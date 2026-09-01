'క్యాన్సర్' ముప్పును ఎదుర్కోవచ్చా? - కొన్ని అలవాట్లతో చెక్ పెట్టొచ్చట!
క్యాన్సర్ నివారణ - జీవనశైలిలో ఈ మార్పులు చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : September 1, 2026 at 4:59 PM IST
Cancer Prevention Lifestyle : క్యాన్సర్ అనే పదం వినగానే భయం కలగడం సహజం. కానీ, ఈ వ్యాధి కేవలం ఒకే ఒక కారణం వల్ల రాదు. జన్యువులు, వయస్సు, పర్యావరణ ప్రభావాలు, జీవనశైలి వంటి వివిధ రకాల కారణాల వల్ల క్యాన్సర్లు సంభవించవచ్చు. వయస్సు, జన్యువుల వంటి కొన్ని ప్రమాద కారకాలను మనం మార్చలేనప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ ముప్పును చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పొగాకు వాడకానికి దూరంగా ఉండటం, శారీరకంగా చురుకుగా పనిచేయడం, డాక్టర్లు సిఫార్సు చేసిన ఆరోగ్య పరీక్షలను క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవడం వంటివి ఇందులో ముఖ్యమైనవి. మనం రోజువారీ తీసుకునే ఇటువంటి చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు మన దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యంపై ఎంతో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
పొగాకు, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటం : క్యాన్సర్కు దారితీసే, మనం సులభంగా నివారించదగిన ముఖ్యమైన కారణాలలో పొగాకు వాడకం ప్రధానమైనది. ధూమపానం వల్ల ఊపిరితిత్తులు, నోరు, గొంతు, క్లోమగ్రంథి (పాంక్రియాస్), కిడ్నీ, ఇతర శరీర భాగాలకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం ధూమపానం చేయడమే కాకుండా, సెకండ్-హ్యాండ్ స్మోక్ (పరోక్ష ధూమపానం) వల్ల కూడా చుట్టుపక్కల వారి ఆరోగ్యానికి ముప్పు పెరుగుతుంది. కాబట్టి, ధూమపానం చేసేవారు లేదా పొగాకు ఉత్పత్తులను ఉపయోగించేవారు వాటికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది. ఒకవేళ ఈ అలవాటును మానుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తే, తగిన మద్దతు, కౌన్సిలింగ్, చికిత్స మార్గాలను తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిది.
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సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం : ఆరోగ్యకరమైన, సమతుల్య ఆహారం మొత్తం శారీరక శ్రేయస్సుకు తోడ్పడటమే కాకుండా, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పును తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఈ క్రమంలో రోజువారీ భోజనంలో కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, ఇతర పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను భాగం చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు, ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, అదనపు చక్కెర, ఉప్పు లేదా అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను వీలైనంత వరకు పరిమితం చేయాలి. రెడ్ మీట్, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం వినియోగాన్ని కూడా తగ్గించడం ఎంతో మంచిది. ఏ ఒక్క నిర్దిష్ట ఆహారం, మసాలా దినుసు, గ్రీన్ టీ లేదా సప్లిమెంట్ మాత్రమే క్యాన్సర్ నుంచి పూర్తి రక్షణ ఇస్తుందని గ్యారెంటీ లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, అన్ని రకాల పోషకాలు ఉన్న ఆహారాన్ని కలిపి తీసుకోవడమే సరైన మార్గమంటున్నారు.
శారీరకంగా చురుకుగా ఉండటం : క్రమం తప్పకుండా శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం, కండరాల దృఢత్వం, జీవక్రియ మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పును తగ్గించడంలో కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజువారీ అలవాట్లలో నడక, సైక్లింగ్, ఈత, యోగా, ఆటలు లేదా ఇతర సాధారణ శారీరక శ్రమలను భాగం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రారంభంలోనే మితిమీరిన వ్యాయామం చేయడం కంటే, రోజూ క్రమం తప్పకుండా కదలడం పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. ఎల్లప్పుడూ వయస్సు, శారీరక సామర్థ్యానికి సరిపోయే సురక్షితమైన కార్యకలాపాలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
మద్యపానాన్ని పరిమితం చేయడం : మద్యం సేవించడం వల్ల అనేక రకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని పరిశోధనల్లో తేలింది. సాధారణంగా, ఒక వ్యక్తి ఎంత ఎక్కువ మొత్తంలో మద్యం సేవిస్తే, క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం అంత ఎక్కువగా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.క్యాన్సర్ నివారణకు మద్యపానానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండటమే అన్నింటికంటే సురక్షితమైన మార్గమని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారైతే, మితిమీరిన వినియోగానికి దూరంగా ఉండాలి. వైద్యులు సూచించిన ఆరోగ్య మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా పాటించాలి.
మానసిక ఒత్తిడి : మానసిక ఒత్తిడి అనేది క్యాన్సర్కు ప్రత్యక్ష కారణంగా పరిగణించబడనప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి నిద్ర, ఆహారపు అలవాట్లు, రోగనిరోధక శక్తి, మొత్తం శారీరక, మానసిక శ్రేయస్సును తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒత్తిడి వల్ల కొందరు ధూమపానం లేదా మద్యపానం వంటి అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లకు లోనయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
రసాయనాల ప్రభావం : పనిచేసే చోట లేదా మనం ఉండే పర్యావరణంలో ఎదురయ్యే కొన్ని రసాయనాలు, కాలుష్య పదార్థాలు క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి, క్రిమిసంహారకాలు, రంగులు, ద్రావకాలు, ఇతర రసాయన పదార్థాలను ఉపయోగించేటప్పుడు గ్లౌజులు, మాస్కులు ధరించడం వంటి భద్రతా సూచనలను తప్పకుండా పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. రసాయనాలతో పనిచేసేటప్పుడు ఆయా ప్రదేశాలలో గాలి వెలుతురు సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యమని చెబుతున్నారు.
హెచ్చరిక సంకేతాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం : శరీరంలో సుదీర్ఘకాలం పాటు ఉండే లేదా అసాధారణమైన మార్పులు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. కారణం లేకుండా హఠాత్తుగా బరువు తగ్గడం, తగ్గని గడ్డలు, అసాధారణ రక్తస్రావం, చాలా కాలం పాటు మానని గాయాలు, మలమూత్ర విసర్జన అలవాట్లలో దీర్ఘకాలిక మార్పులు లేదా వివరించలేని తీవ్రమైన అలసట వంటి లక్షణాలు ఉంటే తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వయస్సు, ముప్పు ఆధారంగా వైద్యులు సిఫార్సు చేసే క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి విజయవంతంగా నయం చేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఏ ఒక్క జీవనశైలి మార్పు కూడా క్యాన్సర్ ముప్పును వంద శాతం పూర్తిగా తొలగించలేనప్పటికీ, పొగాకుకు దూరంగా ఉండటం, శారీరకంగా చురుకుగా ఉండటం, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం, మద్యపానాన్ని పరిమితం చేయడం, క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా నివారించదగిన ముప్పులను చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/cancer-prevention/art-20044816
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10974142/
https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/diet-physical-activity/acs-guidelines-nutrition-physical-activity-cancer-prevention.html
https://www.who.int/news/item/03-02-2026-four-in-ten-cancer-cases-could-be-prevented-globally
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