చేతిలో తాళాలు పెడితే "మూర్ఛ " తగ్గుతుందా? - ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే!
Causes and Precautions for Epilepsy: మూర్ఛ వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించేందుకు వీలుగా ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 17న "నేషనల్ ఎపిలెప్సీ డే" నిర్వహణ - ఫిట్స్కు సంబంధించి ముఖ్య వివరాలు మీకోసం!
Published : November 17, 2026 at 3:15 PM IST
మూర్ఛ.. ఫిట్.. సీజర్.. ఎపిలెప్సీ.. పేరేదైనా ప్రస్తుతం చాలా మంది ఈ సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. మెదడు నరాలకు సంబంధించిన ఈ వ్యాధి ఒక్కసారి ఎటాక్ అయితే దీర్ఘకాలిక రుగ్మతగా మారిపోతుంది. అయితే ఇప్పటికీ మూర్ఛకు సంబంధించి చాలా మందిలో అపోహలు ఉన్నాయి. అందులో మూర్ఛ వచ్చిన వ్యక్తికి వెంటనే తాళాలు చేతిలో పెట్టడం, ఇనుప వస్తువులు మెడలో వేయడం ముఖ్యమైనవి. ఈ క్రమంలోనే అసలు చేతిలో తాళాలు పెడితే ఫిట్ తగ్గుతుందా? అనే వివరాలతో పాటు "నేషనల్ ఎపిలెప్సీ డే" సందర్భంగా అసలు మూర్ఛ ఎందుకు వస్తుంది? లక్షణాలు, కారణాలు, ఎవరికైనా ఆకస్మాత్తుగా ఫిట్స్ వస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మూర్ఛ ఎందుకు వస్తుంది: మూర్ఛ లేదా ఫిట్కు మూలం మెదడులో ఉన్నట్టుండి విద్యుత్ సంక్షోభం తలెత్తటం అని సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ న్యూరోసర్జరీ హెచ్ఓడీ డాక్టర్ మానస్ పాణిగ్రాహి వివరిస్తున్నారు. మన మెదడులోని నాడీ కణాల మధ్య సమాచారం మొత్తం విద్యుత్ ప్రచోదనాల రూపంలో ప్రసారమవుతుందని.. ఈ ప్రచోదనాలు ఒక కణం నుంచి మరో కణానికి ఒక పద్ధతిగా ప్రవహిస్తుంటాయంటున్నారు. ఎప్పుడైనా ఇవి మెదడులో ఒక్కసారిగా ఉద్ధృతమైతే ఆ భాగం పనితీరు అస్తవ్యస్తమై ఫిట్ వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇక ఇలాంటి మూర్ఛలు ఎలాంటి తాత్కాలిక కారణాలు లేకుండా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు వస్తే, ఆ దీర్ఘకాలిక వ్యాధిని వైద్య పరిభాషలో "ఎపిలెప్సీ" అంటారని పేర్కొంటున్నారు.
మూర్ఛ రావడానికి కారణాలు: మూర్ఛ రావడానికి కచ్చితమైన కారణం తెలియకపోయినా, కొన్ని అంశాలు ఫిట్స్కు దారి తీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
- తలకు బలమైన దెబ్బ తగలటం
- ప్రసవ సమయంలో శిశువు మెదడుకు ఆక్సిజన్ అందకపోవడం లేదా మెదడు నిర్మాణంలో లోపాలు.
- మెదడు వాపు వ్యాధి, మెనింజైటిస్
- బ్రెయిన్ స్ట్రోక్
- మెదడులో కణితులు
- అతిగా మద్యం సేవించడం
- రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పడిపోవడం
- డీహైడ్రేషన్
- జన్యుపరమైన కారణాలు
లక్షణాలు: చాలా మంది మూర్ఛ వస్తే కేవలం కింద పడి కాళ్లు, చేతులు కొట్టుకుంటారని భావిస్తుంటారు. కానీ ఇది ఒక్కటే కాదని, మెదడులోని ఏ భాగంలో విద్యుత్ సంక్షోభం తలెత్తుతుందో దానిని బట్టి లక్షణాలు మారుతుంటాయని చెబుతున్నారు. అందులో కొన్ని
- కొందరు అయోమయంగా ప్రవర్తించడం లేదా శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉండిపోవడం
- ఆకస్మాత్తుగా స్పృహ కోల్పోయి కింద పడటం. విపరీతమైన వణుకు
- నోటి నుంచి నురగ
- తీవ్రమైన అలసట, తలనొప్పి, గందరగోళం
చేతిలో తాళాలు పెడితే మంచిదేనా?: ఎవరైనా వ్యక్తి ఆకస్మాత్తుగా మూర్ఛపోతే చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే వారిని సృహలోకి తీసుకొచ్చేందుకు చేతిలో తాళాలు పెట్టడం, ఇనుప వస్తువులను మెడలో వేయడం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ఇలాంటి పనులు చేయడం అస్సలు మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి పెడితే మూర్ఛ తగ్గుతుంది అనేది కేవలం అపోహ మాత్రమే అంటున్నారు. సాధారణంగా ఫిట్స్ రెండుమూడు నిమిషాలకు మించి ఉండవని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మూర్ఛ వచ్చిన వ్యక్తిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఎవరైనా వ్యక్తి మూర్ఛతో పడిపోతే మీతో పాటు, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు కూడా ఆందోళన చెందకుండా ప్రశాంతంగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
- సృహ కోల్పోయిన వ్యక్తి తిరిగి మామూలు అయ్యే వరకు వారి పక్కనే ఉండేలా చూడాలంటున్నారు.
- ఎవరైనా మూర్ఛతో పడిపోతే వారికి గాయాలు కాకుండా చూసుకోవాలని.. ముఖ్యంగా చుట్టు పక్కల ఉన్న ప్రమాదకర వస్తువులను తీసివేయాలంటున్నారు.
- వ్యక్తి కింద పడుకుని ఉంటే, గాలి ఆడటానికి వీలుగా మెల్లగా ఒక వైపుకు (నోరు నేల వైపుకు ఉండేలా) తిప్పాలంటున్నారు.
- మూర్ఛ ఎంతసేపు వస్తుందో గమనించడం ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సేపు కొనసాగితే వెంటనే హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ సమయాల్లో అత్యవసర వైద్యం అవసరం: మూర్ఛ పోయిన ప్రతిసారీ వైద్యం అవసరం పడదని, కానీ కొన్ని సమయాల్లో మాత్రం కచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ అందించడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.
- మూర్ఛ 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు ఉంటే
- కొన్ని నిమిషాల గ్యాప్లో ఎక్కువ సార్లు మూర్ఛ వస్తే
- ఫిట్స్ తర్వాత శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
- నీటిలో ఉన్నప్పుడు ఫిట్స్ వస్తే
- మొదటిసారి మూర్ఛ వస్తే
- మూర్ఛ వచ్చిన వ్యక్తికి మధుమేహం ఉండి స్పృహ కోల్పోతే
- మూర్ఛ వచ్చిన వ్యక్తి గర్భిణి అయితే
ఈ తప్పులు చేయకూడదు: మూర్ఛ వచ్చినప్పుడు పొరపాటున కూడా కొన్ని పనులు చేయకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఫిట్స్ వచ్చిన వారి కదలికలను ఆపడం లేదా వారిని గట్టిగా పట్టుకోవడం వంటివి చేయకూడదంటున్నారు.
- ఆ వ్యక్తి నోటిలో నీళ్లు పోయడంతో పాటు ఇతర వస్తువులను పెట్టకూడదని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల వారి దంతాలు విరగడం లేదా దవడకు గాయం అయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.
- మూర్ఛ వచ్చిన వ్యక్తికి నోటి ద్వారా శ్వాస అందించడం చేయకూడదని వివరిస్తున్నారు.
- మూర్ఛ పోయిన వ్యక్తి పూర్తిగా స్పృహలోకి వచ్చి, చురుగ్గా మారే వరకు తాగడానికి, తినడానికి ఎలాంటి ఆహారాలను ఇవ్వకూడదని చెబుతున్నారు. అవి గొంతులో ఇరుక్కుని ప్రాణాలకు ప్రమాదం కావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.cdc.gov/epilepsy/first-aid-for-seizures/index.html
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000128.htm
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