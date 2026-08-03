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'ఐస్ క్యూబ్ బాత్' ట్రెండ్! - హీరోయిన్ల ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ మీకు సెట్ అవుతుందా?

- నిపుణుల పర్యవేక్షణలోనే ఐస్ బాత్ చేయాలంటున్న నిపుణులు - ఈ థెరపీ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవేనట!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 3, 2026 at 5:16 PM IST

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Cold Plunges : ఇటీవల ప్రముఖ హిందీ నటి హినా ఖాన్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో షేర్ చేసిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అందులో ఆమె ఐస్ క్యూబ్స్‌తో నిండిన టబ్‌లో కూర్చుని కనిపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. 'కోల్డ్ ప్లంజ్' అని పిలిచే ఈ 'ఐస్ క్యూబ్ బాత్' లేదా 'ఐస్ థెరపీ' ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో ఒక పెద్ద ట్రెండ్‌గా మారింది.

సాధారణంగా క్రీడాకారులు, వ్యాయామం చేసేవారు మాత్రమే ఉపయోగించే ఈ పద్ధతి, ఇప్పుడు సామాన్యులలో కూడా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. ప్రస్తుతం మూడవ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌కు చికిత్స పొందుతున్న హినా ఖాన్, తాను ఈ థెరపీని కేవలం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేస్తున్నానని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఐస్ థెరపీని ఎందుకు చేస్తారు? దీని వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటీ? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఐస్ థెరపీ (కోల్డ్ ప్లంజ్) అంటే ఏమిటి? : 'కోల్డ్ ప్లంజ్' లేదా ఐస్ థెరపీలో భాగంగా, సుమారు 10 నుంచి 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న చల్లటి నీరు లేదా ఐస్ క్యూబ్‌లతో నింపిన టబ్‌లో కొన్ని నిమిషాల పాటు కూర్చోవాలట.

మనం తీవ్రంగా వ్యాయామం చేసినప్పుడు లేదా బరువైన శారీరక శ్రమ చేసినప్పుడు, మన కండరాలలో చిన్నపాటి గాయాలు, వాపులు రావడం సర్వసాధారణమట. మనం చాలా చల్లటి నీటిలో కూర్చున్నప్పుడు, శరీరంలోని రక్తనాళాలు సంకోచిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల వాపు, కండరాల నొప్పులు తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు. మనం నీటి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు, రక్తనాళాలు మళ్లీ వ్యాకోచించి, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది శరీరానికి తక్షణమే మంచి ఉపశమనాన్ని, తాజాదనాన్ని అందిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

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ఐస్ థెరపీ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :

కండరాల నొప్పి, అలసటను తగ్గిస్తుంది : తీవ్రమైన వ్యాయామం తర్వాత వచ్చే కండరాల తిమ్మిర్లు, నొప్పులను తగ్గించడంలో ఇది బాగా సహాయపడుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది. తద్వారా క్రీడాకారులు తదుపరి సాధనకు మరింత త్వరగా సిద్ధమవడానికి వీలవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

వాపు, అలెర్జీలను తగ్గిస్తుంది : శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో చల్లదనం ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందట. ఇది తాత్కాలికంగా రక్త ప్రవాహాన్ని నెమ్మదింపజేయడం ద్వారా వాపును అదుపు చేస్తుందంటున్నారు.

ఒత్తిడిని తగ్గించి, ఉత్తేజపరుస్తుంది : అకస్మాత్తుగా చల్లటి నీటిలో కూర్చున్నప్పుడు నాడీ వ్యవస్థ ఉత్తేజితమై చురుకుదనం పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, మనసు చురుకుగా, ఉల్లాసంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. ఐస్ బాత్ అనేది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని, డిప్రెషన్‌కు చికిత్స చేస్తుందని, పరిధీయ రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుందని, లైంగిక వాంఛను పెంచుతుందని, కేలరీలను బర్న్ చేస్తుందని, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది : చల్లటి నీటి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత శరీరం తిరిగి సాధారణ ఉష్ణోగ్రతకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తుందట. దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ వేగవంతమై, శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా అందుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? : చల్లటి నీటిలో మునగడం సాధారణంగా చాలా మందికి సురక్షితమైనదిగా పరిగణించబడినప్పటికీ, గుండె జబ్బులు, అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం లేదా రక్త ప్రసరణ సరిగా లేని వారు ముందుగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలని harvard.edu పేర్కొంది.

గుండె సమస్యలు ఉన్నవారు : చాలా చల్లని నీటిలో హఠాత్తుగా మునగడం వల్ల గుండె కొట్టుకునే వేగం, రక్తపోటు ఒక్కసారిగా పెరగవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు ఈ థెరపీకి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

నరాల సమస్యలు ఉన్నవారు : కాళ్లు, చేతులు తిమ్మిరి ఎక్కడం లేదా నరాల బలహీనత ఉన్నవారు ఈ థెరపీకి దూరంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. నరాలు దెబ్బతినడం వల్ల వీరు చలి తీవ్రతను సరిగ్గా గుర్తించలేరట. దీనివల్ల చర్మం, కండరాలు మరింత దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు : ఇప్పటికే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా లేదా శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు ఐస్ థెరపీ చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి స్థితిలో చల్లటి నీటిలో మునగడం వల్ల శరీరంలో ఒత్తిడి పెరిగి, ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా ఇతర జబ్బులు మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉందని వివరిస్తున్నారు.

ఐస్ థెరపీ ఎలా చేయాలి? :

నిపుణుల పర్యవేక్షణ ముఖ్యం : సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీలు చేస్తున్నారని చూసి, ఎలాంటి అవగాహన లేకుండా దీనిని ఇంట్లో నేరుగా ప్రయత్నించడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని నిపుణుల పర్యవేక్షణలోనే దీనిని చేయాలట.

తక్కువ సమయంతో ప్రారంభించడం : మొదటిసారే ఎక్కువ సమయం చల్లటి నీటిలో ఉండకూడదట. మొదట్లో కేవలం కొన్ని సెకన్లు లేదా 1 -2 నిమిషాల పాటు మాత్రమే ఉంటూ, శరీరం అలవాటు పడేలా చూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో వ్యాయామం తర్వాత కండరాల పునరుద్ధరణ, శరీర పునరుజ్జీవనానికి ఐస్ థెరపీ ఒక అద్భుతమైన పద్ధతిని చెబుతున్నారు. దీనిని సరైన పద్ధతిలో, తగిన జాగ్రత్తలతో చేసినట్టతే అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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