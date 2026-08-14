కాళ్ల నొప్పులను లైట్ తీసుకుంటున్నారా? - క్యాన్సర్ ముందస్తు సంకేతాలు కావచ్చట!
- కాళ్లలో దాగుండే క్యాన్సర్ సంకేతాలివే! - ఈ లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదంటున్న నిపుణులు!
Published : August 14, 2026 at 3:54 PM IST
Cancer Warning Symptoms in Legs : కాళ్ల సమస్యలు సాధారణంగా కండరాల నొప్పులు, తప్పుడు శారీరక భంగిమ, సిరల వాపు లేదా పోషకాహార లోపాలు వంటి రోజువారీ కారణాల వల్ల వస్తుంటాయి. అయితే, కాళ్లలో నిరంతరంగా ఉండే లేదా కారణం తెలియని లక్షణాలు కొన్నిసార్లు క్యాన్సర్కు ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలు కూడా కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
లింఫోమా, ఎముక క్యాన్సర్, సాఫ్ట్-టిష్యూ సార్కోమా, లుకేమియా, ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్, అండాశయ క్యాన్సర్ లేదా వెన్నెముకకు పాకే క్యాన్సర్లు కాళ్లలో మార్పులకు కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి నరాలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం, రక్తప్రసరణను అడ్డుకోవడం, శోషరస ప్రవాహానికి ఆటంకం కలిగించడం లేదా ఎముకలపై ప్రభావం చూపడం వల్ల జరుగుతుందని అంటున్నారు. ఈ లక్షణాలు చాలా నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇవి సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలను పోలి ఉండటం వల్ల చాలామంది వీటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారట. ఈ క్రమంలో కాళ్లలో కనిపించే క్యాన్సర్ సంకేతాలు ఎలా ఉంటాయి? ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
నిరంతరంగా ఉండే వాపు : ఒక కాలు లేదా రెండు కాళ్లలో వాపు రావడం, ముఖ్యంగా అది కొన్ని రోజుల పాటు అలాగే ఉండటం లేదా మరింత ఎక్కువవడం అనేది లింఫోమా, అండాశయ క్యాన్సర్ లేదా పెల్విక్ (నడుము/పొత్తికడుపు భాగం) గడ్డల వంటి క్యాన్సర్ల వల్ల శోషరస వ్యవస్థలో (lymphatic system) ఏర్పడే అడ్డంకులను సూచిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వాపు సాధారణంగా గట్టిగా, బరువుగా లేదా వేడిగా అనిపిస్తుందని అంటున్నారు. సాయంత్రం అయ్యేసరికి మరింత ఎక్కువ కావచ్చట. క్యాన్సర్ కణాల వల్ల లింఫ్ నోడ్స్ బ్లాక్ అయినప్పుడు, ఆ భాగంలో ద్రవాలు పేరుకుపోయి, 'లింఫెడెమా' వంటి వాపుకు దారితీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. చేయి లేదా కాలులోని కొంత భాగంలో లేదా మొత్తం భాగంలో, వేళ్లు లేదా కాలివేళ్లతో సహా వాపు అనేది లింఫెడెమా సాధారణ లక్షణాల్లో ఒకటని mayoclinic పేర్కొంది.
తీవ్రమైన, నిరంతరంగా ఉండే కాళ్ల నొప్పి : కాళ్లలో నిరంతరం ఉండే నొప్పులు, తీవ్రమైన నొప్పి లేదా రాత్రి వేళల్లో వచ్చే నొప్పి... ఎముక క్యాన్సర్ను గానీ లేదా కాళ్ల ఎముకలకు పాకిన ఇతర క్యాన్సర్లను గానీ సూచించవచ్చని American Cancer Society పేర్కొంది. ఈ నొప్పి శారీరక శ్రమ చేసినప్పుడు, బరువులు మోసినప్పుడు లేదా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో కూడా మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. సాధారణ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడినా ఈ నొప్పి తగ్గకపోయినా లేదా కొన్ని వారాల పాటు అలాగే ఉన్నా, వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
తిమ్మిరి, సూదులు గుచ్చినట్లు ఉండటం : వెన్నెముక, పెల్విస్ లేదా పొత్తికడుపుపై ప్రభావం చూపించే క్యాన్సర్లు కాళ్లను నియంత్రించే నరాలపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కాళ్లలో సూదులు గుచ్చినట్లు అనిపించడం, నడవడంలో ఇబ్బంది, కాలు లాగడం లేదా అకస్మాత్తుగా కాళ్లలో బలహీనత రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ లక్షణాలు కాలక్రమేణా తగ్గే దాని కంటే, రోజురోజుకూ మరింత ఎక్కువవుతుంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న గడ్డ : సాఫ్ట్-టిష్యూ సార్కోమాస్ సాధారణంగా తొడ, పిక్క భాగంలో ఎటువంటి నొప్పి లేని గడ్డలుగా మొదలవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ గడ్డలు తాకినప్పుడు గట్టిగా అనిపించడం లేదా నిరంతరంగా పెరుగుతుంటాయట. 2 సెంటీమీటర్ల కంటే పెద్దగా ఉన్న, ఆకారంలో మార్పులు, నొప్పిగా అనిపించడం లేదా వేగంగా పెరిగే ఎలాంటి గడ్డనైనా వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.
చర్మ మార్పులు లేదా మానని పుండ్లు : మెలనోమా, స్క్వామస్ సెల్ కార్సినోమా, బేసల్ సెల్ కార్సినోమా వంటి చర్మ క్యాన్సర్లు కాళ్లపై వచ్చే అవకాశం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది. రంగు, పరిమాణం లేదా ఆకారం మారే పుట్టుమచ్చలు, కొత్తగా వచ్చే గడ్డలు లేదా వారాల పాటు సంరక్షణ తీసుకున్నప్పటికీ మానని పుండ్లు ఈ క్యాన్సర్ల ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాళ్ల తిమ్మిరి/నొప్పి : రక్తనాళాలు లేదా శోషరస నాళాలపై గడ్డలు ఒత్తిడి తెచ్చినప్పుడు రక్తప్రసరణ తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కాళ్లలో తీవ్రమైన తిమ్మిరి/నొప్పి, బరువుగా అనిపించడం లేదా కొద్దిపాటి శారీరక శ్రమను కూడా తట్టుకోలేకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ లక్షణాలు కదిలినప్పుడు లేదా నడిచినప్పుడు ఎక్కువై, విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు. అందువల్ల, ఇవి సాధారణ రక్తప్రసరణ సమస్యల వల్ల వచ్చినవేనని పొరపడే అవకాశం ఉందట.
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