చిన్న వయసులోనే 'తెల్ల జుట్టు' వస్తోందా? - ఈ మార్పులే 'కారణం' కావొచ్చంటున్న నిపుణులు!
Causes of Premature Graying of Hair : మీ జుట్టు తెల్లబడుతోందా? - కారణాలు, పరిష్కార మార్గాలు వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : November 1, 2026 at 1:25 PM IST
Causes of Premature Graying of Hair : ఒకప్పుడు జుట్టు తెల్లబడటం అంటే వృద్ధాప్యానికి సంకేతం. కానీ, ప్రస్తుతం ముప్పై ఏళ్లు కూడా నిండకుండానే ఎక్కువ మందిని 'వైట్ హెయిర్'(White Hair) సమస్య వేధిస్తోంది. దీంతో యువతీ యువకులు తెగ బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లమ్ నుంచి బయటపడేందుకు నలుపు రంగు కలర్ వేసుకుంటూ తాత్కాలికంగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు. మరి, చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు రావడానికి కారణాలేంటి? దీనిని తగ్గించుకునే పరిష్కార మార్గాలేంటి? అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
చిన్న వయసులోనే 'వైట్ హెయిర్' సమస్య తలెత్తడానికి శరీరంలో ఉండే మెలనిన్ అనే వర్ణద్రవ్యం(హార్మోన్) లోపించడమే అందుకు ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వయసు పెరుగుతున్నకొద్దీ ఈ హార్మోన్ క్రమంగా తగ్గిపోవడం సహజం. కానీ, నేటి రోజుల్లో కొన్ని కారణాలతో కొంతమందిలో మెలనిన్ ముందుగానే తగ్గిపోతుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు ఇందుకు కారణం అవుతున్నాయని సూచిస్తున్నారు.
కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల లాగే తెల్ల జుట్టు సమస్య కూడా వంశపారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కుటుంబంలో పెద్దవారికి చిన్న వయసులోనే జుట్టు నెరిసి ఉంటే, పిల్లలకు కూడా అదే జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. దీనికి తోడు మితిమీరిన మద్యపానం, ధూమపానం వంటి అలవాట్లు ఈ సమస్యను మరింత వేగవంతం చేస్తాయట. ఎందుకంటే ఇవి శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడికి దారి తీసి, వెంట్రుకల కుదుళ్లను లోపల నుంచి బలహీనపరుస్తాయని పలు పరిశోధనలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఫలితంగా జుట్టు త్వరగా తెల్ల బడటానికి అవకాశం ఉందంటున్నారు. అదేవిధంగా, విటమిన్ బి12 లోపం, అనీమియా, థైరాయిడ్, ఒత్తిడి వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిలోనూ ఈ సమస్య త్వరగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని సూచిస్తున్నారు.
నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ప్రచురితమైన 'అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ఇన్ పేషెంట్స్ విత్ ప్రీమెచ్యూర్ కానిటీస్' అధ్యయనం ప్రకారం, చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడే వారిలో తీవ్రమైన ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి ఉన్నట్లు పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. శరీరంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల స్థాయిలు తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇది జుట్టుకు రంగునిచ్చే మెలనోసైట్ కణాలను దెబ్బతీసి, వయసుతో సంబంధం లేకుండా జుట్టు వేగంగా తెల్లబడటానికి దారితీస్తుందని ఈ రీసెర్చ్ స్పష్టం చేసింది.
చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం ఎంతో కీలకమని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శరీరంలో ప్రొటీన్ లోపం లేకుండా చూసుకోవడంతో పాటు రాగి, ఐరన్, విటమిన్ B12, బయోటిన్, జింక్, సెలీనియం వంటి సూక్ష్మ పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాలను డైట్లో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీటితో పాటు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి డైలీ వ్యాయామం, యోగా, ధ్యానం వంటివి అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. ధూమపానం, మద్యపానానికి వీలైనంత దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటించినా తెల్ల జుట్టు ఇబ్బందిపెడుతుంటే, సంబంధిత వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12182098/#s0005
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12182098/
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