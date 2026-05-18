45 ఏళ్ల తర్వాత మహిళలకు కీళ్లనొప్పుల బెడద - ఎందుకు వస్తాయో మీకు తెలుసా?
- కీళ్లనొప్పులకు పలు కారణాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలని సూచన
Published : May 18, 2026 at 11:02 AM IST
Women Develop Knee Pain after 45 : నలభయ్యేళ్లు పైబడ్డ మహిళల్లో కీళ్లనొప్పులు సాధారణమయ్యాయి. ఇంకాస్త వయసు మీద పడితే మెట్లు ఎక్కలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇంకొంతమందికి మోకాలి ఆపరేషన్లు కూడా అవసరమవుతున్నాయి. చాలామంది దీనిని కేవలం 'వయస్సు పైబడుతోంది' అని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ, దీని వెనుక చాలా కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. సాధారణ అరుగుదలతో పాటు శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు, నిర్మాణపరమైన మార్పులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళల్లో కీళ్లు నొప్పులు ఎందుకు వస్తాయి? అందుకు కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సాధారణంగా మహిళల్లో 40- 45 ఏళ్ల తర్వాత హార్మోన్ల సమతుల్యతలో మార్పులు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా, పెరిమెనోపాజ్, మెనోపాజ్ తర్వాత హార్మోన్ల అసమతుల్యత కీళ్ల నొప్పులకు దారితీయడానికి.. మన శరీరంలో జరిగే జీవక్రియల మార్పులే ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. కీళ్ల లోపల ఉండే వ్యవస్థపై హార్మోన్లు, ముఖ్యంగా ఈస్ట్రోజెన్ చూపించే ప్రభావం తగ్గడం వల్ల ఈ నొప్పి మొదలవుతుందని చెబుతున్నారు. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో, ముఖ్యంగా మెనోపాజ్ తర్వాత ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని nature journal పేర్కొంది
ఈస్ట్రోజెన్ తగ్గడం : మన శరీరంలో ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ ఒక సహజమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కారకంగా పని చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయిలు సమృద్ధిగా ఉన్నంత కాలం అది కీళ్ల కణజాలాలలో వాపు రాకుండా రక్షిస్తుందని చెబుతున్నారు. కానీ, 40 ఏళ్లు దాటాక ఈ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల, కీళ్ల చుట్టూ ఉండే పొరలు సులభంగా వాపునకు గురై నొప్పులు మొదలవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. కీలు సమతుల్యతను కాపాడుకోవడంలో ఈస్ట్రోజెన్లు ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ : 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళల్లో ప్రారంభ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఒక కీళ్ల సమస్య. ఇది కీళ్ల కార్టిలేజ్ (మృదులాస్థి) క్రమంగా అరిగిపోయే పరిస్థితి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు నొప్పి, మోకాళ్లలో కటకట శబ్దాలు రావడం, ఉదయం పూట కీళ్లు బిగుతుగా ఉండటం, పద్మాసనం లేదా సుఖాసనంలో కూర్చోవడంలో ఇబ్బంది లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కీలు స్వల్పంగా అరిగిపోయినా వెంటనే నొప్పి వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కానీ, చాలామంది ఈ నొప్పిని బలహీనత లేదా క్యాల్షియం లోపం అనుకుని నిర్లక్ష్యం చేస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. చాలామంది మహిళలు చిన్న వయస్సులోనే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ బారిన పడటమే మోకాలి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అధిక వ్యాప్తికి కారణమని researchgate పేర్కొంది.
క్యాల్షియం, విటమిన్ డి : మహిళలు ఎక్కువగా ఇంట్లోనే ఉండటం, సరైన పోషకాహారం లేకపోవడం వల్ల విటమిన్ డి, క్యాల్షియం లోపాలకు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో క్యాల్షియం లోపం ఎముకలను బలహీనపరుస్తుందని, విటమిన్ డి లోపం క్యాల్షియం గ్రహించే శక్తిని తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ రెండు లోపాల కారణంగా కార్టిలేజ్ కింద ఉన్న ఎముకను బలహీనపరుస్తుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల నడుస్తున్నప్పుడు మోకాలి నొప్పి, అలసట పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. విటమిన్ డి, క్యాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ స్థాయిలు అనేవి ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.
బరువు పెరగడం : 40 ఏళ్ల తర్వాత జీవక్రియ మందిగించడం వల్ల మహిళలు బరువు పెరుగుతారు. దీనివల్ల నడుస్తున్నప్పుడు, మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు మోకాలి కీలు శరీర బరువు కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ బరువును మోస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, ప్రతి అదనపు కిలో బరువు కార్టిలేజ్ దెబ్బతినడాన్ని వేగవంతం చేస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు. అధిక బరువు మోకాలు వంటి కీళ్లపై పడే భారాన్ని పెంచుతుందని, ఇది ఒత్తిడిని పెంచి, మృదులాస్థి క్షీణతను వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉందని hopkinsarthritis పేర్కొంది.
పని ఒత్తిడి : మహిళలు తరచుగా నేలపై కూర్చోవడం, వంగడం, మెట్లు ఎక్కడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఈ పనులు దశాబ్దాల తరబడి మోకాలి కీలుపై పదేపదే ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీని ప్రభావం 45 ఏళ్ల తర్వాత కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఎలా నివారించాలి :
- క్రమం తప్పకుండా నడవడం
- బరువు నియంత్రణ
- విటమిన్ డి కోసం ఎండలో కొద్దిసేపు నిలబడటం. ఎముకల బలానికి పాలు, పెరుగు, ఆకుకూరలు, రాగులు తీసుకోవడం.
- తొడ కండరాలను బలపరిచే వ్యాయామాలు చేయడం
- ఎక్కువసేపు ఒకే చోట కూర్చోవద్దు. ప్రతి గంటకు ఒకసారి లేచి 5 నిమిషాల అటు ఇటు నడవడం
- కార్బోహైడ్రేట్లు తగ్గించి, ప్రొటీన్లు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారపదార్థాలు తీసుకోవడం
- చక్కెర, మైదా, వేపుళ్లు, ప్యాక్ చేసిన జంక్ఫుడ్ను పూర్తిగా తగ్గించడం
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
