వర్షాకాలంలో పిల్లల ఆరోగ్యం! - నిపుణుల సలహాలు, సూచనలు ఇవే!
డెంగీ, మలేరియా, చికున్గున్యా సమయమిదే - అప్రమత్తతే ముఖ్యం
Published : July 22, 2026 at 3:44 PM IST
Rainy Weather Child Illness : ఆకాశంలో నల్లటి మేఘాలు కమ్ముకుని, నేలపై వాన చినుకులు పడటం మొదలైనప్పుడు పిల్లల ముఖాలు ఆనందంతో నిండిపోతాయి. వీధుల్లో నిలిచిన వర్షపు నీటిలో కాగితపు పడవలను వదలడం, వర్షంలో తడుస్తూ స్నేహితులతో ఆడుకోవడం, ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక వేడివేడి తినుబండారాలను ఆరగించడం వంటివన్నీ పిల్లలకు వర్షాకాలంలో ఒక అంతులేని వేడుకలా అనిపిస్తాయి. కానీ, అదే వర్షాకాలం తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన, భయం కలిగించే సమయంగా మారుతుంది. వర్షాలు ప్రారంభం కాగానే చాలా ఇళ్లలో పిల్లలు జ్వరం, జలుబు, దగ్గు బారిన పడటం, ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగడం సర్వసాధారణమైపోతుంది. ఈ క్రమంలో వర్షాకాలంలో పిల్లలు తరచూ అనారోగ్యానికి గురికావడానికి గల కారణాలేమిటి? వ్యాధుల నుంచి మన పిల్లలను ఎలా కాపాడుకోవాలి? వారిలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి? తదితర విషయాల గురించి నోయిడాలోని మదర్హుడ్ హాస్పిటల్ సీనియర్ పీడియాట్రిషియన్, నియోనాటాలజిస్ట్ డాక్టర్ నిశాంత్ బన్సల్ వివరించారు.
వర్షాకాలంలో పిల్లలు ఎందుకు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారు? : పీడియాట్రిషియన్లకు సంవత్సరంలో వర్షాకాలం అత్యంత రద్దీగా ఉండే సమయం. ఈ సీజన్లోనే పిల్లలు ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లల రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండటం వల్ల వారు బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు, దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధుల బారిన సులభంగా పడుతుంటారు. అంతేకాదు, అధిక తేమ, నిలిచిపోయిన మురుగు నీరు, అపరిశుభ్రమైన ఆహారం, తాగునీరు వ్యాధులను కలిగించే సూక్ష్మక్రిముల పెరుగుదలకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
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వర్షాకాలంలో వ్యాధులు ఎలా వ్యాపిస్తాయి : వర్షాకాలంలో ఏర్పడే అపరిశుభ్రత కారణంగా పిల్లలు వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడతారు.
దోమల వల్ల : బహిరంగ ప్రదేశాలలో నిలిచి ఉన్న వర్షపు నీరు దోమలకు ఆవాసంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డెంగీ, మలేరియా, చికున్గున్యా వంటి వ్యాధులు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి.
నీటి ద్వారా : భారీ వర్షాల వల్ల తాగునీరు, ఆహారం కలుషితమై పిల్లలకు విరేచనాలు, వాంతులు, కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు, లెప్టోస్పిరోసిస్ వంటి వ్యాధులు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతాయి.
శ్వాసకోశ సమస్యలు, అలెర్జీలు : ఇప్పటికే ఆస్తమా లేదా అలెర్జీలు ఉన్న పిల్లలలో, ఈ తేమతో కూడిన వాతావరణం ఆయాసాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది.
చర్మవ్యాధులు : ఎక్కువసేపు తడి బట్టలు లేదా తడి బూట్లు ధరించడం వల్ల ఫంగస్ చర్మవ్యాధులు రావచ్చు.
పాఠశాలల్లో అంటువ్యాధులు : పిల్లలు తరగతి గదులలో కలిసి సమయం గడిపినప్పుడు జ్వరం, గవదబిళ్లలు, గొంతునొప్పి, జలుబు వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఒకరి నుంచి మరొకరికి చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తాయి.
శిశువులు, పసిపిల్లలు : చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా నేలపైనే ఆడుకోవడం, వస్తువులు, బొమ్మలను నోటిలో పెట్టుకునే అలవాటు ఉండటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పిల్లలను వ్యాధుల నుంచి కాపాడటానికి సులభమైన అలవాట్లు : కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలతో వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నివారించవచ్చు.
- బయట ఆహారం, బహిరంగ దుకాణాలు ఆహారం, చిరుతిళ్లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.
- పిల్లలకు వేడివేడి, తాజాగా ఇంట్లో వండిన భోజనం, సురక్షితమైన, గోరువెచ్చని తాగునీరు అందించాలి.
- ఈ సమయంలో అపరిశుభ్రమైన ప్రదేశాలలో తయారు చేసిన ఐస్క్యూబ్లు, ఐస్క్రీమ్లను ఇవ్వడం మానుకోండి
- పిల్లలకు భోజనానికి ముందు, బయట ఆడుకున్న తర్వాత సబ్బుతో చేతులు సరిగ్గా కడుక్కునే అలవాటును నేర్పించాలి
- పాఠశాల లేదా క్రీడల నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, తడి బట్టలు, బూట్లు వెంటనే మార్చుకోవాలి. వీలైతే స్నానం చేయడం మంచిది.
- పాఠశాల బ్యాగులు, రెయిన్కోట్లు, బూట్లను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా, బాగా ఆరబెట్టి ఉంచడం వల్ల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లను నివారించవచ్చు.
- పిల్లలు శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచే వదులైన, పొడవాటి చేతుల దుస్తులను ధరింపచేయాలి.
- దోమలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలలో పిల్లలకు సురక్షితమైన నివారణ మందులు, దోమ తెరలను ఉపయోగించవచ్చు.
- ఇంటిని, దాని పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచండి. పూల కుండీలు, కూలర్లు లేదా పూల జాడీలలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
- అంటువ్యాధులు ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో, స్కూల్లో ఇతర పిల్లలతో వాటర్ బాటిల్, క్యారీ బాక్స్లు లేదా కర్చీఫ్ పంచుకోవద్దని లాంటి జాగ్రత్తలు వారి చెప్పాలి.
- కూరగాయలు, పండ్లు, ధాన్యాలు, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు పిల్లల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
- అంతేకాకుండా, డాక్టర్ సిఫార్సు చేసిన విధంగా కాలానుగుణ వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కోసం క్రమం తప్పకుండా టీకాలు వేయించుకోవడం అదనపు రక్షణను అందిస్తుంది.
డాక్టర్ను ఎప్పుడూ సంప్రదించాలి : చాలా వరకు సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్లు సరైన విశ్రాంతి, జాగ్రత్తలతో నయమవుతాయి. అయితే, కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. ముఖ్యంగా, నిరంతరం అధిక జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా గురక, నిరంతర వాంతులు, తీవ్రమైన విరేచనాలు, అలసట, నీరసం లేదా మూత్రవిసర్జన తగ్గడం, తల్లిపాలు ఇవ్వలేకపోవడం లేదా సరిగ్గా తినిపించకలేకపోవడం లాంటి సందర్భాలలో వెంటనే డాక్టర్లును సంప్రదించాలి.
అలర్ట్ : మూడు నెలల లోపు నవజాత శిశువుకు జ్వరం వస్తే, దానిని వైద్య అత్యవసర పరిస్థితిగా పరిగణించి వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు తీసుకువెళ్లాలి. ఎందుకంటే, పెద్ద పిల్లలతో పోలిస్తే చిన్న పిల్లలు త్వరగా డీహైడ్రేషన్కు గురవుతారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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