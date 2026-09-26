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మెనోపాజ్ సమయంలో జీర్ణ సమస్యలు? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

మహిళల్లో మెనోపాజ్ - కేవలం మూడ్ స్వింగ్స్ మాత్రమే కాదు, కడుపుబ్బరం కూడా!

మెనోపాజ్
మెనోపాజ్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 26, 2026 at 4:44 PM IST

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Common Digestive Issues and Relieving Tips During Menopause : మహిళల జీవితంలో మెనోపాజ్​ సర్వసాధారణమైన దశ. ఈ సమయంలో శరీరంలో ఎన్నో రకాల మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. నిద్రలేమి, అలసట, మూడ్​ స్వింగ్స్, వేడి ఆవిర్లు, ఎముకల బలహీనత వంటి లక్షణాలతో పాటు చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే మరో సమస్య జీర్ణక్రియ మందగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తిన్న ఆహారం సరిగా అరగకపోవడం, కడుపుబ్బరం, గ్యాస్, మలబద్ధకం, కొద్దిగా తిన్నా కడుపు నిండిన భావన వంటివి ఈ సమయంలో కనిపిస్తాయని అంటున్నారు.

ఎందుకిలా : మెనోపాజ్​లో ప్రొజెస్టరాన్, ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ల స్థాయిలు తగ్గుతాయి. ఈ హార్మోన్ల మార్పులు జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరుపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. శరీరంలో జీర్ణక్రియ వేగం తగ్గడం, శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, కండరాల చలనం మందగించడం వల్ల ఆహారం జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అంతేకాదు, ఈ దశలో నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటివి పెరిగి జీర్ణక్రియను ప్రభావితం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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ఏం చేయాలి? : ఆహారపు అలవాట్లలో చిన్న మార్పులు ఈ సమస్యను చాలా వరకు తగ్గించగలవు. ఈ క్రమంలో ఒకేసారి ఎక్కువగా తినొద్దు. బదులుగా రోజులో నాలుగు లేదా ఐదు సార్లు కొద్దికొద్దిగా తీసుకోవడంతో పాటు నెమ్మదిగా నమిలి తినాలి. అన్నం, రొట్టెలతో పాటు తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పప్పులు, మొలకలు వంటివి తీసుకోవాలి. ఇవి మలబద్ధకాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా, మజ్జిగ, ఇడ్లీ, దోశ వంటి తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలు డైట్​లో చేర్చుకోవాలంటున్నారు. అయితే, పాలు లేదా పాల పదార్థాలు తీసుకున్న తర్వాత గ్యాస్, ఉబ్బరం పెరిగితే డాక్టర్లు సలహా తీసుకోవాలి. వీటితో పాటు రోజూ తగినన్ని నీళ్లు తాగడం కూడా అత్యంత అవసరం. ఉదయం గోరువెచ్చని నీరు, భోజనం తర్వాత కొద్దిసేపు నడక జీర్ణక్రియకు తోడ్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కనీసం 30 నిమిషాలు యోగా, నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం మంచిదంటున్నారు.

ఏం వద్దు? : ఎక్కువ కాఫీ, టీ, చక్కెర పానీయాలు, కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్, మసాలా, అధికంగా వేయించిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇవి కడుపు మంట, గ్యాస్, ఆమ్లత్వంను పెంచే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : మెనోపాజ్ సహజ దశే అయినా, ప్రతి అసౌకర్యాన్ని దాని పేరుతో వదిలేయడం సరికాదు. ముఖ్యంగా, ఆహారం అరగకపోవడం నిరంతరం కొనసాగితే, తీవ్రమైన కడుపునొప్పి, రక్తస్రావం, వాంతులు, కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం, మింగడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ఆలస్యంగా చేయకుండా డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే మెనోపాజ్​ను ఇబ్బందులు లేకుండా దాటేయొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://my.clevelandclinic.org/podcasts/butts-and-guts/navigating-digestive-issues-during-menopause

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12575958/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40410564/

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