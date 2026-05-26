రక్తదానంలాగా "మూలకణాలు" డొనేట్​ చేయొచ్చు! - మరి, ఎలా దానం చేయాలో తెలుసా?

మూలకణాలు అంటే ఏమిటి? - వీటిని దానం చేయడం వల్ల ఎటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి!

Stem Cells (Getty Images)
Published : May 26, 2026 at 5:36 PM IST

Stem Cells Donate: రక్తదానం, కిడ్నీ దానం, కాలేయ దానం గురించి అందరికి తెలిసిందే. మరి, మూలకణ దానం గురించి ఎంత మందికి తెలుసు?. తలసేమియా, బ్లడ్​ క్యాన్సర్​ వంటి జబ్బులతో జీవన్మరణాల మధ్య కొట్టు మిట్టాడుతున్న ఎంతోమందికి ఇది పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తోంది. నిజానికి ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. కానీ, ప్రజల్లో సరైన అవగాహన లేకపోవటం, అపోహలు అడ్డంకులుగా నిలవడంతో చాలా మందికి దీని గురించి తెలియడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే అసలు మూలకణాలు అంటే ఏంటి? ఎలా పనిచేస్తాయి? వీటిని ఎవరు దానం చేయవచ్చు? వంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మూలకణాలు అంటే?: ఇవి ప్రత్యేకమైన, శక్తిమంతమైన కణాలని medlineplus పేర్కొంది. ఒకటి రెండుగా విభజన చెందటం, ఎలాంటి కణజాలంగానైనా మారటం వీటి ప్రత్యేకత అంటున్నారు నిపుణులు. ఒక మూలకణం (Stem Cell) రెండుగా విభజన చెందినప్పుడు వీటిల్లో ఒకటి అవయవ కణంగా మారితే.. మరొకటి మూలకణంగా మిగులుతుందని చెబుతున్నారు. అవసరమైతే తిరిగి విభజన చెందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలా కణజాలాలు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, మరమ్మత్తు కావటానికివి తోడ్పడతాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, దెబ్బతిన్న కణాలు, అస్తవ్యస్తమైన కణాలు తిరిగి కోలుకోవడానికి దోహదం చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

ఎలా పనిచేస్తాయి?: దెబ్బతిన్న లేదా మృతకణాలు వాటికి సంబంధించిన కణ ఆకృతులను విడుదల చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవే 'ప్రమాద' సంకేతాలుగా మూలకణాలకు దారిచూపుతాయని చెబుతున్నారు. వీటికి స్టెమ్​ సెల్స్​ మీదుండే గ్రాహకాలు అంటుకొని ప్రాథమిక వాపు ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అప్పుడు మూలకణాలు ఉత్తేజితమై గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్, సైటోకైన్ల వంటి వాటిని విడుదల చేసి పనిలోకి దిగుతాయని వివరిస్తున్నారు. వేగంగా విభజన చెందుతూ, ఆయా కణజాలాలకు చెందిన కొత్త కణాలుగా మారతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దెబ్బతిన్న కణాల స్థానంలో కుదురుకొని, మరమ్మతు ప్రక్రియను చేపడతాయట. అందుకే, తీవ్ర అప్లాస్టిక్ ఎనీమియా, తలసేమియా, బ్లడ్​ క్యాన్సర్​ వంటి రక్త సమస్యల చికిత్సల్లో ఈ కణాలు ఆశాజనకంగా కనిపిస్తున్నాయని అంటున్నారు. రక్తక్యాన్సర్, రక్తహీనత, విరిగిన ఎముకలకు మూలకణ ద్వారా చికిత్స చేయవచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది.

దాతల కొరతే అడ్డంకి : మూలకణ మార్పిడిలో రోగి జన్యు మ్యాపింగ్(HLA Type - Human Leukocyte Antigen) దాతలతో సరిపోవటం చాలా కీలకమంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే చికిత్స విజయవంతంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే, రోగి కుటుంబ సభ్యుల్లో సరిపోయిన దాతలు దొరకటం కష్టంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. కేవలం 25 శాతం మందికి మాత్రమే జన్యు మ్యాపింగ్​ సరిపోతుందట.

మన దేశంలో సుమారు లక్షకు పైగా తలసేమియా బాధితులు ఉన్నారు. ఏటా కొత్తగా సుమారు 10 వేల కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి 27 సెకండ్లకు ఒకరు రక్త క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు. వీరిలో 17 శాతం మందికే సరిపోయిన దాతలు దొరుకుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే దాతల మూలకణాలు అవసరమవుతున్నాయి. ఇలాంటప్పుడు ఎముకమజ్జ, మూలకణ దాతల రిజిస్ట్రీలు ఆదుకుంటున్నారు. మన దగ్గర ధాత్రి, DKMS వంటి రిజిస్ట్రీలు చురుకుగా ఉన్నాయి. ఇవి స్థానిక ఆసుపత్రులు, వైద్య సంస్థల సహకారంతో స్వచ్ఛందంగా పని చేస్తున్నాయి. ఇవి దాతలకు, రోగులకు సంధాన కర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి -డా. సాయిరాం అల్లూరి, మూలకణ పరిశోధకులు

అపోహలు వద్దు : మూలకణాలను దానం చేయటం సురక్షితం. దీనివల్ల శరీరం మీద ఎలాంటి దుష్ప్రభావమూ పడదట. కానీ, కొన్ని అపోహలు వెనకాడేలా చేస్తున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేసుకున్న వారిలోనూ మరింత సమాచారం ఇవ్వటానికి నిరాకరిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. దాతలుగా నమోదు చేసుకున్న వారిలో యువతే ఎక్కువగా ఉంటున్నారట. అయితే వీళ్లు మూలకణాలు దానం చేస్తామని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పినప్పుడు వాళ్లు అభ్యంతరం చెబుతున్నారట. ఎందుకంటే, మూలకణాల మీద, వీటి దానం మీద అవగాహన లేకపోవటమే ప్రధాన కారణమని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వైద్య సదుపాయాలు, పరిశుభ్రత, ప్రమాణాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఫలితాలు మెరుగవుతాయని ఆశిస్తున్నారు.

ఆరోగ్యవంతులెవరైనా : మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్న 18-50 ఏళ్ల వయసు వారు ఎవరైనా మూలకణాలను దానం చేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని దానం చేయాలనే ఆసక్తి గలవారు రిజిస్ట్రీల వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి కొన్ని తేలికైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలిస్తే స్వాబ్ (దూదిపుల్ల పరీక్ష) కిట్​ను పంపిస్తారట. దీన్ని నోట్లో బుగ్గల మీద రుద్ది, ప్యాక్ చేసి తిరిగి వెనక్కి పంపించాలంటున్నారు. ఇందులో ఎలాంటి నొప్పి, రక్తస్రావమేమీ కాదట. ఈ క్రమంలో దూదిపుల్లకు అంటిన జిగురు పొర కణాలను విశ్లేషించి, HLA టైపింగ్​ను నిర్ణయిస్తారని వివరిస్తున్నారు. అనంతరం నమోదు చేసుకున్న వ్యక్తికి సర్టిఫికెట్ అందజేస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. దీనిలోని బార్​కోడ్​లో దాతకు సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు.

HLA టైపింగ్ రోగితే సరిపోతే రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేసుకున్న వ్యక్తిని సంప్రదిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని ముందస్తు పరీక్షలు నిర్వహించి ఇన్​ఫెక్షన్లు, రక్త సమస్యల వంటివి ఏవైనా ఉన్నాయేమో చూస్తారట. ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు తేలితే మూలకణాలను తీసుకుంటారని తెలియజేస్తున్నారు.

మనిషి బతికుండగా తన అవయవాలేవీ కోల్పోకుండా ఇతరులకు దానం చేసే విధానం ఇదొక్కటే. కళ్లు లేదా కిడ్నీ దానం అనుకోండి... శరీరం నుంచి ఒకదాన్ని తీసి ఇవ్వాలి. అదే లివర్ అయితే చిన్న ముక్కను తీస్తారు. కానీ, మూలకణ దానం కాదు. రక్తదానం లాగా ఇవ్వచ్చు. ఈ మూలకణాలు 3 నెలల్లోనే తిరిగి ఉత్పత్తి అవుతాయి- డా. సూరపనేని ఎస్. రావు, ప్లాస్టిక్ సర్జన్

దానం ఎలా : ఒకప్పుడు ఎముక మజ్జను తీసి.. అందులోంచి మూలకణాలను సేకరించే వారు. ఇది కాస్త నొప్పితో కూడుకున్న పద్ధతి. అందుకే, చాలా మంది మూలకణ దానం చేయడానికి భయపడేవారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులు కానివారికి ఎముకమజ్జ ఇవ్వటానికి వెనకాడే వారు. కానీ, ఇప్పుడు కాళ్లు, చేతుల్లోని రక్తనాళాల నుంచి తీసిన రక్తం ద్వారానే మూలకణాలను తీసుకునే విధానం (Peripheral Blood Stem Cell Donation) వచ్చిందంటున్నారు నిపుణులు.

  • ఈ క్రమంలోనే ముందుగా దాతకు ఐదు రోజుల పాటు గ్రాన్యులోసైట్ కాలనీ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ (GCF) ఇంజెక్షన్ ఇస్తారట. దీంతో మూలకణాల సంఖ్య బాగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవి ఎముకమజ్జలో నుంచి బయటకు వచ్చి రక్తంలోకి చేరతాయంటున్నారు. ఐదో రోజున కాళ్లు, చేతుల్లోని రక్తనాళాల ద్వారా మూలకణాలను సంగ్రహిస్తారని పేర్కొంటున్నారు. రక్తాన్ని సేకరించేటప్పుడు ఎఫెరిసిస్ యంత్రం ద్వారా వీటిని వేరు చేస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. మిగతా రక్తమంతా తిరిగి దాత శరీరంలోకే వెళ్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇదంతా నాలుగైదు గంటల్లోనే పూర్తి అవుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సేకరించిన మూలకణాలను భద్రపరుస్తారట. ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో వారికి ఎక్కిస్తారని చెబుతున్నారు.
  • కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులైతే తప్ప.. ఎవరు, ఎవరికి మూలకణాలను దానం చేస్తున్నారో తెలిసే అవకాశం లేదంటున్నారు నిపుణులు. అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించినప్పుడో లేదా మరో సందర్భంలోనో దాతలు, గ్రహీతలు కలుసుకునే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
  • రిజిస్ట్రీలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగానూ సమాచారాన్ని ఇచ్చి పుచ్చుకుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, HLA టైపింగ్ సరిపోతే ప్రపంచంలో ఎక్కడ, ఎవరికి అవసరమైనా మూలకణాలు దానం చేసే అవకాశం లభిస్తుందట.

రెండు రకాల మూలకణాలు : తల్లిదండ్రుల అండం, శుక్రకణాల కలయికతో ఏర్పడిన ఒక్క మూలకణం నుంచి దాదాపు 40 ట్రిలియన్ల కణాలు పుట్టుకొస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటితోనే శరీరమంతా ఏర్పడుతుందట. అయితే, దాతల మూలకణాలు రోగుల్లో చాలామందికి సరిపోవు అని చెబుతున్నారు. దాతల సంఖ్య పెరిగితే సరిపోయే మూలకణాలు అందుబాటులో ఉండటమూ ఎక్కువతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

అయితే, రక్తం నుంచి సేకరించిన హీమోపోయెటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ కొన్నిసార్లు శరీరం తిరిస్కరించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని నివారించడానికి స్టిరాయిడ్లు, కొత్తరకం మందులు తోడ్పడతాయని అంటున్నారు. ఇవి ఒకవేళ పనిచేయకపోతే.. సెన్​కైమల్ స్టెమ్ సెల్స్ అనే మరోరకం మూలకణాలు ఆదుకుంటాయట. ఎముకమజ్జ, కొవ్వు, బొడ్డుతాడు రక్తం నుంచి వీటిని సేకరించాల్సి ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. కణజాలాలను మరమ్మత్తు చేయటం వీటి ప్రత్యేకతని చెబుతున్నారు. అందుకే ఇవి డయాబెటిస్, గుండె, కిడ్నీ వైఫల్యం, అల్జీమర్స్, కీళ్ల నొప్పుల వంటి సమస్యల చికిత్సలో ఆశాజనకంగా కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఒక రకంగా ఇవి ఆయా అవయవాలను పునరుత్తేజితం చేసి, జబ్బులను సమూలంగా నయం చేస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

