"వాహ్! క్యా చీజ్ హై" - ఈ విషయాలు తెలిస్తే చీజ్ అస్సలు వదలరు!
చీజ్తో లాభ, నష్టాలు - తినే ముందు ఇవి తెలుసుకోండి!
Published : February 18, 2026 at 4:41 PM IST
Cheese Health Benefits and Risks : ఇంట్లో అమ్మ దోసె వేస్తున్నా, శాండ్విచ్ చేస్తున్నా పిల్లలూ వెనకాలే చేరి ఇంకొంచెం చీజ్ వేయమ్మా అని అడుగుతుంటారు. ఇక, బయటకి వెళితే చిప్స్ నుంచి పాప్కార్న్ వరకూ అన్నీ చీజ్ రుచులే కావాలని మారాం చేస్తారు. ఇలా చీజ్ అనేది మన రోజువారీ ఆహారంలో ఒక భాగమైపోయింది. అయితే, ఇందులో ఆహార పదార్థాల రుచిని పెంచే గుణాలే కాకుండా, పోషక విలువలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని వారానికి ఒకసారి తీసుకోవడం డిమెన్షియా ముప్పు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చీజ్ వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి వారు దీన్ని తినకూడదో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
చీజ్ తయారీ కోసం పాలల్లోని ప్రొటీన్నీ కొవ్వునీ వేరు చేసి అందులో ఎంత మాత్రం నీరు లేకుండా గడ్డ కట్టించి పులియనిస్తారు. ఇందుకోసం పాలల్లో బ్యాక్టీరియా లేదా నిమ్మరసం, రెన్నెట్ లేదా పెన్సిలియం శిలీంధ్రాలను కలుపుతారు. ఆ తర్వాత ఉప్పు జోడించి, విభిన్న ఆకారాల్లో చేసి ఓ ప్రత్యేకమైన కాగితంలో చుట్టి నిల్వ చేస్తారు. ఇది కూడా పెరుగులాగే ప్రొబయోటిక్ ఫుడ్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నెలసరి ఆలస్యమవుతోందా? - ఇవి చెక్ చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
పోషకాలు : చీజ్లో క్యాల్షియం, జింక్, విటమిన్ ఎ, డి, కె, ప్రొటీన్లూ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు చీజ్ తయారీని బట్టి మారుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో చీజ్లో క్యాల్షియం, ట్రిప్టోఫాన్లు కలిసి మెలటోనిన్ శాతం పెరిగేందుకు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నిద్రలేమి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అంతే కాదు, ఇది మధుమేహాన్నీ నియంత్రిస్తుందట. క్యాల్షియం లోపం కారణంగా తలెత్తే ఆస్టియోపొరొసిస్ను తగ్గిస్తుంది. చీజ్లో క్యాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది, ఇది దంతాలు, ఎముకలను బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచే ముఖ్యమైన ఖనిజం అని British Heart Foundation అధ్యయనం పేర్కొంది.
- ఇందులోని గ్లుటాథియోన్ మెదడు రక్తనాళాల పనితీరుని మెరుగుపరిస్తే, లినోలిక్ ఆమ్లం ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గిస్తుంది. వారానికి కనీసం ఒక్కసారైనా చీజ్ తినడం వల్ల వృద్ధులలో డిమెన్షియా వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని కోహూర్ట్ స్టడీ పరిశోధనలో తేలింది.
- చీజ్ను మితంగా తినడం వల్ల గుండె, మెదడు సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
- వర్కౌట్ చేసే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక. ప్రొటీన్ అధికంగా లభించే వల్ల బరువు అదుపులో ఉంటుంది. దెబ్బతిన్న కండరాలను రిపేర్ చేస్తుంది.
- కొన్ని రకాల చీజ్లో ప్రోబయోటిక్స్, మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణ వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియాని వృద్ధి చేస్తాయి. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
- చీజ్లో క్యాలరీలు అధికం. మోతాదుకి మించి తరచూ తీసుకుంటే బరువు పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ.
నష్టాలు :
- కొన్ని రకాల చీజ్ల్లో శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ. వాటి వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు ఎక్కువవుతాయి. గుండె వ్యాధులు రావొచ్చు.
- కొంతమంది శరీరానికి లాక్టోజ్ నప్పదు. అలాంటివారు తీసుకుంటే కడుపుబ్బరం, అజీర్ణం, వికారం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
జాగ్రత్తలు :
- రోజుకు చీజ్ ఎంత తీసుకోవాలి, ఎలాంటి పదార్థాలతో కలిపి తీసుకోవాలనే దానిపై ఆహార నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి.
- చీజ్ కొనుగోలు చేసేముందు, శాచురేట్ ఫ్యాట్స్ తక్కువగా ఉండేవి చూసుకోవాలి. లాక్టోజ్ పడని వాళ్లు అది లేని వాటిని ఎంపిక చేసుకోవాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
రాత్రి సరిపడా నిద్రపోయినా, పగటిపూట మళ్లీ నిద్ర వస్తోందా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!