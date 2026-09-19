పీరియడ్స్ సమయంలో జీర్ణ సమస్యలా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
-నెలసరిలోనూ ఉల్లాసంగా ఉండాలంటే పలు సింపుల్ పాటించాలట! - అవేంటో తెలుసా?
Published : September 19, 2026 at 5:21 PM IST
Common Digestive Issues and Relieving Tips During Periods : సాధారణంగా పీరియడ్స్లో నడుము నొప్పి, కడుపు నొప్పి, అలసట, నీరసం వంటి సమస్యలు చాలా మందిలో కనిపిస్తుంటాయి. ఇవే కాకుండా రుతుచక్రం జీర్ణ వ్యవస్థ పైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, ఈ సమయంలో వివిధ జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలూ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు. అయితే, పీరియడ్స్లో ఇవి సర్వసాధారణమే అని పేర్కొంటున్నారు. మరి, ఆ సమస్యలు ఏంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
హార్మోన్లే కారణమట! : పీరియడ్స్లో శారీరక నొప్పులు, మానసిక ఒత్తిళ్లు, అలసట వంటి సమస్యలకు హార్మోన్లలో వచ్చే మార్పులే కారణమని అందరికి తెలిసిందే. అయితే, వీటిలో హెచ్చుతగ్గులే ఈ సమయంలో జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరు పైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- పీరియడ్స్ ప్రారంభానికి వారం రోజుల ముందు ప్రొజెస్టరాన్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పడిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, పేగుల్లో ఆహార కదలికలు నెమ్మదిస్తాయని అంటున్నారు. దీనివల్ల గ్యాస్ ఏర్పడి కడుపుబ్బరానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఇక నెలసరి సమయంలో ఎదురయ్యే దుష్ప్రభావాల కారణంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికే చాలామంది ఆసక్తి చూపుతారని.. ఫలితంగా, వ్యాయామం చేయకపోవడం, జంక్ఫుడ్స్ తినాలన్న కోరిక, నీళ్లు ఎక్కువగా తాగకపోవడం వంటి మార్పులన్నీ మలబద్ధకానికి దారితీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శారీరక శ్రమ కొంతమంది మహిళలకు ఋతుక్రమ నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని mayoclinic పేర్కొంది.
- అయితే, కొంతమందిలో బ్లీడింగ్ ప్రారంభం కాగానే, ప్రొస్టాగ్లాండిన్లు అనే హార్మోన్లు ఎక్కువగా ఉత్పత్తవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి పేగుల్లో ఆహార కదలికల వేగాన్ని పెంచి, విరేచనాలకు దారితీస్తాయని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో గర్భనిరోధక మాత్రలు తీసుకునే ఆరోగ్యకరమైన మహిళల్లో ఋతుస్రావం మొదటి రోజున జీర్ణకోశ అసౌకర్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు Springer Nature Link పేర్కొంది.
- ఇక కొంతమందిలో వికారం, వాంతులవడం వంటి లక్షణాలు కూడా కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియజేస్తున్నారు.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : పీరియడ్స్ సమయంలో ఈ జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలన్నీ సర్వసాధారణమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నెలసరి పూర్తవగానే ఇవి తగ్గుముఖం పడతాయని అంటున్నారు. ఆలోపు చిన్న చిన్న ట్రిప్స్తో ఉపశమనం పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
తిన్న తర్వాత నడక మంచిదట! - ఎందుకు? - నడవకపోతే ఏం జరుగుతుంది?
- ఈ సమయంలో సులభంగా జీర్ణమయ్యే ఆహార పదార్థాల్నే తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కెఫెన్, పాలు, పాల పదార్థాలు, నూనె పదార్థాలు, బేకరీ ఉత్పత్తులు వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. పండ్లు, కూరగాయలు, లీన్ ప్రొటీన్లు, గింజలు, విత్తనాలు, ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు తీసుకోవాలని clevelandclinic పేర్కొంది.
- తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ సార్లు తినడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థపై ఒత్తడి పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా తీసుకున్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణమై, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
- ఫైబర్ అధికంగా లభించే ఓట్స్, కాయగూరలు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ పనితీరు మెరుగుపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- అలాగే, నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు. తద్వారా అజీర్తి, కడుపుబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
- వికారంగా అనిపిస్తే అల్లం, పెప్పర్మెంట్ టీ తాగడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- ప్రొబయాటిక్స్ ఎక్కువగా ఉండే పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల విరేచనాల సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
అయితే, ఈ చిట్కాల వల్ల ఉపశమనం కలగకపోయినా.. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నట్లనిపించినా.. ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఈ దుష్ప్రభావాలు కొన్నిసార్లు ఎండోమెట్రియోసిస్, ఇరిటబుల్ బొవెల్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలకు సంకేతాలని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం మంచిదని వివస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది
వృద్ధాప్యంలో తగ్గుతున్న శారీరక బలం! - "ప్రొటీన్ లోపమే" అసలు కారణమా?