమయంలోనూ చేతులు శుభ్రంగా లేకపోతే డయేరియా, వాంతులు, విరేచనాలు లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఆస్తమా లాంటి శ్వాసకోస సంబంధ వ్యాధులు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వారిపై ఈ కలుషిత ఐస్ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
