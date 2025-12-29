ETV Bharat / health

పిల్లలు సరిగా నిద్రపోవడం లేదా? - ఇది చిన్న సమస్య కాదంటున్న నిపుణులు!

నిద్రలేమితో దీర్ఘకాలిక సమస్యలు- నాణ్యమైన నిద్ర ఎంత సమయం అవసరమో తెలుసా?

kids and sleep
kids and sleep (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 29, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
Sleep Disturbances in Children : పిల్లలకు మంచి పోషకాహారం ఇవ్వటమే కాదు, కంటి నిండా నిద్ర పోయేలా చూసుకోవటమూ ముఖ్యమే. 6 నుంచి 12 ఏళ్ల పిల్లలు రోజుకు కనీసం 9 గంటలన్నా నిద్రపోవాలంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, చాలామంది చిన్నారులకు ఇది కలగానే మిగిలిపోతోంది. ఈ క్రమంలో నిద్రలేమి ఈ రోజుల్లో పెద్దలకే కాదు, పిల్లలకూ పెను సవాలుగా మారుతోంది. రాత్రిపూట ఆదమరచి నిద్రపోవాల్సిన పిల్లలు నిద్ర పట్టక సతమతమవుతున్నారు. అయితే, నిద్రలేమి పిల్లలకు శారీరకంగానే కాదు, దీర్ఘకాలంలోనూ అనేక సమస్యల్ని తెచ్చి పెడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిద్రలేమికి దారితీసే అలవాట్లు, దీర్ఘకాలంలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పిల్లల ఎదుగుదలకు కావాల్సిన 'గ్రోత్ హార్మోన్' నిద్రలోనే విడుదలవుతుంది. బాగా నిద్రపోయే పిల్లల్లో రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలోపేతమవుతుంది. మెదడు ఎదుగుదల బాగుంటుంది. పిల్లలు పగలు చదువుకున్నాదంతా మెదడులో రాత్రిపూట నిల్వ అవుతుంది. తగినంత సమయం, సరిగా నిద్రపోకపోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయి. అందుకే పిల్లలు హాయిగా నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Naps
కునుకుపాట్లు (Eenadu)

నిద్రలేమికి దారితీసేవి :

  • క్రమశిక్షణారాహిత్య జీవనశైలి.
  • రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం
  • రాత్రిళ్లు ఫోన్లలో, కంప్యూటర్లలో, ల్యాప్​టాప్​లలో వీడియోలు చూడటం, చాటింగులు చేస్తూ ఉండడం.
  • అర్ధరాత్రి దాటేవరకూ చదువుతూ ఉండడం.

దీర్ఘకాలిక సమస్యలు :

  • దీర్ఘకాలిక నిద్రలేమి ఉన్నవారికి అలసట, ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్, స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • చిరాకు, డిప్రెషన్ వంటి భావోద్వేగ సమస్యలు.
  • టైప్-2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం ఎక్కువవుతుంది.
  • శరీర సహజ రక్షణ వ్యవస్థ ఇన్​ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయలేదు.
  • మెదడు పనిచేసే విధానంపై నిద్రలేమి చాలా ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతుంది.
  • ఒత్తిళ్లు, నిద్ర సరిగా లేకపోవడం వల్ల పొట్టలో యాసిడ్ ఉత్పత్తవుతుంది.
  • నిర్ణయాత్మక శక్తి, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోతాయి.
Looking at the phone at night
రాత్రిళ్లు ఫోన్ చూడటం (Getty Images)

ఇలా ఉంటే జాగ్రత్త :

  • పగటిపూట నిద్రమత్తు
  • అలసట, చిరాకు
  • ఆలోచించడంలో, దృష్టిసారించడంలో, గుర్తుంచుకోవడంలో ఇబ్బంది
  • తరచూ తలనొప్పి

తీవ్రమైన లక్షణాలు :

  • కునుకుపాట్లు
  • అనియంత్రిత కంటి కదలికలు
  • సృష్టంగా మాట్లాడలేకపోవడం
  • వాలిపోతున్న కనురెప్పలు
  • చేతులు వణకడం
  • దృశ్య, స్పర్శ భ్రాంతులు

American Academy of Family Physicians అధ్యయనం ప్రకారం, నాణ్యమైన నిద్ర ఎంత సమయం అవసరం :

వయసునిద్ర(గంటల్లో)
0-2 నెలలు16-18
2 -12 నెలలు 12-16
1-3 సంవత్సరాలు10-16
3-5 సంవత్సరాలు11-15
5-14 సంవత్సరాలు9-13
14-18 సంవత్సరాలు7-10


వయసుకు తగ్గట్లు నిర్ణీత సమయం పాటు నిద్ర ఉండేలా చూసుకోవాలి. రాత్రిపూట నిద్రకు ఉపక్రమించేందుకు కనీసం గంట ముందే ఫోన్, ల్యాప్​టాప్ లాంటివి ఆపేయాలి. నిద్ర బాగా పట్టేందుకు శరీరంలో మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలవుతుంటుంది. వెలుతురు ఎక్కువగా ఉంటే ఈ హార్మోన్ విడుదల తగ్గుతుంది. కాబట్టి, రాత్రిళ్లు లైట్ తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. రాత్రి ఏడెనిమిది గంటల పాటు నిద్రపోవడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేట్ అవుతుంటుంది. కాబట్టి, ఉదయం నిద్రలేవగానే మంచినీరు తాగాలి. క్యారెట్ లాంటి కూరగాయలు, పండ్లు తీసుకోవాలి. రోజూ 15-20 నిమిషాల వ్యాయామం చేయాలి. నిద్రలేమి సమస్యగా మారితే వైద్యులను సంప్రదించాలి - డాక్టర్ ఎస్. దుర్గాప్రసాద్, ఒంగోలు సర్వజనాసుపత్రి

kid is sleeping
చిన్నారి నిద్రపోతుంది (Getty Images)

నిద్రలేమికి పరీక్షలు :

స్లీప్ అప్నియా : పాలీసోమ్నోగ్రామ్ అని పిలిచే ఈ పరీక్షను స్లీప్ అప్నియా పరీక్షా పరికరంతో చేస్తారు.

ఎలక్ట్రోఎన్సెఫలోగ్రామ్ (ఈఈజీ) : ఈ పరీక్ష మెదడు తరంగాలను గుర్తించి నమోదు చేస్తుంది. మెదడులో అసాధారణ కార్యకలాపాలను పరిశీలిస్తారు.

యాక్టిగ్రఫీ : గడియారం లాంటి పరికరం ద్వారా నిద్రను ట్రాక్ చేస్తారు. జీవనశైలి రుగ్మతలను నిర్ధారించడంలో ఇది కీలకం.

మల్టిపుల్ స్లీప్ లేటెన్సీ టెస్ట్(ఎంఎస్ఎల్​టీ) : ఈ పరీక్ష ఒక వ్యక్తి పగటిపూట నిద్రపోయే అవకాశం ఉందో లేదో పరిశీలిస్తుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

