రక్తపోటు ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? - కారణాలివే?
- హైబీపీ నియంత్రణలో ఉండాలంటే కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : April 18, 2026 at 3:28 PM IST
Why High Blood Pressure Occurs these are the Causes : ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో అధిక రక్తపోటు ఒకటి. దీనికి చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అన్ని వయసుల వారిలోనూ ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అలాగే, పెరుగుతున్న వయసుతోపాటు అధిక బరువు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ధూమపానం, మద్యపానం లాంటి కారణాల వల్ల ఎక్కువ మంది ఈ సమస్య బారిన పడుతున్నారని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రక్తపోటు నియంత్రణకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
వంశపారంపర్యం : కొన్ని కుటుంబాల్లో అధిక రక్తపోటు వంశ పారంపర్యంగా రావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి జన్యు పరమైన అంశాలు దోహదం చేస్తాయని అంటున్నారు.
వయస్సు : వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ రక్తనాళాల మృదుత్వం తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రక్తనాళాలు సరిగా సాగవట. వీటిలో రక్తం అధిక పీడనంతో ప్రవహిస్తుందంటున్నారు.
బరువు : బరువు మితిమీరితే శరీరంలో ఇన్సులిన్, లెప్టిన్, కార్టిజోల్.. రక్తంలో గ్లూకోజ్, కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో రక్తాన్ని పంప్ చేయటానికి గుండె బలంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది రక్తపోటు పెరిగేలా చేస్తుందట.
"ఎముకలు బలహీనమవుతున్నాయా?" - తినే ఆహారం కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని తెలుసా?
మానసిక ఒత్తిడి : పని ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు లేదా భావోద్వేగాల వల్ల రక్తంలోకి ఒత్తిడి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి రక్తనాళాలు సంకోచించేలా చేసి గుండె వేగాన్నీ పెంచుతాయని అంటున్నారు. గుండె బలంగా పనిచేసేలా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా చేసినప్పుడు గుండె ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలం ఇలాంటి ఒత్తిడి కొనసాగింతే.. నిద్రలేమి, అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ ప్రమాదం పెరుగుతుందని University of Rochester Medical Center పేర్కొంది
స్లీప్ అప్నియా : కొందరికి నిద్రలో కాసేపు శ్వాస ఆగిపోతుంటుంది. దీన్ని స్లీప్ అప్నియా అంటారు. అప్పుడు బిగ్గరగా గురక పెడుతూ శ్వాస తీసుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రక్తపోటు పెరగటానికి దారితీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. స్లీప్ అప్నియాకు అధిక రక్తపోటు, హృదయ సంబంధ వ్యాధులకు మధ్య సంబంధం ఉందని American Heart Association Journals పేర్కొంది.
ఆరోగ్య సమస్యలు : మధుమేహానికి అధిక రక్తపోటుకు దగ్గరి సంబంధం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. మధుమేహంతో బాధపడే ప్రతి పది మందిలో ఆరుగురికి అధిక రక్తపోటు ఉందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అలాగే, కిడ్నీ సమస్యలు, థైరాయిడ్ సమస్యల వల్ల కూడా బీపీ రావచ్చట
అధిక ఉప్పు వాడకం : ఆహారంలో సోడియం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
శారీరక శ్రమ లేకపోవడం : వ్యాయామం చేయకపోవడం వల్ల గుండె సామర్థ్యం తగ్గి బీపీ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందట.
పొగ అలవాటు, మద్యపానం : ఇవి రక్తపోటు పెరిగేలా చేయొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వ్యాయామం అంతగా చేయకుండా బద్ధకంగా ఉండటం మరో కారణమని చెబుతున్నారు
నిద్ర : రాత్రిపూట సరిగా నిద్రపట్టకపోయినా ఒత్తిడి, హార్మోన్ల మోతాదులు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, రక్తపోటూ ఎక్కువవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. బరువు తక్కువున్నా బొజ్జ పెద్దగా ఉండటమూ ప్రమాదకరమని తెలియజేస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా నిద్రలేమికి గురికావడం వల్ల పిల్లలు, పెద్దలలో అధిక రక్తపోటు (హైపర్టెన్షన్) వచ్చే అవకాశం ఉందని mayoclinic పేర్కొంది.
జీవనశైలి పాత్ర కీలకం : అధిక రక్తపోటు నివారణ, నియంత్రణలో ఆరోగ్యపరమైన జీవనశైలి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
- తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పులు, విత్తనాలు, చికెన్, చేపలు, పాలతో కూడిన సమగ్ర పోషకాహారం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. రోజంతా తగినంత నీరు తాగిన బీపీ నియంత్రణలో ఉంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
- వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు వేగంగా నడవడం, ఈత కొట్టడం లేదా యోగా వంటి ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు చేయాలని American Heart Association సూచిస్తోంది
- బీడీలు, చుట్టలు, సిగరెట్లు తాగొద్దు
- రాత్రిపూట 7 నుంచి 9 గంటల సేపు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి.
- శరీర ఎత్తు బరువు నిష్పత్తి (BMI) 25 కన్నా మించనీయొద్దు.
- రక్తంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుకోవాలి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవాలి. అలాగే, గ్లూకోజ్ మోతాదులు నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి.
- వ్యాయామం, ధ్యానం, యోగా వంటి వాటితో మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
"నిద్ర లేమి" సమస్య - స్వల్ప మార్పులతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు!
శరీరాన్ని గుల్ల చేసే "సార్కోపీనియా" - ఏ వయస్సు వారిలో వస్తుందో తెలుసా?