వర్షాకాలంలో చిన్నారులకు అనారోగ్యం ముప్పు - కారణాలు, నిపుణుల సలహాలు, సూచనలు!
డెంగీ, మలేరియా, చికున్గున్యా సమయమిదే! - అప్రమత్తతే ముఖ్యం!!
Published : July 27, 2026 at 4:43 PM IST
Children Under Five years Monsoon Illnesses : వర్షాలు పడగానే, జ్వరం, విరేచనాలు, దగ్గు, జలుబు, దోమల వల్ల వచ్చే వ్యాధులతో పిల్లలు ఎక్కువగా ఆసుపత్రి పాలవుతుంటారు. నిల్వ ఉన్న నీరు, కలుషితమైన ఆహారం, తాగునీరు, తేమతో కూడిన వాతావరణం వల్ల బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు, దోమలు బాగా పెరుగుతాయి. అయితే, ఈ వ్యాధులలో చాలా వాటిని నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదట. సురక్షితమైన ఆహారం, స్వచ్ఛమైన నీరు, మంచి పరిశుభ్రత, సరైన పోషకాహారం, సకాలంలో టీకాలు వేయిస్తే పిల్లలు జబ్బుల బారిన పడకుండా ఉంటారని సూచిస్తున్నారు.
చిన్న పిల్లల్లో వర్షాకాలపు వ్యాధులు ఎందుకంటే : ఐదేళ్ల లోపు పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందదు. దీనికి తోడు వారు ప్రతి వస్తువును తాకడం, బయట ఆడుకోవడం, తినే ముందు చేతులు కడుక్కోవడం మర్చిపోతుంటారు. అందుకే, వర్షాకాలంలో వారికి ఇన్ఫెక్షన్లు చాలా త్వరగా సోకుతాయి. ఈ కాలంలో దోమల వల్ల వచ్చే డెంగ్యూ, మలేరియా, చికున్గున్యా మాత్రమే కాకుండా, విరేచనాలు, టైఫాయిడ్, జ్వరం, కామెర్లు, కడుపు నొప్పి, వాంతులు, జలుబు, దగ్గు, చర్మవ్యాధులు, చేతులు, కాళ్లు, నోటిపై బొబ్బలు వచ్చే వ్యాధులు కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుుతున్నారు.
వర్షాకాలంలో పిల్లలు జబ్బుల బారిన పడటానికి కలుషితమైన నీరు ఒక ముఖ్య కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, పిల్లలకు ఎప్పుడూ కాచి చల్లార్చిన వడపోసిన నీటిని మాత్రమే ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, స్కూల్ లేదా బయట పబ్లిక్ ప్లేసులలో ట్యాపుల నుంచి వచ్చే నీటిని నేరుగా తాగనివ్వకూడదట. ఎందుకంటే, ఆ నీరు ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంటుందని చెప్పలేము. అందుకే, పిల్లలకు ఇంటి నుంచే వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చి పంపడం మంచిది. ఈ క్రమంలో మనం నీటిని కాచడానికి కేటాయించే కొద్ది నిమిషాల సమయం, పిల్లలను రోజుల తరబడి అనారోగ్యం పాలవ్వకుండా కాపాడుతుంది.
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వంటగది మీకు పెద్ద రక్షణ కాగలదు! : వర్షాకాలంలో మనం తినే ఆహారమే ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పండ్లు, కూరగాయలను వండడానికి లేదా తినడానికి ముందు, వాటిని ఉప్పు నీటిలో బాగా కడగాలంటున్నారు మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు ప్రొఫెసర్ దీపాలి వాఘ్. ఇది వాటిపై ఉండే బ్యాక్టీరియా, క్రిములను తొలగిస్తుందట. అలాగే, ఈ కాలంలో పచ్చి సలాడ్లు, సరిగ్గా ఉడికించని ఆహార పదార్థాలను తినకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటున్న వారు వీటికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఎప్పుడో వండి, గంటల తరబడి పక్కన పెట్టిన చల్లటి ఆహారం కంటే, అప్పటికప్పుడు వండిన వేడివేడి ఇంటి భోజనమే ఎల్లప్పుడూ సురక్షితమైన ఎంపిక.
వర్షాకాలంలో ఎంత తినాలనిపించినా సరే, సాయంత్రం వేళ నూనెతో చేసిన ఆహారపదార్ధాలతో కడుపు నింపుకోవడం మంచిది కాదంటున్నారు ప్రొఫెసర్ వాఘ్. పిల్లలు మసాలు, ఆయిల్ ఫుడ్స్ని పరిమితం చేస్తూ, తాజా తేలికపాటి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, ఐరన్, జింక్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
రోడ్డు పక్కన రంగు రంగులుగా కనిపించే కట్ చేసిన పండ్లు లేదా స్నాక్స్ చూడటానికి నోరూరించవచ్చు. కానీ, వర్షాకాలంలో వాటివల్ల ప్రమాదకరమైన బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి చేరుతుంది. బయట దొరికే ఆహార పదార్థాలను పిల్లలకు అస్సలు కొనివ్వకూడదు. ఎందుకంటే, వాటిపై వాలే ఈగలు, దుమ్ము, కలుషితమైన నీటి వల్ల సూక్ష్మజీవులు చాలా సులభంగా వ్యాపిస్తాయి. వీటికి బదులుగా ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు వండిన వేడివేడి ఆహారాన్ని పిల్లలకు పెట్టండి. పప్పులు, బీన్స్, పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ, గుడ్లు, చేపలు వంటి ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు పిల్లలు అనారోగ్యం నుంచి త్వరగా కోలుకోవడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి బాగా సహాయపడతాయి. - డాక్టర్ అరుణ్ మోంధే, మహారాష్ట్రలోని అమరావతికి చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు
నిద్ర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది : తల్లిదండ్రులు సాధారణంగా పిల్లల తిండిపైనే శ్రద్ధ పెడతారు. కానీ, నిద్రను మర్చిపోతుంటారు. అయితే, పిల్లలు ప్రతిరోజూ 10-12 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలని ముంబైలోని కామా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ తుషార్ పాల్వే సూచిస్తున్నారు. మంచి నిద్ర రోగనిరోధక శక్తి బాగా పనిచేసేలా చేస్తుందట. అలాగే, శరీరం అలసట నుంచి కోలుకోవడానికి, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
పిల్లలను ప్రమాదకరమైన ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి కాపాడటంలో రోటావైరస్, టైఫాయిడ్ టీకాలతో పాటు National Immunisation Programme భాగంగా ఇచ్చే వ్యాక్సిన్లు చాలా ముఖ్యమైనవి. అయితే, కేవలం టీకాలు వేయిస్తేనే సరిపోదు. వాటితో పాటు పిల్లలకు పాలు, గుడ్లు, పప్పుధాన్యాలు, సీజనల్ పండ్లు ఇవ్వాలి. ఇంట్లో వండిన తాజా ఆహారం వంటి పోషక విలువలు ఉన్నా తిండిని పెట్టాలి. ఈ ఆహార పదార్థాలలో విటమిన్ ఎ, సి, డి, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని బలంగా పెంచడానికి ఇవన్నీ ఎంతో అవసరం. - డాక్టర్ జయంత్ పంఢరీకర్, మహారాష్ట్రలోని అమరావతికి చెందిన ప్రముఖ పీడియాట్రీషియన్
డాక్టర్ను ఎప్పుడూ సంప్రదించాలి? :
- పదేపదే లేదా అధిక జ్వరం
- నిరంతరం విరేచనాలు లేదా వాంతులు
- నిరంతరం దగ్గు
- తీవ్రమైన బలహీనత
- మూత్రం రంగులో మార్పులు
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.
- డీహైడ్రేషన్ లక్షణాలు
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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