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ఎండలో ఉన్నా విటమిన్ D లోపమా? - ఏం చేస్తే ఈ సమస్య తగ్గుతుంది?

- కీలకమైన విటమిన్ లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

Vitamin D deficiency
Vitamin D deficiency (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 25, 2026 at 5:17 PM IST

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Vitamin D deficiency India : మనదేశంలో దాదాపు ఏడాదంతా ఎండకాస్తూనే ఉంటుంది. అయినా, చాలామంది విటమిన్ డి లోపం సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. మనదేశంలో సుమారు 77 శాతం మంది విటమిన్ డి లోపం గలవారేనని నివేదికల అంచనా. అందుకే దీనిపై అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ (IMA) ఇటీవలే జూన్ 21ని 'విటమిన్ డి డే ఆఫ్ ఇండియా'గా ప్రకటించింది. పగటి సమయం అతి ఎక్కువగా ఉండే రోజు కావటంతో ఈ రోజును ఎంచుకుంది. అయితే, పగటికీ విటమిన్ డికి మధ్య సంబంధమేంటని ఆలోచిస్తున్నారా? చర్మానికి సూర్యరశ్మి తగిలినప్పుడు మన శరీరమే విటమిన్ డిని తయారు చేసుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో విటమిన్ డి లోపానికి కారణాలు, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

విటమిన్ 'D' ఎందుకు అవసరం : ఎముకలు బలంగా ఉండటం, కండరాల ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయటం వంటి రకరకాల పనుల్లో విటమిన్ డి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. శరీరం క్యాల్షియాన్ని సమర్ధంగా గ్రహించుకోవటానికి తోడ్పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఇలా ఎముకలు గుల్లబారటం, కింద పడటం వంటి ముప్పులనూ తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో విటమిన్ డి మోతాదులు సరిగా ఉండేలా చూసుకుంటే మొత్తంగా జీవక్రియ, రోగనిరోధక శక్తి పుంజుకుంటుందని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను నిర్వహించడానికి కీలకమైన ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరచడంలో విటమిన్ డి పాత్ర పోషిస్తుందని MDPI ప్రచురించింది.

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విటమిన్ 'D' లోపంతో ఆరోగ్య సమస్యలు : విటమిన్ డి లోపిస్తే విడవని నిస్సత్తువ, కండరాల బలహీనత లేదా నొప్పి, ఎముక నొప్పి, తరచూ ఇన్​ఫెక్షన్లు, రోగనిరోధక శక్తి క్షీణించటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కొంతమందిలో దిగులు, నిరాశ, ఆందోళన వంటివి తలెత్తొచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, దీని లోపం మరి ఎక్కువయ్యేంత వరకూ చాలామందిలో స్పష్టమైన లక్షణాలేవీ కనిపించవట. అందుకే, దీన్ని నిశ్శబ్ద సమస్యగా పేర్కొంటున్నారు.

కారణాలు : మన దేశంలో ఎండ ఎక్కువే అయినా విటమిన్ డి లోపం తలెత్తడానికి రకరకాల అంశాలు దోహదం చేస్తున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. చాలా మంది చదువులు, ఉద్యోగులు, చర్మ సంరక్షణ పేరుతో రోజులో ఎక్కువ సేపు నీడ పట్టునే ఉంటున్నారట. ఆరు బయటకు వెళ్లటం తక్కువ లేదా బయటకు వెళ్లినా చర్మం మీద ఎండ పడకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటారని చెబుతున్నారు. వీటికి నగరాల్లో గాలి కాలుష్యమూ తోడవుతోందట. ఇది విటమిన్ డి ఉత్పత్తికి అవసరమైన అతినీలలోహిత బి కిరణాలను అడ్డుకుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. మనలో విటమిన్ డి బైండింగ్ ప్రొటీన్ (VDBP) కూడా తక్కువని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, విటమిన్ డి విషయంలో అవగాహన కలిగి ఉండటం ఎంతైనా అవసరమంటున్నారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల మధ్య రోజూ కనీసం 15-30 నిమిషాలు చర్మానికి ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలని National Library of Medicine పేర్కొంది. దీంతో శరీరమే సహజంగా విటమిన్ డిని తయారు చేసుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఎంతసేపు ఎండ తగలాలనేది వ్యక్తుల చర్మం తీరు, వయసు, నివసించే ప్రాంతం, జీవనశైలి వంటి వాటిమీద ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

  • సాల్మన్, ట్యూనా, మాకేరెల్ వంటి కొవ్వు చేపలు విటమిన్ డి కి చాలా మంచి వనరులు అని medlineplus పేర్కొంది. అలాగే, గుడ్డు పచ్చసొన, ఎండ సోకిన పుట్టగొడుగులతో కొంత విటమిన్ డి లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు విటమిన్ డి కలిపిన పాలు కూడా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటున్నాయట.
  • విటమిన్ డి లోపం లక్షణాలు సృష్టంగా కనిపించవు కాబట్టి, తరచూ రక్త పరీక్ష చేయికోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అవసరమైతే డాక్టర్ సలహా మేరకు విటమిన్ డి సప్లిమెంట్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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