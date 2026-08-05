కామెర్లు చాలా డేంజర్! - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- జాండీస్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దంటున్న నిపుణులు - సకాలంలో గుర్తిస్తేనే మేలని హెచ్చరిక!
Published : August 5, 2026 at 3:31 PM IST
Major Causes Of Jaundice : కామెర్లు అనేది చర్మం, కళ్లు పసుపు రంగులోకి మారే ఒక పరిస్థితి. ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమయ్యే సమయంలో ఉత్పత్తి అయ్యే 'బిలిరుబిన్' అనే పసుపు రంగు వర్ణద్రవ్యం శరీరంలో పేరుకుపోవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్వల్పంగా ఉండే కామెర్లు కొన్నిసార్లు హానికరం కానప్పటికీ, ఎక్కువ కాలం ఉండే లేదా తీవ్రమైన కామెర్లు వైద్య సహాయం అవసరమయ్యే అంతర్గత ఆరోగ్య సమస్యలను సూచిస్తాయంటున్నారు. వీటిని సకాలంలో గుర్తించి, చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
హెపటైటిస్ : కామెర్లు రావడానికి అత్యంత సాధారణ కారణాలలో హెపటైటిస్ ఒకటని cdc పేర్కొంది. ఇది హెపటైటిస్ A,B లేదా C వంటి వైరస్ల వల్ల కాలేయానికి వచ్చే ఒక రకమైన వాపు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు బిలిరుబిన్ను ప్రాసెస్ చేసే కాలేయ సామర్థ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయంటున్నారు. దీనివల్ల అది శరీరంలో పేరుకుపోతుందని వివరిస్తున్నారు. దీని లక్షణాలలో అలసట, వికారం, కడుపు నొప్పి, ముదురు రంగులో మూత్రం రావడం వంటివి కూడా ఉండవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో లివర్ దెబ్బతినకుండా ఉండడానికి దీన్ని ముందస్తుగా గుర్తించడం, సరైన చికిత్స తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
పిత్తాశయ రాళ్లు : పిత్తాశయంలో రాళ్లు (గాల్స్టోన్స్) ఏర్పడటం లేదా పిత్తవాహికలలో అడ్డంకులు ఏర్పడటం వల్ల పిత్తరసం (బైల్) కాలేయం నుంచి బయటకు రాకుండా, జీర్ణవ్యవస్థలోకి ప్రవేశించకుండా ఆగిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రవాహానికి అడ్డంకి ఏర్పడినప్పుడు, బైల్ రక్తప్రవాహంలో పేరుకుపోయి కామెర్లకు దారితీస్తుందని అంటున్నారు. ఈ సమస్య ఉన్నవారిలో తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, తెల్లటి లేదా లేత రంగు మల విసర్జన వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
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మద్యపానం వల్ల వచ్చే కాలేయ వ్యాధి : అధికంగా మద్యం సేవించడం వల్ల కాలేయ కణాలు కాలక్రమేణా దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్కి దారితీస్తుందని అంటున్నారు. ఇది బిలిరుబిన్ను సమర్థవంతంగా ప్రాసెస్ చేసే కాలేయ సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుందట. దీంతో బిలిరుబిన్ అనే పదార్థం శరీరంలో పేరుకుపోతుందట. దీంతో కామెర్లు వస్తాయని mayoclinic పేర్కొంది.
అయితే, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో కడుపు ఉబ్బరం, అలసట, గందరగోళం వంటి ఇతర లక్షణాలు కూడా తరచుగా కనిపిస్తాయట. అయితే, మద్యం సేవించడాన్ని తగ్గించడం, ముందస్తుగా డాక్టర్లును సంప్రదించడం వల్ల కాలేయం శాశ్వతంగా దెబ్బతినకుండా నిరోధించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
హీమోలిటిక్ అనీమియా : హీమోలిటిక్ అనీమియా అనేది శరీరంలో కొత్త ఎర్ర రక్తకణాలు తయారయ్యే వేగం కంటే, అవి వేగంగా విచ్ఛిన్నమవ్వడం లేదా నశించిపోవడం వల్ల ఈ సమస్య ఏర్పడుతుందట. దీనివల్ల శరీరంలో బిలిరుబిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కామెర్లకు దారితీస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది. ఈ సమస్య ఉన్నవారిలో ముదురు రంగు మూత్రం, అలసట, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం వంటి ఇతర లక్షణాలు కనిపించవచ్చట.
కాలేయ క్యాన్సర్ లేదా సిరోసిస్ : సిరోసిస్, కాలేయ క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, లివర్ పనితీరును దెబ్బతీసి కామెర్లకు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కాలేయానికి దీర్ఘకాలంగా జరిగే నష్టం వల్ల సిరోసిస్ వస్తుందట. ఇది కాలేయంపై మచ్చలు ఏర్పడేలా చేసి కాలేయ పనితీరును క్షీణింపజేస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, కాలేయ క్యాన్సర్, ట్యూమర్స్ పెరగడం వల్ల పిత్తరస ప్రవాహానికి అడ్డంకి ఏర్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ రెండు పరిస్థితులకు డాక్టర్ చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బరువు తగ్గడం, కడుపు ఉబ్బరం, నిరంతర అలసట లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు. కాలేయ కణితికి మొదటి, కొన్నిసార్లు ఒకే ఒక్క సంకేతం కామెర్లు అని Medical College of Wisconsin పేర్కొంది.
కామెర్లు అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదట. ఇది నిర్లక్ష్యం చేయకూడని ఒక అంతర్గత ఆరోగ్య సమస్యకు సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. కాలేయ ఇన్ఫెక్షన్లు నుంచి పిత్తవాహిక అడ్డంకుల వరకు దీనికి గల ముఖ్య కారణాలను అర్ధం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అలాగే, ముందస్తు హెచ్చరికలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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