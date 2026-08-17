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వర్షాకాలంలో చర్మ సమస్యలా? - నిర్లక్ష్యం చేస్తే సెల్యులైటిస్ ముప్పు!

- 'సెల్యులైటిస్' అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా? - వర్షాకాలంలో చర్మాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 17, 2026 at 4:10 PM IST

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Cellulitis Causes and Symptoms : వర్షాకాలంలో తడిసినా, ఆరని దుస్తులు ధరించినా శరీరంపై దద్దుర్లు, దురదలు రావడం.. వరద ప్రవాహంలో నడిస్తే గాయాలు కావడం ఇవన్నీ సర్వసాధారణమే. అయితే 'చిన్న గాయమే, దద్దుర్లే కదా.. ఏమవుతుందిలే!' అని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా చర్మంపై ఏర్పడే చిన్న కోత, గీత, పురుగు కాటు, పగుళ్లు వల్ల శరీరంలోకి బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించే ద్వారంగా మారవచ్చని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, చర్మం లోపలి పొరల్లో ఇన్​ఫెక్షన్ ఏర్పడి 'సెల్యులైటిస్'కు దారి తీయొచ్చని అంటున్నారు. ఇది మొదట చిన్న ఎర్రటి మచ్చలా కనిపించినా.. క్రమంగా వాపు, వేడి, నొప్పి పెరిగి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వ్యాపించే అవకాశముందని.. సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకుంటే సెల్యులైటిస్​ను నియంత్రించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

సెల్యులైటిస్ అంటే? :

చర్మం లోపలి పొరలకు, వాటి కింద ఉండే కణజాలానికి వచ్చే తీవ్రమైన బాక్టీరియల్ ఇన్‌ఫెక్షన్ ను సెల్యులైటిస్ అంటారు. శరీరంలో ఎక్కడైనా రావచ్చు. దీనిని సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స చేయకపోతే.. ఇన్‌ఫెక్షన్ రక్తంలోకి లేదా Lymph Nodes లోకి వ్యాపించి ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇదే జరిగితే ఒక్కోసారి ప్రాణాంతక ముప్పుగా మారొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

లక్షణాలు ఇవీ! :

  • నిర్ణీత ప్రదేశంలో చర్మం ఎర్రగా మారడం
  • తాకితే చర్మం వేడిగా అనిపించడం
  • వాపు రావడం, నొప్పి, మంటగా ఉండడం
  • చర్మం బిగుతుగా మారడం
  • ఎర్రదనం క్రమంగా విస్తరించడం
  • చలి జ్వరం, నీరసం వంటి లక్షణాలు

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వీరికి ముప్పు అధికం :

  • డయాబెటిస్ వ్యాధిగ్రస్థులు. రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు
  • కాళ్లలో దీర్ఘకాలిక వాపు ఉన్నవారు
  • చర్మవ్యాధులు, ఫంగల్ ఇన్​ఫెక్షన్​తో బాధపడుతున్నవారు
  • గతంలో సెల్యులైటిస్ వచ్చిన వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారి చర్మం దెబ్బతిన్నప్పుడు కూడా సెల్యులైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందట.

వర్షపు నీటితో మురుగు కలిస్తే బ్యాక్టీరియా ముప్పు ఎక్కువ. ఆ నీటిలో తిరగకపోవడం మంచిది. ఒకవేళ వెళ్లాల్సి వస్తే కాళ్లను శుభ్రమైన నీరు, సబ్బుతో వెంటనే కడగాలి. గాయం చిన్నదైనా వెంటనే శుభ్రం చేయాలి. శుభ్రమైన నీటితో గాయాన్ని కడిగి డ్రెస్సింగ్ చేయాలి. గాయాన్ని మురికి చేతులతో తాకకూడదు. అదే పనిగా గోకకూడదు. గాయం చుట్టూ ఎర్రదనం, వేడి, వాపు, నొప్పి పెరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్​ని సంప్రదించాలి. గాయాన్ని గట్టిగా నొక్కడం, కోయడం చేయకూడదు. జ్వరం, చలి, తీవ్రమైన నీరసం వంటి లక్షణాలు ఉంటే ఆలస్యం చేయొద్దు- డాక్టర్ వీరారెడ్డి, సూపరింటెండెంట్, కరీంనగర్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి

కాళ్లు, చేతులు జాగ్రత్త : శరీరంలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా సెల్యులైటిస్ వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాళ్లు, పాదాలు, చేతులు వంటి భాగాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ముఖం, కళ్ల చుట్టూ ఇన్​ఫెక్షన్ వస్తే జాగ్రత్త వహించాలని పేర్కొంటున్నారు.

  • రాపిడి, కొన్ని రకాల ఫంగల్ ఇన్​ఫెక్షన్ వల్ల పాదాలకు చిన్న గాయాలు, పగుళ్లు ఏర్పడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది సాధారణమే అనుకుని నిర్లక్ష్యం చేస్తే సమస్యను గుర్తించడం ఆలస్యమవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పాదాలను రోజూ పరిశీలించుకోవాలంటున్నారు. వేళ్ల మధ్య, అరికాళ్లపై, మడమల దగ్గర పగుళ్లు, గాయలుంటే జాగ్రత్తపడాలని తెలియజేస్తున్నారు.
  • చర్మం బాగా పొడిబారినప్పుడు ఏర్పడే పగుళ్లు బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించడానికి మార్గమవుతుందని చెబుతున్నారు. కాళ్లలో తరచూ వాపు ఉండే వారిలోనూ చర్మ సమస్యల ప్రమాదం పెరుగుతుందంటున్నారు.
  • కొంతమందిలో డయాబెటిస్ వల్ల పాదాల స్పర్శ తగ్గడం వల్ల చిన్న గాయాలు, బొబ్బలను వెంటనే గుర్తించలేకపోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, గాయం మానడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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