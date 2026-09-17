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ఆహారం నమలకుండా మింగుతున్నారా? - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

- ఆహారం త్వరత్వరగా తింటున్నారా? - మీ పొట్టకే కాదు, మెదడుకు కూడా నష్టమేనట!

నమిలి తింటేనే ఆరోగ్యం
నమిలి తింటేనే ఆరోగ్యం (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 17, 2026 at 5:30 PM IST

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Chewing Food Slowly Aids Digestion Brain Health : ఆహారాన్ని నిదానంగా నమిలి తినాలని పెద్దలు చిన్నప్పట్నుంచే చెబుతుంటారు. వేగంగా మారుతున్న జీవనశైలిలో అన్ని వయసుల వారు ఆహారాన్ని త్వరగా తినడం, సరిగ్గా నమలకుండానే మింగడమనే ప్రక్రియ ఎక్కువవుతోంది. ఆహారం ఏం తింటున్నామన్నదే కాదు.. దాన్ని ఎలా తింటున్నామన్నది కూడా ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహారాన్ని బాగా నమిలి.. నిదానంగా తినడం వల్ల సులభంగా జీర్ణం అవుతుందంటున్నారు. మెదడు ఆరోగ్యానికి, ఒత్తిడి తగ్గడానికి, పోషకాలను మెరుగ్గా గ్రహించడానికి కూడా ప్రయోజనం ఉంటుందని, ఈ ప్రక్రియను 'బైట్- గట్ - బ్రెయిన్ అనుసంధానం'గా పిలుస్తారని చెబుతున్నారు సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్​ రాకేశ్ కలపాల. ఆ వివరాలు వారి మాటల్లోనే చూద్దాం.

జీర్ణక్రియకు తొలి అడుగు : ఆహారాన్ని నమలడమనేది.. తినే ప్రక్రియలో ఒక భాగం మాత్రమే కాదు. అది జీర్ణక్రియకు తొలి అడుగు. తినే ఆహారం జీర్ణమవడం కడుపులో ప్రారంభమవుతుందని చాలామంది భావిస్తారు. నిజానికి, ఈ ప్రక్రియ నోటిలోనే మొదలవుతుంది. ఆహారాన్ని నమలడం ద్వారా అది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మారి లాలాజలంతో కలుస్తుంది. అందులోని ఎంజైమ్​లు జీర్ణక్రియ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుడతాయి. నమలడం ద్వారా జీర్ణవ్యవస్థకు సంకేతాలు వెళ్లి, కడుపును ఆహారాన్ని స్వీకరించేందుకు సిద్ధం చేస్తాయి. చిన్న ముక్కలుగా మారిన ఆహారం జీర్ణవ్యవస్థలో సులభంగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది. దీంతో జీర్ణక్రియ సమర్థంగా సాగడంతో పాటు పోషకాల శోషణ మెరుగుపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు తగ్గడానికి కూడా 'నెమ్మదిగా.. బాగా నమలడం' సహాయపడుతుంది.

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నమలడం.. మెదడుకు 'అలర్ట్' సంకేతం : ఆహారాన్ని బాగా నమలడం వల్ల మెదడులో రక్తప్రసరణ, నాడీ కార్యకలాపాలు పెరగొచ్చని.. తద్వారా అప్రమత్తత, ఏకాగ్రత, నేర్చుకునే సామర్థ్యం, జ్ఞాపకశక్తిపై సానుకూల ప్రభావం ఉండొచ్చని తాజా అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. "నేచర్ సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్​" లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం 'నమలడం.. మెదడు చురుకుదనం'పై ఆసక్తికర అంశాలను వెల్లడించింది. నేర్చుకోవడం, జ్ఞాపకశక్తికి సంబంధించిన మెదడు ప్రాంతాలపై దీని ప్రభావం ఉంటుందని.. జ్ఞాపకశక్తిలో వేగం, కచ్చితత్వం దాదాపు 15 శాతం మెరుగుదల ఉంటుందని పేర్కొంది.

ఆహారాన్ని ఎక్కువగా నమిలే సమయంలో దంతాలు, దవడలు కదలడంతో వాటి చుట్టూ ఉన్న నరాలు ఉత్తేజితమవుతాయి. ఫలితంగా, మెదడుకు సంబంధించిన నాడీ మార్గాలు ప్రేరేపితమవుతాయి. మెదడు అప్రమత్తత 10-20 శాతం వరకూ మెరుగుపడడానికి ఈ 'నమలడం' అనే ప్రక్రియ తోడ్పడుతుంది. 'మనకు ఎంత త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది' అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆహారం గట్టితనం, ఆకృతి, నమలాల్సిన అవసరం తదితర అంశాలు ఈ భావన కలగడంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఆహారం తీసుకునే పరిమాణం తగ్గి.. అధిక బరువు నియంత్రణలోనూ ఇది ప్రయోజనం చేకూర్చుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

ఒక్క నిమిషం నమిలినా సానుకూల ఫలితం :

  • భోజనానికి తగినంత సమయం కేటాయించి.. ప్రతీ ముద్దను నిదానంగా నమిలి తినే అలవాటును పెంచుకోవాలి.
  • తినే విధానంపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికల వైపు మనసు మళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఒక పని ప్రారంభించడానికి ముందు కేవలం ఒక నిమిషం నమలడం వల్ల కూడా మెదడు కార్యకలాపాలు, పనితీరులో మార్పులు తీసుకురాగలదని అధ్యయనం పేర్కొంది.
  • అత్యధికంగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.
  • గింజలు, పచ్చి కూరగాయలు, తాజా ఫలాలు వంటి సహజమైన, కొంత గట్టిగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.
  • ఆహారం మెత్తగా మారి సులభంగా మింగగలిగే వరకు బాగా నమలాలి.
  • వేగంగా మింగేయకుండా నెమ్మదిగా తినడం వల్ల జీర్ణక్రియకు, కడుపు నిండిన భావన కలగడానికి సహాయపడుతుంది.
  • గట్టిగా ఉండే ఆహారాన్ని నవలడం వల్ల.. ఏకాగ్రత అవసరమైన పనుల్లో అప్రమత్తతను పెంచేందుకు దోహదపడుతుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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