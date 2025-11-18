ఎవ్వరూ ఊహించలేని "గుండె పోటు" - ఆ టైంలో ఇలా చేస్తే ప్రాణదాతలు మీరే కావచ్చంటున్న నిపుణులు!
ఆపదలో ప్రాణం కాపాడేలా సీపీఆర్ - కి ముందు చేయాల్సిన పనులేంటో తెలుసా?
Published : November 18, 2025 at 5:21 PM IST
Cardiopulmonary Resuscitation First Aid : విద్యార్థులు, చిన్నారులు, డీజే దగ్గర డాన్స్ చేస్తున్న యువత! ఆటల్లోనో, వ్యాయామం చేస్తున్నపుడో హఠాత్తుగా గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నారు. అప్పటి వరకు నవ్వుతూ కనిపించిన వారు క్షణాల్లో కుప్పకూలుతున్న వైనం చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు 50 ఏళ్ల పైబడిన వారిలో కనిపించే గుండెపోటు, ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో సకాలంలో సీపీఆర్ చేస్తే ప్రాణాలు కాపాడొచ్చు. అందుకే ప్రతి వ్యక్తీ దీనిపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీపీఆర్కి ముందు చేయాల్సిన పనులు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎందుకు అవసరం : వ్యక్తి ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు రక్త ప్రసరణలో తేడా వస్తుంది. అటువంటి సందర్భాల్లో, మెదడు, ఇతర ముఖ్యమైన అవయవాలకు రక్తం ప్రసరణ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో సీపీఆర్ ద్వారా రక్త ప్రవాహాన్ని త్వరగా పునరుద్ధరించి బాధితుడిని కాపాడవచ్చని చెబుతున్నారు. గుండెపోటు వచ్చిన తర్వాత, అవయవాలన్నీ పనిచేయడం ఆగిపోవడానికి దాదాపు ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సమయం పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. మెదడును సజీవంగా ఉంచి ప్రాణాల్ని రక్షించేందుకు సీపీఆర్ అవకాశం ఇస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. CPR అనేది ఒక వ్యక్తి శ్వాస తీసుకోవడం లేదా హృదయ స్పందన ఆగిపోయినప్పుడు చేసే అత్యవసర చికిత్స అని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
చక్కెర తినడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలకు అవకాశం ఇచ్చినట్టే!
సీపీఆర్కి ముందు చేయాల్సిన పనులు :
- సీపీఆర్ అవసరమైన వ్యక్తి స్పృహలో ఉన్నారా? లేదా అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నారా చూడాలి.
- వ్యక్తి స్పృహలో ఉంటే, వారిని ఆ స్థితిలో ఉంచడానికి మాట్లాడుతూ, ప్రతిస్పందనను పొందేందుకు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండాలి.
- సాధ్యమైనంత త్వరగా దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి లేదా అంబులెన్స్కు కాల్ చేయాలి.
- సమీపంలో ఎవరైనా వైద్య నిపుణులు అందుబాటులో ఉంటే, వారిని సీపీఆర్ చేయాలని అడగండి.
సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ సీపీఆర్ నేర్చుకోవడం మంచిది. దీనిపై ఎన్జీవోలు, ఆసుపత్రులు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి పరీక్ష చేయించుకోవడం చాలా మంచిది. కుటుంబంలో ఎవరికైనా కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నట్లెతే ముందు జాగ్రత్త పడాలి. - డాక్టర్ ఎ.వి ఆంజనేయులు, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్
ఎలా చేయాలి? :
- మీరు సీపీఆర్ను సరిగ్గా నిర్వహిస్తున్నారని నిర్ధారించుకోవడానికి సీఏబీ (సర్క్యులేషన్, ఎయిర్వే, బ్రీతింగ్)ను గమనించాలి. ఈ మార్గదర్శకాలను వ్యక్తిలో రక్త ప్రసరణను పునరుద్ధరించడానికి నిర్వహిస్తారు.
- బాధిత వ్యక్తిని సమాంతరంగా పడుకోబెట్టి, మెడ పక్కన మీరు మోకాళ్లపై నిల్చొని ఉండాలి. ఒక చేతి మడమను బాధితుడి ఛాతీ మధ్య భాగంలో, దానిపైన మరో చేతిని ఉంచాలి.
- మీ చేతులు, భుజాలు కచ్చితంగా నిటారుగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవాలి. మీ బలాన్ని ఉపయోగించి బాధితుడి ఛాతీని కనీసం రెండు అంగుళాలు లోపలకు పోయేలా గట్టిగా వత్తాలి.
- కిందికి నొక్కడం పైకి వదలడం అనేది రెండు సమానంగా చేయాలి. మధ్యలో వదిలేయకూడదు. ఇలా ఎవరైనా వైద్యుల సాయమందే వరకూ చేస్తుండాలి.
- అప్పటికీ కదలిక లేకపోతే నోటి ద్వారా గాలి ఊదడం ప్రారంభించాలి. బాధితుడి నుదిటిపై మీ అరచేతిని ఉంచి, వారి తలను సున్నితంగా వెనుకకు వంచి గడ్డాన్ని పైకి లేపాలి.
- వ్యక్తి నోరు తెరిచినప్పుడు ముక్కును మూసివేసి, మీ నోటితో గాలిని ఊదడం ప్రారంభించాలి. ఛాతీపై చాలా శ్రద్ధ వహించి, అది పెరుగుతుందో లేదో చూడాలి.
- అదే విధంగా కొంత సేపు ఇస్తూ ఉండాలి. ఛాతీ పైకి లేవకపోతే, ఇదే ప్రక్రియను తిరిగి కొనసాగించాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
చలికాలంలో తీవ్ర ఒళ్లు నొప్పులా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
డిప్రెషన్ మందులు వాడుతూ మద్యం సేవిస్తున్నారా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!