స్మోకింగ్ అలవాటు లేకపోయినా "లంగ్ క్యాన్సర్" ముప్పు - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే!
Causes of Lung Cancer in Non Smokers: నిశ్శబ్ద హంతకిగా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ - నాన్ స్మోకర్స్లో కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Published : November 24, 2026 at 12:29 PM IST
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి ఎక్కువగా కనిపించే క్యాన్సర్లలో లంగ్ క్యాన్సర్ ఒకటి. దీని మూలంగా ఏటా 18 లక్షల మంది మృత్యువాత పడుతున్నారని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అనగానే స్మోకింగ్ చేసేవారికి మాత్రమే వస్తుందని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. దీంతో కొన్ని విషయాల్లో నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే పొగ తాగని వారిలో కూడా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ముప్పు పొంచి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 'ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అవగాహన మాసం' సందర్భంగా పొగతాగని వారిలో లంగ్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
శ్వాస మనకు ప్రాణాధారం. శ్వాస లేకపోతే మనకు జీవం లేదు. ప్రాణవాయువు అందడం ఆలస్యం అవుతున్న కొద్దీ ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతుంటారు. అందుకే అవయవాల్లో ఊపిరితిత్తులకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. కానీ, లంగ్ క్యాన్సర్ రూపంలో ఊపిరితిత్తులకు పెను ప్రమాదం ముంచుకొస్తోంది. స్మోకింగ్ చేసేవారితో పాటు నాన్ స్మోకర్స్ కూడా ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు. అందుకు వివిధ రకాల కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు.
స్మోకింగ్ చేయకపోయినా లంగ్ క్యాన్సర్ ఎందుకు?: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదవుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కేసులలో దాదాపు 10 నుంచి 20 శాతం మందికి ధూమపానం చేసే అలవాటు లేదని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ చెబుతోంది. దీనికి వివిధ కారణాలు ఉన్నాయట. అవేంటంటే
సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్: ధూమపానం అలవాటు లేకపోయినా క్యాన్సర్ రావడానికి దీనిని ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంటే స్మోకింగ్ చేయకుండా ఆ పొగ పీల్చిన ప్రమాదమే అంటున్నారు. ధూమపానం చేయని వారు ఇతరులు వదిలే పొగాకు పొగను పీల్చడం వల్ల ప్రమాదకరమైన విషపదార్థాలు వారి శరీరంలోకి చేరుతాయని.. ఇది ఊపిరితిత్తులకు తీవ్రమైన హానీ కలిగిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. సాధారణంగా ఇళ్లు, పార్కింగ్, కార్యాలయాలు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఎదురవుతాయంటున్నారు.
వాయు కాలుష్యం: కాలుష్యం కూడా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కు కారకంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాయు కాలుష్యంలోని సూక్ష్మకణాలు (PM2.5), ఊపిరితిత్తులలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోయి నిరంతర వాపు, కణాల నష్టానికి కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. దీర్ఘకాలం పాటు ఇలాంటి కలుషిత గాలిని పీల్చడం వల్ల, ధూమపానం చేయని వారిలో సైతం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుందంటున్నారు. కేవలం వాహనాల నుంచి వచ్చే పొగ మాత్రమే కాకుండా భవన నిర్మాణాల ధూళి, పరిశ్రమల ఉద్గారాలు, శీతకాలపు పొగమంచు వంటివి లంగ్ క్యాన్సర్కు కారణమవుతాయని వివరిస్తున్నారు.
వెంటిలేషన్ లేని కిచెన్: ఎక్కువ వేడితో ఆహారాన్ని వేయించడం, పదే పదే మరిగించిన నూనెలను వాడటం లేదా కట్టెలు, బొగ్గు, కిరోసిన్ వంటి సంప్రదాయ ఇంధనాలను ఉపయోగించడం వల్ల వంటగదిలో ప్రమాదకరమైన పొగ, ఆవిరి పేరుకుపోతాయని నిపుణులు. వీటి ద్వారా విడుదలయ్యే సూక్ష్మకణాలను ప్రతిరోజూ పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాలక్రమేణా, ఈ నిరంతర కాలుష్యం ఊపిరితిత్తులకు శాశ్వత నష్టాన్ని కలిగిస్తుందని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా గృహిణులు, వంట మనుషులు, సరైన వెంటిలేషన్ లేని కిచెన్లలో సాంప్రదాయ పొయ్యిలు వాడే కుటుంబు సభ్యులు దీనివల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారని వివరిస్తున్నారు.
జన్యుపరమైన కారణాలు: ఇది కూడా ధూమపానం చేయనివారిలో లంగ్ క్యాన్సర్కు కారణంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. క్యాన్సర్ తలెత్తటంలో వంశపారంపర్యంగా సంక్రమించే జన్యువులూ కీలకపాత్ర పోషిస్తాయని, కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లయితే, జన్యు మార్పుల వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం 5% వరకూ ఉండొచ్చంటున్నారు.
"ధూమపానం అలవాటు లేకపోయినా పర్యావరణ కాలుష్యం, జన్యువులు, ఆస్బెస్టాస్, ఆరెన్సిక్, రాడాన్ వంటి క్యాన్సర్ కారకాలు ముప్పును తెచ్చిపెడతాయి. నిజానికి ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్ కేసుల్లో 50-60% నివారించదగ్గవే. దీని బారినపడ్డా తొలిదశలో గుర్తిస్తే నయం చేయొచ్చు కూడా. అందుకే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వైద్యులను సంప్రదిస్తే హైరెజల్యూషన్ లోడోస్ రేట్ సీటీ స్కాన్ పరీక్ష ద్వారా వ్యాధిని నిర్ధారించి తగిన చికిత్స అందిస్తారు" - డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖర రావు, చైర్మన్ అండ్ చీఫ్ ఆఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ రెనోవా సౌమ్య హాస్పిటల్ కార్ఖానా, సికింద్రాబాద్
ఇవి కూడా:
- సిమెంట్ పరిశ్రమలు, బొగ్గు గనులు, పెట్రోలియం కంపెనీల నుంచి వెలువడే ఆస్బెస్టాస్, ఆర్సెనిక్ వంటి క్యాన్సర్ కారకాలు ముప్పును తెచ్చిపెడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, వీటికి ఎంత ఎక్కువకాలం ప్రభావితమయ్యారనేదాన్ని బట్టి ప్రమాదం పొంచి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- అరుదుగా భూగర్భం నుంచి వెలువడే రంగు, వాసన లేని రాడాన్ అనే వాయువూ క్యాన్సర్కు బీజం వేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
- రోగనిరోధక వ్యవస్థను పక్కదారి పట్టించే జబ్బులు, ఇతర భాగాల్లో తలెత్తే క్యాన్సర్ కణాలు ఊపిరితిత్తులకు వ్యాపించటమూ కణితులకు దోహదం చేయొచ్చంటున్నారు.
ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు: పొగ తాగినా, తాగకపోయినా ఊపిరితిత్తుల లక్షణాలు ఒకటే ఉంటాయని, కానీ తొలి దశలో ఇవి చాలా తక్కువగా ఉండి సాధారణ ఇన్ఫెక్షన్లలా భావించేలా చేస్తాయంటున్నారు. ఇక పొగ తాగని వారిలో సాధారణంగా 'అడెనోకార్సినోమా' అనే లంగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని, ఇది ఊపిరితిత్తుల బయటి అంచులలో మొదలవుతుంది కాబట్టి లక్షణాలు ఆలస్యంగా బయటపడతాయంటున్నారు. అయినా కానీ కొన్ని లక్షణాల ఆధారంగా దీనిని గుర్తించవచ్చంటున్నారు. అవేంటంటే..
- రెండు వారాలకు పైగా తగ్గకుండా వేధించే పొడి దగ్గు
- దగ్గినప్పుడు కఫంలో రక్తం పడటం
- కొద్దిపాటి పనికి కూడా తొందరగా అలసిపోవడం
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.
- కారణం లేకుండా గొంతు బొంగురుపోవడం.
- ఛాతీలో లేదా భుజాలలో నిరంతర నొప్పి.
- ఆకలి తగ్గడం, అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గిపోవడం.
- గురక, ఆయాసం
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే: ధూమపానం అలవాటు లేకపోయినా సరే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
- వాయు కాలుష్యానికి గురికాకుండా ఉండేందుకు బయటకు వెళ్లినప్పుడు నాణ్యమైన మాస్కులు (N95) ధరించడం ముఖ్యమంటున్నారు.
- పొగతాగే వారికి దూరంగా ఉండమంటున్నారు.
- వంటగదిలో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్లు, చిమ్మీలను ఉపయోగించడం, కిటికీలను తెరిచి ఉంచడం ద్వారా గాలి వెలుతురు మెరుగుపరచుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
- సాధ్యమైనప్పుడల్లా స్వచ్ఛమైన వంట ఇంధనాలను ఎంచుకోవాలంటున్నారు.
- ప్రమాదకర వాతావరణంలో పనిచేసే వారు, కాలుష్యం లేదా ధూళి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఉండేవారు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు:
https://www.cdc.gov/lung-cancer/nonsmokers/index.html
https://www.cancerresearch.org/blog/lung-cancer-in-nonsmokers
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7618360/
https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html
https://www.cancer.gov/news-events/press-releases/2021/lung-cancer-never-smokers
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
రాత్రిపూట "సాక్సులు" వేసుకుని నిద్రపోతున్నారా? - మీ బాడీలో జరిగే మార్పులివే!
ఫోన్ చూస్తూ "భోజనం" చేస్తున్నారా? - బరువు పెరగడంతో పాటు ఈ సమస్యలు!