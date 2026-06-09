ఎంత తిన్నా అలసటగా అనిపిస్తోందా? - మీరూ ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా?
రోజంతా అలసటగా అనిపిస్తుందా? - రోజు వారీ ఆహారంలోనే పరిష్కార మార్గాలు
Published : June 9, 2026 at 3:41 PM IST
Reasons Behind Fatigue and Weakness : ఉదయం ఉత్సాహంగానే లేస్తాం. వేళకు టిఫిన్, భోజనం చేస్తాం. అయినా, కొంతమందికి మాత్రం అలసట, నీరసంగా అనిపిస్తుంది. ఇలా రోజుకి మూడు పూటలా తింటున్నా, మన శరీరానికి సరిపోడా పోషకాలు అందడం లేదంటున్నారు నిపుణులు. కారణం మనం తినే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు త్వరగా మన ఎనర్జీని కోల్పోయేలా చేస్తాయట. దానివల్ల మనకు అలసట, నీరసంగా అనిపిస్తుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పేలవమైన ఆహారం : ఈ డిజిటల్ యుగంలో మనకు ఆకలి అనిపిస్తే చాలు, కిచెన్ వైపు వెళ్లడం మానేసి, ఫోన్లో స్విగ్గీ, జొమాటో యాప్ల్ని ఓపెన్ చేసి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం. ఇంకేం నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఫుడ్ మన ముందు ఉంటుంది. కానీ, ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఇలా ఆర్డర్ చేయగానే అలా వచ్చేస్తోందంటే అది ఎప్పుడు వండి ఉంటారో అని. మరి, అది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అంటే అదీ లేదు. పిజ్జాలు, బర్గర్లు లేదా ఫాస్ట్ఫుడ్ లాంటివి ఎంచుకుంటాం. వాటితో ఆ క్షణానికి ఆకలిని తీర్చుకుంటాం. వాటిలో ఉండే అదనపు చక్కెరలు, ప్రిజర్వేటివ్స్లు తక్షణ శక్తిని ఇవ్వకపోవడంతో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని అందించవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పేలవమైన ఆహారం అలసటకు కారణమవుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది.
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పండ్ల రసాలు : చాలామంది పండ్ల కంటే పండ్ల రసాల్నే ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివే కానీ, శారీరక శక్తిని త్వరగా కోల్పోయేలా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఫైబర్ మనం తీసుకునే ఆహారంలోని చక్కెరలను నెమ్మదిగా శరీరంలోకి విడుదల అయ్యేలా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. కానీ, పండ్ల ద్వారా లభించే ఫైబర్ మాత్రం పండ్ల రసాల్లో ఉండదట. పైగా షుగర్ లెవల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని మనం తీసుకున్నప్పుడు రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగి, అంతే వేగంగా తగ్గుతాయి. ఫలితంగా, అలసట ఆవరిస్తుంది.
కెఫీన్ : చాలామందికి కాఫీ, టీ లేనిదే రోజు మొదలవదు. అంతేకాదు, ఉత్సాహంగా ఏ పని చేయలేరు. ఈ మాటలు మన చుట్టూ ఎవరో ఒకరు అంటూనే ఉంటారు. కాఫీ లేదా టీలో ఉండే కెఫీన్ తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది. కానీ, రోజులో ఎక్కువ సార్లు వీటిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలోని సహజ శక్తి స్థాయిలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు చాక్లెట్స్, స్వీట్స్, బేకరీ పదార్థాలను మోతాదుకి మించి ఎక్కువ తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. కాఫీ నిద్రకు భంగం కలిగించి, దీర్ఘకాలంలో మరింత అలసటకు దారితీస్తుందని sleepfoundation పేర్కొంది.
వీటి లోపం వల్ల : ఎనర్జీ డ్రింక్స్ శరీరానికి తాత్కాలిక శక్తిని ఇచ్చినా, వీటిలో వాడే కృత్రిమ చక్కెరలు ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉండవు. పైగా జీవక్రియపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని National Library of Medicine పేర్కొంది. అందుకే, ఈ తరం యువతలో విటమిన్ డి, బి 12, ఐరన్ లోపాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, అలసట, నీరసం వస్తుందట. బి12 లోపం లోపం వల్ల అలసటగా అనిపిస్తుందని clevelandclinicపేర్కొంది.
వాస్తవానికి, పోషకాహార లోపం శరీరాన్ని మాత్రమే కాదు, ఏకాగ్రతనీ దెబ్బతీయడంతో పాటు నిద్రలేమిని పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మూడ్ స్వింగ్స్కి కారణం అవుతుందట.అందుకే, ప్లేట్ నిండా ఏది పడితే అది తినే కంటే శరీరానికి రోజంతా శక్తిని అందించే తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, పాలు, పాల పదార్థాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ , పప్పు దినుసులు, కోడిగుడ్లు, చేపలు వంటివి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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