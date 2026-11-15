Cancer : 'క్యాన్సర్' రాకుండా ఉండాలంటే - ఈ 'జాగ్రత్తలు' తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు!
Cancer Prevention Tips : క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? - మీ జీవనశైలిలో ఈ మార్పులు చేసుకోవాలంటున్న ఆరోగ్య నిపుణులు!
Published : November 15, 2026 at 1:28 PM IST
Cancer Risk : రెగ్యులర్గా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలా రకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే రిస్క్ తగ్గిపోతుంది. సరైన లైఫ్ స్టైల్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ను ఫాలో అయితే క్యాన్సర్లు దూరంగా ఉండే అవకాశం పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజు చేసే ఆ పనులే ఆరోగ్యానికి రక్షణగా ఉంటాయంటున్నారు. మరి, క్యాన్సర్ల రిస్క్ తగ్గాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వేటికి దూరంగా ఉండాలో ఈ స్టోరీలో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం.
స్మోకింగ్ వద్దు :
స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్నవారికి ఊపిరితిత్తులు, నోరు, గొంతు, స్టమక్, మూత్రాశయం, గర్భాశయం, మూత్రపిండాల క్యాన్సర్ సహా సుమారు 16 రకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే రిస్క్ అధికంగా ఉంటుంది. అందుకే స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంటే పూర్తిగా మానేయాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. క్యాన్సర్ రిస్క్ను పెంచే కారకాలు పొగాకులో ఎక్కువగా ఉంటాయి. సిగరెట్లు, బీడీలు మాత్రమే కాదు గుట్కా, కైనీ లాంటి ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తులు వాడినా కూడా ప్రమాదమే. స్మోకింగ్ చేసే వారి పక్కన ఉండి ఆ పొగను పీల్చేవారికి లంగ్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉంటుంది. అందుకే స్మోకింగ్ చేసేవారు ఆ అలవాటును స్టాప్ చేస్తే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు అంటున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన రిపోర్టు కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
ఆల్కహాల్కు దూరం :
ఆల్కహాల్ కూడా క్యాన్సర్ల రిస్క్ను పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మద్యం విపరీతంగా తాగేవారికి నోరు, గొంతు, అన్నవాహిక, లివర్, బ్రెస్ట్, పెద్ద పేగు క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం అధికమని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఆల్కహాల్ బాడీలో కరిగినప్పుడు ఎసిటాల్డిహైడ్ అనే డేంజరస్ పదార్థం తయారవుతుంది. ఇది మన బాడీలోని కణాలను పాడుచేస్తుంది. ఎంత ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ తాగితే డేంజర్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గించుకోవాలంటే ఆల్కహాల్ తాగకపోవడమే బెస్ట్ అంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన రిపోర్టు కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
బరువు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి :
అధిక శరీర బరువు కూడా అనేక రకాల క్యాన్సర్లకు కారణమవుతుంది. మీ శరీరంలో కొవ్వు ఎక్కువగా పేరుకుపోతే హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల బ్రెస్ట్, పెద్దపేగు, ఎండోమెట్రియం క్యాన్సర్లు వచ్చే రిస్క్ పెరుగుతుంది. మహిళల్లో అండాశయ, గర్భాశయ క్యాన్సర్ల ముప్పు కూడా అధికమవుతుంది. అందుకే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజులు చేస్తూ హెల్దీ డైట్ తీసుకుంటూ వెయిట్ను ఎప్పుడూ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి.
హెల్దీ డైట్ :
మీరు తినే ఆహారమే మీ ఆరోగ్యాన్ని చాలా వరకు నిర్ణయిస్తుంది. జంక్ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్, ఆయిలీ, రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తింటే పెద్దపేగు క్యాన్సర్ రిస్క్ అధికమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వీటిని తగ్గించేయాలి. బదులుగా ఎక్కువగా కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, నట్స్, సీడ్స్ లాంటి ఫైబర్ రిచ్ హెల్దీ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడుతాయి. అలాగే, బెర్రీలు, క్యాబేజీ, క్యాలిఫ్లవర్ లాంటి క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు, వెల్లుల్లి, గ్రీన్ టీ లాంటి యాంటీ క్యాన్సర్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి. ఈ ఆహారాల్లో క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేయగల సమ్మేళనాలుంటాయి. ఇవి మీ క్యాన్సర్ రిస్క్ను డౌన్ చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
వ్యాయామం తప్పనిసరి :
క్యాన్సర్లు వచ్చే రిస్క్ తగ్గాలంటే రెగ్యులర్గా వ్యాయామం చేయడం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు. వ్యాయామాలు చేసేవారికి క్యాన్సర్ల రిస్క్ ఏకంగా 20 నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గుతుందని ఓ రీసెర్చ్ ప్రూవ్ చేసింది. వారానికి కనీసం 150 నిమిషాలు వాకింగ్, సైక్లింగ్, స్విమ్మింగ్ లాంటి యాక్టివిటీస్ కచ్చితంగా చేయాలి. వారంలో రెండు రోజులైనా వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఇతర స్ట్రెంగ్త్ వర్కౌట్స్ చేయాలి.
ఎండ నుంచి చర్మాన్ని కాపాడుకోవాలి :
సూర్యరశ్మిలో ఉండే యూవీ కిరణాలు చర్మ కణాలను దెబ్బతీస్తాయి. రెగ్యులర్గా ఎక్కువసేపు తీవ్రమైన ఎండలో ఉన్నా కొందరికి స్కిన్ క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతుంది. అందుకే, ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు వీలైనంతవరకు నీడలో ఉండాలి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు శరీరాన్ని ఎక్కువభాగం కప్పే దుస్తులు, టోపీ, సన్ గ్లాసెస్ ధరించాలి. బయట ఎక్కువసేపు ఉండాల్సి వస్తే ఎస్పీఎఫ్ 30 అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం సన్స్క్రీన్ను వాడాలి.
క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గించే వ్యాక్సిన్లు :
కొన్ని రకాల వైరస్లు కూడా క్యాన్సర్ రిస్క్ను పెంచుతాయి. ఉదాహరణకు HPV వైరస్ గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్కు, హెపటైటిస్ బి వైరస్ లివర్ క్యాన్సర్కు కారణమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ వైరస్ల బారినపడకుండా ముందే తగిన వ్యాక్సిన్లు వేయించుకుంటే ఆయా క్యాన్సర్ల నుంచి రక్షణ పొందొచ్చంటున్నారు.
స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు :
క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గించుకోవడంలో హెల్త్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చాలా ముఖ్యం. కొన్ని స్క్రీనింగ్ టెస్టులతో క్యాన్సర్ను స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే గుర్తించవచ్చు. మరికొన్ని టెస్టులు క్యాన్సర్గా మారే డేంజరస్ కణ మార్పులను ముందే పసిగట్టడానికి హెల్ప్ అవుతాయి. అయితే, అందరికీ అన్ని టెస్టులు అవసరం ఉండవు. మీ ఏజ్, ఆరోగ్య పరిస్థితి, ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా క్యాన్సర్ ఉందా? అనే అంశాలను బట్టి ఏ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేయించుకోవాలో డాక్టర్ను అడిగి తెలుసుకోవాలి. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయినా మీకు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సూచిస్తే వాయిదా వేసుకోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ వయసు 40 ఏళ్లు దాటితే ఎలాంటి లక్షణాలు లేకపోయినా కొన్ని రకాల పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ముందే అలర్ట్ అవ్వడానికి టెస్టులు చాలా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. క్యాన్సర్లను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే చికిత్స సులభమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు :
క్యాన్సర్ను నివారించడానికి హెల్తీ లైఫ్స్టైల్తో పాటు శరీరంలో వచ్చే మార్పులపై అవగాహన ఉండాలి. బాడీలో కొత్తగా గడ్డలు ఏర్పడడం, కారణం లేకుండా విపరీతంగా బరువు తగ్గుతుండడం, మలవిసర్జన, మూత్ర విసర్జన విషయాల్లో భారీ మార్పులు, పుండ్లు తగ్గకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. ఇవి కనిపించాయంటే క్యాన్సర్ ఉన్నట్లే అని కాదు, కానీ లక్షణాలు ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు వైద్య నిపుణులు. మీ ఫ్యామిలీ క్యాన్సర్ హిస్టరీ ఉంటే మీ పర్సనల్ రిస్క్ గురించి డాక్టర్తో మాట్లాడాలి. క్యాన్సర్ వచ్చేందుకు కారణాలు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. అయితే, లైఫ్స్టైల్, ఫుడ్ విషయంలో పైన చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఫాలో అయితే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల రిస్క్ బాగా తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. క్యాన్సర్ల విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా సంబంధిత వైద్య నిపుణులను అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/cancer-prevention/art-20044816
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10974142/
https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/diet-physical-activity/acs-guidelines-nutrition-physical-activity-cancer-prevention.html
https://www.who.int/news/item/03-02-2026-four-in-ten-cancer-cases-could-be-prevented-globally
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