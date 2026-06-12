పిల్లల్లో "మలబద్ధకానికి కారణాలు" ఏంటి? - ఏం చేస్తే ఈ సమస్య తగ్గుతుంది!
-పిల్లల్లో తగ్గిపోయిన శారీరక శ్రమ, పెరిగిన మలబద్ధకం - దీనిని నివారించేందుకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి!
Published : June 12, 2026 at 7:13 PM IST
Constipation Causes and Remedies in Children: ఈ తరం పిల్లల్లో శారీరక శ్రమ బాగా తగ్గిపోయింది. ఎంత సేపూ కదలకుండా ఒకే చోట కూర్చోవడం, గంటల తరబడి గ్యాడ్జెట్లకు అతుక్కుపోవడం వల్ల ఒబెసిటీ వంటి సమస్యలే కాదు.. మలబద్ధకం కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది చిన్నారుల్లో మలబద్ధకం రావడానికి కారణాలు, వాటి పరిష్కార మార్గాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కారణాలివేనా?: పిల్లల్లో మలబద్ధకం సమస్య రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం గ్యాడ్జెట్ల వినియోగం పెరిగిపోవడంతో గంటల తరబడి వాటికే అతుక్కొని పోతున్నారు. దీనివల్ల శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, ఆటాలాడకుండా ఎక్కువ సేపు కదలకుండా ఒకే చోట కూర్చోవడం వల్ల ఊబకాయం, మలబద్ధకం లాంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, నీళ్లు సరిగ్గా తాగకపోవడం, ద్రవ పదార్థాలు తగిన మోతాదులో తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్య వస్తుందని hopkins medicine పేర్కొంది.
- జంక్ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినడం
- రాత్రిపూట ఆలస్యంగా తినడం
- అర్ధరాత్రి వరకు మేల్కొని ఉండటం
- నిద్రలేమి
- చాలా అరుదుగా, కొన్ని అంతర్లీన హైపో థైరాయిడిజం లేదా యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, ఐరన్ సప్లిమెంట్లు, నార్కోటిక్ నొప్పి లాంటి కొన్ని మందులు పిల్లలలో మలబద్ధకాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని National Institutes of Health పేర్కొంది.
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ఈ చిట్కాలతో మేలు :
- ఉదయం నిద్రలేవగానే ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లు పిల్లలతో తాగించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రుచి కోసం అందులో టీ స్పూన్ తేనె, నిమ్మరసం కూడా కలిపి అందించవచ్చనని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, రాత్రి నీటిలో నానబెట్టిన 4-5 ఎండు ద్రాక్షలను పరగడుపునే తినిపించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
- గోరువెచ్చని పాలలో అర టీస్పూన్ ఆవు నెయ్యి కలిపి రాత్రిపూట పడుకునే ముందు పిల్లలకు అందించాలని చెబుతున్నారు.
- పచ్చి ఆహార పదార్థాలను పిల్లలు జీర్ణం చేసుకోలేరట. కాబట్టి, వారికి ఉడకబెట్టిన, వండిన ఆహార పదార్థాలనే అందించాలని పేర్కొంటున్నారు.
- అలాగే, పిల్లలకు అందించే ఆహార పదార్థాల్లో ఉప్పు, చక్కెర మోతాదును బాగా తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఫైబర్ పదార్థాలు మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తాయట. అందుకే, పిల్లల రోజువారీ ఆహారంలో పీచు అధికంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో స్ట్రాబెర్రీ, అవకాడో, యాపిల్, నిమ్మజాతి పండ్లు వంటివి వారు ఎక్కువగా తినేలా ప్రోత్సహించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పీచు అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు తినడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య దూరం అవుతుందని mayoclinic పేర్కొంది
- చిన్నారులతో వివిధ రకాల వ్యాయామాలు చేయించడంతో పాటు ఆటలాడేలా వారిని ప్రోత్సహించాలని clevelandclinic పేర్కొంది. ఉదయం లేదా సాయంత్రం వాకింగ్, రన్నింగ్, జాగింగ్ వంటివీ చేయించడం మేలని తెలియజేస్తున్నారు.
అయితే, ఈ టిప్స్ పాటిస్తున్నా పిల్లల్లో మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుముఖం పట్టకపోతే.. పిల్లలను సంబంధింత డాక్టర్లును సంప్రదించి వారికి తగిన చికిత్స అందించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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