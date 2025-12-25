కాబోయే అమ్మకు పురిటి నొప్పుల భయం - సిజేరియన్ ప్రసవాలు పెరగడానికి కారణాలివే!
పెరుగుతున్న సిజేరియన్లు - ప్రమాదంలో తల్లీబిడ్డల ఆరోగ్యం
Published : December 25, 2025 at 9:25 AM IST
Cesarean Deliveries : అమ్మ కావడం గొప్ప వరం. తన ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి పురిటి నొప్పులు భరిస్తూ, ముద్దులొలికే శిశువును భూమ్మీదకు తెచ్చే కాన్పు, ఏ తల్లికైనా పునర్జన్మతో సమానం. ఒకప్పుడు కాన్పులంటే సాధారణ ప్రసవాలే ఎక్కువగా ఉండేవి. కొన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే సిజేరియన్లు జరిగేవి. కానీ, ఇప్పుడు సాధారణ ప్రసవాలతో పోలిస్తే సిజేరియన్ ప్రసవాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు పెరగడానికి కారణాలు ఏంటి? దీన్ని వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కడుపుకోసి బిడ్డను బయటికి తీయడం నేడు అతిమామూలు విషయంగా మారిపోయింది. కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల కాసుల కక్కుర్తికి తోడు కుటుంబ సభ్యుల మంచి ముహూర్తం, నమ్మకాలు, ఇతర కారణాల వల్ల సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు రానురానూ పెరిగిపోతున్నాయి. సాధారణంగా తల్లికి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, శిశువు ఎక్కువ బరువు పెరిగినప్పుడు, ఇతరత్రా కారణాలతో ఎంతో అవసరమైతేనే సిజేరియన్ చేయాలి. కానీ, జీవనశైలి కారణాలు, సామజిక, మానసిక పరిస్థితులు కూడా సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు పెరగడానికి ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. సిజేరియన్ డెలివరీలు 10 నుంచి 15 శాతానికి మించకూడదు. అయితే, ప్రస్తుతం నార్మల్ డెలివరీ కన్నా సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.
తల్లి ఆరోగ్యం.. జీవనశైలి కారణాలు :
- గర్భిణుల్లో శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, ఎక్కువసేపు కూర్చునే జీవనశైలి, బరువు పెరగడం, చిన్న నొప్పులకే భయపడిపోతున్నారు.
- గర్భాశయ కండరాలు బలహీనంగా ఉండడం వల్ల సాధారణ ప్రసవానికి శరీర సామర్థ్యం తట్టుకోవడం లేదు.
- హైరిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ, డెలివరీ టైంలో వచ్చే క్లిష్ట పరిస్థితులతో ప్రమాదం అనిపిస్తే సిజేరియన్కు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
సామాజిక, మానసిక పరిస్థితులు :
- సిజేరియన్ చేయిస్తే నొప్పి లేకుండా తేలిగ్గా కాన్పు అయిపోతుందని చాలామంది భావించడం.
- నార్మల్ డెలివరీ అంటే నొప్పులు భరించలేమన్న భయంతో గర్భిణులు సిజేరియన్లు ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ దిశగా కుటుంబసభ్యులూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
- అమావాస్య, రాహుకాలంలో బిడ్డ పుట్టకూడదని, ఎంచుకున్న, మంచి ముహూర్తంలో శిశువు జన్మించాలని కుటుంబసభ్యుల నుంచి ఒత్తిళ్లు వస్తున్నాయి.
- కొందరు వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యాపకాల్లో పడి వయసు మీరిన తర్వాత పిల్లలను కనాలన్న ఆలోచనకు రావడంతో ఆరోగ్య సమస్యలు నార్మల్ డెలివరీలకు ప్రతికూలంగా మారుతున్నాయి.
అవసరమైతేనే సిజేరియన్ : అవసరం ఉన్నా, లేకున్నా సీ-సెక్షన్ డెలివరీలు చేయిస్తుండడంతో తల్లుల్లో అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. వైద్య ఖర్చులూ పెరుగుతున్నాయి.
clevelandclinic అధ్యయనం ప్రకారం :
- బిడ్డ శరీరం, తల పెద్దగా ఉన్నప్పుడు, తల్లి కటిభాగం నుంచి సురక్షితంగా వెళ్లలేనప్పుడు.
- శిశువు కంటే తల్లి కటిభాగం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు.
- నార్మల్ డెలవరీతో గర్భాశయం చిట్లే ముప్పు ఉంటుందని భావించినప్పుడు.
- ఇద్దరు లేదా అంత కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉందని తేలినప్పుడు.
- మాయపొర గర్భాశయ గోడకు చాలా కిందికి అంటుకొని ఉండి, గర్భాశయ ముఖద్వారం గుండా బిడ్డ బయటకు రాకుండా అడ్డు పడుతున్నప్పుడు
- బిడ్డ అడ్డం తిరిగినపుడు, శిశువు తలకు బదులు కాళ్లు ముందుకు ఉన్న సమయంలో తప్పనిసరిగా సిజేరియన్ చేయాల్సిందే.
- గర్భధారణ సమయంలో బీపీ, చేతులు-కాళ్లలో వాపు, తలనొప్పి, కళ్లు బైర్లు కమ్మడం, ఫిట్స్ వంటి ప్రీ ఎక్లాంప్సియా లక్షణాలున్నా, గర్భంలో బిడ్డ హృదయ స్పందన, కదలికలు తగ్గడం వంటి ఫీటల్ డిస్ట్రెస్ పరిస్థితుల్లో హైపర్టెన్షన్ తరహా నిజమైన వైద్యపరమైన కారణాలు ఉన్నప్పుడు సిజేరియన్తో ప్రాణాలు కాపాడొచ్చు. కానీ, చాలా కేసుల్లో ఇలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులు లేకున్నా సీ-సెక్షన్ ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు.
అనారోగ్య సమస్యలు : సిజేరియన్లో కోత కారణంగా కొద్ది రోజులు మంచానికి పరిమితమవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ గాయం మానడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఈ ఆపరేషన్ వల్ల రక్తస్రావం, రక్తం గడ్డకట్టడం, గర్భాశయంలో ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి సమస్యలు వస్తాయని hopkinsmedicine అధ్యయనం పేర్కొంది. కొన్ని సందర్భంలో కోత తాలూకా నొప్పి సుదీర్ఘకాలం వేధిస్తుంది. కొంతమందిలో వెన్నునొప్పి లేదా కుట్లు వేసిన ప్రాంతంలో దీర్ఘకాలిక నొప్పి ఉండవచ్చు. అలాగే, పొట్టను కోసేటప్పుడు ఒక్కోసారి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మూత్రాశయం, పేగులు, నాడులు తెగిపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. సిజేరియన్ ఆపరేషన్ ద్వారా పుట్టిన బిడ్డలకు శ్వాస సమస్యలు, అలర్జీల బెడద ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. వీటన్నంటి దృష్ట్యా అత్యవసరం అయితే తప్ప సుఖప్రసవాలే తల్లీబిడ్డలకు ఎంతో శ్రేయస్కరం.
నార్మల్ డెలవరీ తల్లిబిడ్డల ఆరోగ్యానికి మంచిది. దీంతో తల్లులు త్వరగా కోలుకుంటారు. తల్లి పాలు, గట్ మైక్రోబియం అనే బ్యాక్టీరియా బిడ్డకు చేరి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. సీ-సెక్షన్ ప్రసవాల్లో తల్లి కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. రక్తస్రావం, ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి సమస్యలకూ ఆస్కారం ఉంది. మళ్లీ గర్భం దాల్చాలన్నా సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలా మందిలో తొలిసారి గర్భం దాల్చడం ఆలస్యమవుతోంది. గర్భిణుల్లో సహజ ప్రసవంలో నొప్పులు ఎక్కువనే భయం పోగొట్టాలి. అయిన వారి సంరక్షణ, నిరంతర వైద్య సేవలు సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. హాస్పిటల్కు వచ్చే గర్భిణుల్లో అవగాహన కల్పించి మానసిక స్థైర్యం నింపితే నార్మల్ డెలివరీ దిశగా ప్రోత్సహించవచ్చు- డాక్టర్ లక్ష్మీ శిరీష శాఖమురి, ప్రసూతి వైద్య నిపుణులు
అవగాహనే పరిష్కారం : గర్భిణులు తొలిసారి తమను సంప్రదించినప్పటి నుంచే నార్మల్ డెలివరీకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న దానిపై డాక్టర్లు వారికి అవగాహన కల్పించాలి. వీలైనంత వరకు సుఖప్రసవం అయ్యే వరకూ వేచి చూడాలి. లేకపోతే, స్వచ్ఛంద సిజేరియన్ డెలివరీలకు మరో డాక్టర్ అభిప్రాయం తీసుకోవాలి. అలాగే, గర్భిణులకు సహజ ప్రసవం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య, వైద్యపరమైన ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పించాలి. ఈ క్రమంలో ప్రజారోగ్య వ్యవస్థలో సరైన వసతుల లేమితో చాలా చోట్ల గర్భిణులు విధిలేక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించి సిజేరియన్ బారిన పడాల్సి వస్తోంది. కాబట్టి, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులపై నిఘా పెంచాలి. అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలి. మరీ, ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులు కాస్త హేతుబద్ధంగా ఆలోచించాలి. మంచి ఘడియల్లో పుట్టినంత మాత్రన బిడ్డలు గొప్పవాళ్లు అవుతారనది అవాస్తవం. ఎలాంటి కష్టం లేకుండా ఎవరికీ ఏదీ దక్కదు. ఆత్మవిశ్వాసం, అంకితభావం, శ్రమించే తత్వం ఇవే వ్యక్తి ఎదుగుదలలో కీలకంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి ముహూర్తాల కోసం ఎదురుచూడటం మానేస్తేనే అనవసరం సిజేరియన్లను తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
