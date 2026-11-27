చలికాలంలో "బరువు" పెరగడానికి ఇవే కారణమట! - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన!
Causes for Weight Gain in Winter: చలికాలంలో బరువు పెరుగుతారని భయంగా ఉందా? - చిన్న చిన్న టిప్స్తోనే పెద్ద మార్పును చూడొచ్చని సలహా!
Published : November 27, 2026 at 11:49 AM IST
చలికాలం అంటేనే శరీరం మొత్తం బద్ధకంగా ఉంటుంది. ఏ పనీ చేయబుద్ధి కాదు. దీనికి తోడు జలుబు, దగ్గు, కీళ్ల నొప్పులు వంటి కారణంగా మంచం కూడా దిగడానికి కష్టమవుతుంది. ఇవన్నీ ఒక లెక్క అయితే, బరువు పెరగడం మరో సమస్య. నిజమే మిగిలిన కాలాలతో పోలిస్తే చలికాలంలో కొద్దిమంది బరువు పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే అసలు వింటర్లో వెయిట్ గెయిన్కు కారణాలతో పాటు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బరువు అదుపులో ఉంటుందో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వ్యాయామం మిస్ చేయవద్దు: చల్లటి వాతావరణం కారణంగా ఉదయాన్నే లేవడం అంటే బద్ధకం. ఇక వ్యాయామం అంటే మనసు మాత్రమే కాదు బాడీ కూడా సహకరించదు. దీంతో ఫిట్నెస్ అదుపు తప్పుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇదిలాగే కొనసాగితే శరీరంలోకి చేరిన క్యాలరీలు కొవ్వుగా రూపాంతరం చెందుతాయని, ఫలితంగా బరువు పెరుగుతారని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే కాలంతో సంబంధం లేకుండా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఒక్కరు చేయడానికి కష్టమైతే తోడుగా మీ పార్టనర్ లేదా ఫ్రెండ్ను మీతోపాటు కలిసి వ్యాయామం చేసేలా ప్రోత్సహించాలని.. తద్వారా వ్యాయామంపై ఆసక్తి పెరుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడానికి క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం చాలా ముఖ్యమని mayoclinic ఓ అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
ఎండ తగలకపోయినా: శీతాకాలంలో శరీరానికి ఎండ సరిగ్గా తగలదు. దీని వల్ల "సీజనల్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ (SAD)" సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఒక రకమైన డిప్రెషన్ లాంటిదని, దీని కారణంగా ఆహారపు కోరికలు పెరగడంతో మోతాదుకు మించి ఆహారం తీసుకోవడం బరువు పెరగడానికి దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఉదయం ఎండ లేకపోయినా, మధ్యాహ్నం వేళ కాసేపు ఎండలో గడపడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇది పరోక్షంగా బరువును అదుపులో ఉంచేందుకు సహకరిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఈ క్రమంలో సన్స్క్రీన్ లోషన్ రాసుకోవడం మర్చిపోవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.
హార్మోన్ల అసమతుల్యత: హార్మోన్ల అసమతుల్యత కూడా అధిక బరువుకు కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాతావరణంలో చోటు చేసుకునే మార్పులు హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయని, తద్వారా బరువు తగ్గే ప్రక్రియ నెమ్మదించడంతో పాటు ఆహారపు కోరికలు పెరుగుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. కాబట్టి, హార్మోన్లను సమతులంగా ఉంచుకోవడానికి జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడంతో పాటు డాక్టర్ సలహాలూ పాటించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
అర్ధరాత్రి ఆకలేస్తే: చలికాలంలో పగటి సమయం కంటే రాత్రి సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో చాలా మంది డిన్నర్ను త్వరగానే కంప్లీట్ చేస్తుంటారు. అయితే త్వరగా తినడంతో పాటు తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం, రాత్రి ఎక్కువసేపు మెలకువతో ఉండడం వంటి కారణాల వల్ల కొన్నిసార్లు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆకలేస్తుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు, చాలా మంది చాక్లెట్స్, కుకీస్, బిస్కట్స్, పాప్కార్న్, చిప్స్ వంటివి తింటుంటారు.. ఈ అలవాట్లు అధిక బరువుకు కారణమవుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, రాత్రి ఎక్కువగా ఆకలేసినప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్, తాజా పండ్లు వంటివి మితంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల బరువును అదుపులో ఉంచుకోవచ్ఛని సూచిస్తున్నారు.
ఇవి కూడా:
- పైన చెప్పిన వాటితో పాటు శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలని.. ఈ క్రమంలోనే శరీరానికి అవసరమైన మొత్తంలో నీరు తాగాలని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా మహిళలు రోజుకు సగటున 9 కప్పులు, పురుషులు సగటున 13 కప్పుల నీటిని తాగాలని NIH అధ్యయనం పేర్కొంది.
- అదే విధంగా చలికాలంలో లభించే సీజనల్ పండ్లు, కాయగూరలతో పాటు మిగిలిన వాటిని కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఇక గుడ్లు, నట్స్, గింజలు వంటి ప్రొటీన్లు అధికంగా లభించే పదార్థాలు.. ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7727682/#sec5-ijerph-17-08713
https://www.urmc.rochester.edu/news/publications/health-matters/winter-weight-gain-why-it-happens-what-to-do
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పెళ్లి కోసం వేగంగా 'బరువు' తగ్గాలనుకుంటున్నారా? - మీ బాడీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
స్మోకింగ్ అలవాటు లేకపోయినా "లంగ్ క్యాన్సర్" ముప్పు - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే!