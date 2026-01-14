ETV Bharat / health

తరచూ కాళ్లలో "తిమ్మిర్లు" వస్తున్నాయా? - మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

కాళ్లలో తిమ్మిర్లు రావడానికి అనేక కారణాలు - తీవ్రమైన కొద్దీ ప్రమాదకరమంటున్న నిపుణులు

Leg Cramps
Leg Cramps (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 14, 2026 at 2:32 PM IST

Common Triggers of Leg Cramps : ఎక్కువ సేపు ఒకే భంగిమలో కూర్చున్నప్పుడు లేదా పడుకున్నప్పుడు కాళ్లులో తిమ్మిర్లు రావటం లేదా కండరాలు పట్టేస్తుంటాయి. అలా జరిగినపుడు లేచి కాస్త అటుఇటు నడవగానే తిమ్మిర్ల బాధలు తొలగిపోతుంటాయి. అయితే, కొంతమందిలో కూర్చునే, పడుకునే భంగిమలతో నిమిత్తం లేకుండానే ఈ సమస్య వస్తుంటుంది. ఈ సమస్యను డీహైడ్రేషన్ లేదా అలసటగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కానీ, ఇది శరీరంలో ఉన్న తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా కాళ్లులో తిమ్మిర్లు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పెరిఫెరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ (PAD): నడుస్తున్నప్పుడు కాళ్లు పట్టేసి, ఆగగానే తగ్గిపోతుంటే అది రక్తనాళాల్లో అడ్డంకుల వల్ల వచ్చే PAD కావచ్చు. ఈ సమస్య ఉన్నవారిలో కాళ్లలో తిమ్మిర్లు రావడం ఒక ప్రధాన లక్షణం. రక్తనాళాల్లో కొవ్వు నిల్వలు (ప్లేక్) పేరుకుపోవడం వల్ల కాళ్లకు రక్త ప్రసరణ తగ్గి, కండరాలకు తగినంత ఆక్సిజన్ అందకపోవడమే ప్రధాన కారణమని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాపాయం లేదా కాలు తీసివేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు.

సిరల లోపం : ఈ సమస్య వల్ల కాళ్లు బరువుగా లేదా తిమ్మిర్లుగా అనిపించడం, నిలబడినప్పుడు తీవ్రమయ్యే నొప్పి వస్తుందని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. సిరల్లోని కవాటాలు సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు, రక్తం గుండెకు తిరిగి ప్రవహించలేక కాళ్లలోనే నిలిచిపోతుంది. దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ మందగించి, నరాలపై ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల తిమ్మిర్లు లేదా జలదరింపు అనుభూతి కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు.


ఎలక్ట్రోలైట్ సమస్యలు : శరీరంలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ సమతుల్యత దెబ్బతినడం వల్ల కాళ్లలో తిమ్మిర్లు, జలదరింపు, కండరాలు పట్టేయడం వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, మెగ్నీషియం, పొటాషియం లేదా క్యాల్షియం స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు కండరాలు సరిగ్గా పనిచేయవని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. ముఖ్యంగా మూత్రవిసర్జన మందులు వాడేవారిలో ఇది కనిపిస్తుందట.

నరాల సమస్యలు : సయాటికా, న్యూరోపతి లేదా వెన్నెముకపై ఒత్తిడి వల్ల కూడా కాళ్లు పట్టేయవచ్చు. కండరాల నొప్పి కంటే మంట, తిమ్మిర్ల వంటి అనుభూతి కలిగితే అది నరాల సమస్య కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, నరాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు లేదా వాటిపై ఒత్తిడి కలిగినప్పుడు మెదడుకు అందే సంకేతాలలో అంతరాయం కలిగి, తిమ్మిరి లేదా జలదరింపుగా అనిపిస్తుంది.

మందుల ప్రభావం : స్టాటిన్స్, ఆస్తమా మందులు, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ వంటి కొన్ని రకాల మందులు వాడటం వల్ల కూడా కాళ్లులో తిమ్మిర్లు రావచ్చు. కొత్త మందులు మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇలా జరిగితే డాక్టర్లును సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మితిమీరిన శ్రమ, తగినంత విశ్రాంతి లేకపోవడం: ఎక్కువ సేపు నిలబడి పనిచేయడం, కఠినమైన వ్యాయామాలు, సరైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కండరాలు బిగుసుకుపోయి నొప్పి వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఇతర కారణాలు : థైరాయిడ్ సమస్యలు, రక్తహీనత, విటమిన్ బి12, డి లోపం వల్ల కండరాలు త్వరగా అలసిపోయి తిమ్మిర్లు వస్తాయి. బి12 లోపం వల్ల పాదాల్లో సూదులతో పొడిచినట్లు తిమ్మిరిగా లేదా జలదరింపుగా అనిపిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

