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పీరియడ్స్ సమయంలో జీర్ణ సమస్యలా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

-నెలసరిలోనూ ఉల్లాసంగా ఉండాలంటే పలు సింపుల్ పాటించాలట! - అవేంటో తెలుసా?

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2026 at 5:21 PM IST

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Common Digestive Issues and Relieving Tips During Periods : సాధారణంగా పీరియడ్స్​లో నడుము నొప్పి, కడుపు నొప్పి, అలసట, నీరసం వంటి సమస్యలు చాలా మందిలో కనిపిస్తుంటాయి. ఇవే కాకుండా రుతుచక్రం జీర్ణ వ్యవస్థ పైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, ఈ సమయంలో వివిధ జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలూ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు. అయితే, పీరియడ్స్​లో ఇవి సర్వసాధారణమే అని పేర్కొంటున్నారు. మరి, ఆ సమస్యలు ఏంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

హార్మోన్లే కారణమట! : పీరియడ్స్​లో శారీరక నొప్పులు, మానసిక ఒత్తిళ్లు, అలసట వంటి సమస్యలకు హార్మోన్లలో వచ్చే మార్పులే కారణమని అందరికి తెలిసిందే. అయితే, వీటిలో హెచ్చుతగ్గులే ఈ సమయంలో జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరు పైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • పీరియడ్స్ ప్రారంభానికి వారం రోజుల ముందు ప్రొజెస్టరాన్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పడిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, పేగుల్లో ఆహార కదలికలు నెమ్మదిస్తాయని అంటున్నారు. దీనివల్ల గ్యాస్ ఏర్పడి కడుపుబ్బరానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఇక నెలసరి సమయంలో ఎదురయ్యే దుష్ప్రభావాల కారణంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికే చాలామంది ఆసక్తి చూపుతారని.. ఫలితంగా, వ్యాయామం చేయకపోవడం, జంక్​ఫుడ్స్ తినాలన్న కోరిక, నీళ్లు ఎక్కువగా తాగకపోవడం వంటి మార్పులన్నీ మలబద్ధకానికి దారితీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శారీరక శ్రమ కొంతమంది మహిళలకు ఋతుక్రమ నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని mayoclinic పేర్కొంది.
  • అయితే, కొంతమందిలో బ్లీడింగ్​ ప్రారంభం కాగానే, ప్రొస్టాగ్లాండిన్లు అనే హార్మోన్లు ఎక్కువగా ఉత్పత్తవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి పేగుల్లో ఆహార కదలికల వేగాన్ని పెంచి, విరేచనాలకు దారితీస్తాయని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో గర్భనిరోధక మాత్రలు తీసుకునే ఆరోగ్యకరమైన మహిళల్లో ఋతుస్రావం మొదటి రోజున జీర్ణకోశ అసౌకర్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు Springer Nature Link పేర్కొంది.
  • ఇక కొంతమందిలో వికారం, వాంతులవడం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : పీరియడ్స్ సమయంలో ఈ జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలన్నీ సర్వసాధారణమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నెలసరి పూర్తవగానే ఇవి తగ్గుముఖం పడతాయని అంటున్నారు. ఆలోపు చిన్న చిన్న ట్రిప్స్​తో ఉపశమనం పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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  • ఈ సమయంలో సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహార పదార్థాల్నే తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కెఫెన్, పాలు, పాల పదార్థాలు, నూనె పదార్థాలు, బేకరీ ఉత్పత్తులు వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. పండ్లు, కూరగాయలు, లీన్​ ప్రొటీన్లు, గింజలు, విత్తనాలు, ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు తీసుకోవాలని clevelandclinic పేర్కొంది.
  • తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ సార్లు తినడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థపై ఒత్తడి పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా తీసుకున్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణమై, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • ఫైబర్ అధికంగా లభించే ఓట్స్, కాయగూరలు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ పనితీరు మెరుగుపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • అలాగే, నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు. తద్వారా అజీర్తి, కడుపుబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
  • వికారంగా అనిపిస్తే అల్లం, పెప్పర్​మెంట్ టీ తాగడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ప్రొబయాటిక్స్ ఎక్కువగా ఉండే పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల విరేచనాల సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

అయితే, ఈ చిట్కాల వల్ల ఉపశమనం కలగకపోయినా.. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నట్లనిపించినా.. ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్​ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ దుష్ప్రభావాలు కొన్నిసార్లు ఎండోమెట్రియోసిస్, ఇరిటబుల్ బొవెల్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలకు సంకేతాలని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మంచిదని వివస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది

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DIGESTIVE ISSUES DURING PERIODS
PERIOD DIGESTION PROBLEMS
PERIOD STOMACH ISSUES
PERIODS AND DIGESTION
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