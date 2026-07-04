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యువతలో వెరికోస్ వెయిన్స్ - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

- యువతలో పెరుగుతున్న వెయిన్స్ ముప్పు - జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచన!

Varicose Veins
వెరికోస్ వెయిన్స్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 4, 2026 at 4:45 PM IST

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Varicose Veins Diseases are Rising in Young Adults : ఒకప్పుడు పెద్ద వయసు వారిలో కనిపించే కాళ్లలో నరాలు ఉబ్బే సమస్య (వెరికోస్ వెయిన్స్) ప్రస్తుతం యువతలోనూ పెరుగుతోంది. ఈ సమస్యతో హాస్పిటల్స్​కి వస్తున్న రోగుల్లో సగం మంది 35-50 ఏళ్ల వయసు వారే ఉంటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తీవ్రత పెరిగే వరకు నిర్లక్ష్యం చేస్తే చాలా ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడొచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే : కాళ్లు, చేతుల్లోని డీప్ వెయిన్స్, సూపర్ ఫిషియల్ వెయిన్స్ శరీర భాగాల నుంచి రక్తాన్ని గుండెకు తీసుకెళతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో వాల్వుల లాంటి వ్యవస్థ ఉంటుందట. రక్తం పైకి వెళ్లేటప్పుడు కిందకు రాకుండా ఈ వ్యవస్థ అడ్డుకుంటుందని అంటున్నారు. ఇది లీకైనా.. సక్రమంగా పని చేయకపోయినా రక్తం కిందకు జారి నరాల్లో నిల్వ ఉండిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో నరాలపై ఒత్తిడి పడి లావుగా, మెలికలు తిరిగి, నీలి రంగులో కనిపిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. వీటిని వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటారు. అయితే, గంటల తరబడి కూర్చొని పనిచేసే వారు, ఒబెసిటీ, గర్భిణుల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువవుతోందని తెలియజేస్తున్నారు.

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ఆ రెండూ ముప్పే : గంటల తరబడి కుర్చీకి అతుక్కుపోవడం లేదా నిల్చొని పనిచేయడం.. ఈ రెండూ ముప్పేనని American Heart Association Journals పేర్కొంది. కాళ్ల కండరాలు కదలకపోవడంతో రక్త సరఫరా తగ్గిపోయి నరాలు ఉబ్బుతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, అధిక బరువు, ఒబెసిటీతో బాధపడుతున్న వారి కాళ్లపై ఒత్తిడి పడి అది నరాలపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు.

గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు రక్త సరఫరా అందించడం కోసం శరీరంలో దాదాపు 40-50 శాతం రక్తం అధికమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ అధిక రక్తం నరాలపై ఒత్తిడి పెరిగేలా చేస్తుందని అంటున్నారు. గర్భం దాల్చిన సందర్భంలో మహిళల్లో ప్రొజెస్టెరాన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ హార్మోన్ సిరల గోడలను సాగేలా చేయడం వల్ల వాల్వు వ్యవస్థ సరిగా మూసుకోదని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో గర్భిణుల్లో చాలా మంది దీని బారిన పడుతుంటారని వివరిస్తున్నారు. అయితే, గర్భం అనంతరం 60 శాతం మందిలో తిరిగి సాధారణ స్థితికి వస్తుందట. కానీ, 40 శాతం మందిలో ఈ సమస్య కొనసాగుతుందని చెబుతున్నారు.

mayoclinic ప్రకారం, లక్షణాలు :

  • కాళ్లలో నరాలు తేలి, మెలికలు తిరిగి కనిపించడం
  • కాళ్లు ఉబ్బడం, నొప్పి, మంట
  • కాళ్లలో నొప్పిగా లేదా బరువుగా అనిపించడం
  • దురద, చర్మం నల్లగా మారడం

జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలి : యువతలో వెరికోస్ వెయిన్స్ సమస్య పెరుగుతోంది. వంశపారంపర్యంగా తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరికైనా ఉంటే.. వాళ్ల పిల్లల్లో 60 శాతం వరకు ఈ ముప్పు ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గర్భిణుల్లో ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల ఈ సమస్య బారినపడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. గంట కూర్చున్న తర్వాత కొద్ది నిమిషాలు అటు ఇటూ నడవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, ఎక్కువ సేపు కూర్చోవాల్సి లేదా నిలబడాల్సి వస్తే, అప్పుడప్పుడు మీ కాళ్లను వంచడం వల్ల రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరగడానికి సహాయపడుతుందని Johns Hopkins Medicine పేర్కొంది.

రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు వ్యాయామానికి కేటాయిస్తే వెరికోస్ వెయిన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో సమస్యలకు చెక్ పెట్టొచ్చని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాదు, ఆరోగ్యకరమైన ఆలవాట్లు ముఖ్యమేనట. జంక్​ఫుడ్స్, ధూమపానం, మద్యపానం లాంటి అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వెరికోస్ వెయిన్స్ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్లును సంప్రదించాలట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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VARICOSE VEINS YOUTH
VENOUS INSUFFICIENCY
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