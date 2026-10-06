రాత్రి నిద్ర పట్టడం లేదా? - అయితే మీరు ఈ "తప్పులు" చేస్తున్నట్టేనట!
- మీ నిద్రను పాడుచేస్తున్న ఆ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఇవే! -
Published : October 6, 2026 at 6:21 PM IST
Habits to Stop for Good Sleep : సంపూర్ణ ఆరోగ్యంలో నిద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అందరికి తెలిసిందే! అయితే, చాలామంది 'రాత్రుళ్లు ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర పట్టట్లేదు' అంటుంటారు. కొంతమంది నిద్రరాక మంచంపై అటూ ఇటూ దొర్లుతూ, ఏ అర్ధరాత్రో లేదంటో తెల్లవారే ముందో నిద్రలోకి జారుకుంటారు. ఈ క్రమంలో రాత్రిళ్లు నిద్ర పట్టకపోవడానికి వాళ్లు పాటించే కొన్ని అలవాట్లే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
నిద్ర పట్టట్లేదా? : కొంతమంది నిద్ర పట్టకే ఫోన్ చూస్తున్నామంటుంటారు. కానీ, ఫోన్ చూడడం వల్లే నిద్రకు అంతరాయం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొబైల్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ నిద్రను ప్రేరేపించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని అడ్డుకుంటుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల బ్రెయిన్ ఇది ఇంకా పగటి సమయమేనేమో అని భావించి మెలకువగా ఉండేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, పడుకోవడానికి కనీసం గంట ముందు నుంచే మొబైల్స్, ఇతర గ్యాడ్జెట్స్ని పక్కన పెట్టేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియా వాడకం : ఉదయం నిద్ర లేవగానే కాదు, రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నెగిటివ్ వార్తలు చూడకపోవడమే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ అలవాటు కూడా మెదడును ఒత్తిడి, ఆందోళనకు గురిచేస్తుందంటున్నారు. దీంతో రాత్రిళ్లు నిద్రపోకుండా ఇబ్బంది పడతామని తెలియజేస్తున్నారు.
కాఫీ, టీలకు దూరంగా : సాయంత్రం పూట కాఫీ, టీలు తాగడం చాలా మందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. అయితే, సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ముందే వీటిని తాగేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఈ పానీయాల్లో ఉండే కెఫెన్ (Caffeine) ప్రభావం శరీరం, మెదడుపై ఎక్కువ సమయం పాటు ఉండి నిద్ర పట్టకుండా చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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పగలు నిద్రపోతున్నారా? : కొంతమంది రాత్రి పూట నిద్ర పట్టట్లేదని, పగటి పూట ఎక్కువసేపు నిద్రపోతుంటారు. అయితే, దీనివల్ల రాత్రి నిద్రకు మరింత అంతరాయం కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, మధ్యాహ్నం పూట కేవలం 20 నుంచి 30 నిమిషాల కునుకు తీస్తే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. పగటిపూట ఎక్కువసేపు కునుకు తీయడం రాత్రి నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుందని mayoclinic పేర్కొంది.
ఎక్కువగా నీరు తాగినా : పడుకునే ముందు నీళ్లు ఎక్కువ తాగినా రాత్రుళ్లు నిద్ర పట్టదని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే, దీనివల్ల పొట్ట నిండుగా అనిపించడం, అసౌకర్యం కలగడం, పదేపదే వాష్రూమ్కి వెళ్లాల్సి రావడం వంటి కారణాల వల్ల నిద్రకు అంతరాయం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.
నిద్ర సమయాల్లో మార్పులు : చాలామంది వీకెండ్స్లో ఆలస్యంగా నిద్రపోతుంటారు. అలాగే, కొన్నిసార్లు ఇంటి పనులు, ఆఫీసు బాధ్యతల వల్ల కూడా పడుకోవడం ఆలస్యమవుతుంది. ఇలా నిద్రకు ఒక కచ్చితమైన సమయం లేకపోవడం వల్ల... నిద్ర విషయంలో శరీరం, బ్రెయిన్ మధ్య సమన్వయం లోపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల రాత్రి పూట ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర పట్టని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందట. అందుకే, వీకెండ్తో సంబంధం లేకుండా రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవాలని, ఒకే సమయానికి నిద్ర లేవాలనే కచ్చితమైన నియమం పెట్టుకోవాలని Sleepfoundation పేర్కొంది.
ఆహార అలవాట్లు : రాత్రివేళ తీసుకునే ఆహారం కూడా నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చక్కెరలు, మసాలాలు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తినడం వల్ల, శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి బదులుగా వాటిని అరిగించే పనిలోనే ఉండిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, రాత్రి భోజన సమయంలో, అర్ధరాత్రి ఇలాంటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండడమే మేలని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, పడుకోవడానికి రెండు గంటల ముందే భోజనం చేసేయడం, అదీ తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. రాత్రి భోజనాన్ని నిద్రపోయే సమయానికి కనీసం మూడు గంటల ముందు తీసుకోవాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
బెడ్ రూమ్ రూల్స్ : కొందరు బెడ్పై కూర్చొనే ఆఫీస్ పనులు చేసుకోవడం, తినడం వంటివి చేస్తుంటారు. దీనివల్ల, ఇది పని చేసుకోవాల్సిన సమయమా లేక తినే ప్రదేశమా అనే గందరగోళానికి మెదడు లోనవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా కొందరికి రాత్రుళ్లు పడుకుంటే నిద్ర పట్టదని అంటున్నారు. కాబట్టి, మంచాన్ని కేవలం పడుకోవడానికి మాత్రమే వాడమని తెలియజేస్తున్నారు.
పదేపదే టైమ్ చూసుకోవడం : ఫలానా సమయానికి పడుకోవాలనుకున్న వారు పదేపదే టైమ్ చూస్తుంటారు. దీనివల్ల మనసు ఒక రకమైన ఒత్తిడి, యాంగ్జైటీకి లోనవుతుందని, ఫలితంగా నిద్రకు అంతరాయం కలుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ అలవాటు మానుకోవాలని చెబుతున్నారు.
అయితే, ఈ అలవాట్లన్నీ ఒకటి లేదా రెండు రోజుల పాటు పాటించడం వల్ల శరీరం సుఖ నిద్రకు అలవాటు పడదని, రెగ్యులర్గా కచ్చితమైన సమయం పెట్టుకొని పాటించడం ముఖ్యమంటున్నారు. అప్పుడే, రాత్రుళ్లు సుఖంగా నిద్ర పట్టి, మరసటి రోజు ఉదయం హ్యాపీగా, ఉత్సాహంగా నిద్ర లేవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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