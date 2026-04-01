ఒక్క సమోసా తింటే 4కి.మీ.నడవాలంట! - మరి "పానీపూరీ" తింటే ఏం చేయాలో తెలుసా?

పొగాకు వాడకాన్ని మించిపోయిన "జంక్​ఫుడ్" మరణాలు - సంప్రదాయ ఆహారమే మేలంటున్న నిపుణులు!

Unhealthy Food Consumption
Unhealthy Food Consumption
By ETV Bharat Health Team

Published : April 1, 2026 at 3:41 PM IST

Role for Exercise in Attenuating Unhealthy Food Consumption : రెండు సమోసాలు, లేదా మిర్చి బజ్జీలైనా తినందే మీ సాయంత్రం గడవదా. అయితే, 45 నిమిషాలు సైక్లింగ్​నూ మీ దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలట. లేకపోతే, సరదగా ఆలూ చిప్స్ తింటారా? అలాగైనా సీరియస్​గా 40 నిమిషాలు బ్రిస్క్ వాక్ చేయాల్సిందే. సమోసాకి సైక్లింగ్​కి సంబంధం ఏంటి? చాక్లెట్​ తినాలంటే ఈత కొట్టాలా? బిర్యానీ తింటే 2 గంటలు ఎందుకు నడవాలి? అని ఆలోచిస్తున్నారా?. ఎందుకంటే, వాటి ద్వారా శరీరంలోకి చేరే క్యాలరీలు కరగాలంటే ఈ మాత్రం శారీరక శ్రమ చేయాల్సిందే అని పోషకాహార నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే :

  • ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్​లాగా జంక్​ఫుడ్ కూడా వ్యసనమే అంటున్నారు నిపుణులు.
  • అల్ట్రా- ప్రాసెస్డ్ ఆహారాలు మెదడు ఆలోచనల్ని మార్చేస్తున్నాయని ఫిన్​లాండ్​లోని హెల్సింకి యూనివర్సీటీ అధ్యయనంలో పేర్కొంది. పదేపదే తినాలన్న కోరికను పెంచుతున్నాయని చెబుతోంది.
  • నూడుల్స్, ఫ్రెంచ్ ప్రైస్, బర్గర్, పిజ్జా, కూల్ డ్రింక్స్, చాక్లెట్లు, కేకులు, పానీపూరీ వంటివి ఎక్కువ తినడం వల్ల మెదడులోని కొన్ని భాగాల పనితీరు మారుతోందని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. ఈ క్రమంలో వీటిని అధికంగా తినడం వల్ల ఒబెసిటీ, గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, జీర్ణ, కిడ్నీ సమస్యలు, హై బీపీ ఇలా అనేక సమస్యలు చుట్టుముడతాయి.

జంక్ ఫుడ్స్ - వ్యాయామం :

ఆలూచిప్స్ 50 గ్రా. ప్యాకెట్ :

  • 250-280 క్యాలరీలు
  • 40 నిమిషాల బ్రిస్క్​వాక్

డోనట్స్ 1 పీస్

  • 250-350 క్యాలరీలు
  • 35 నిమిషాలు జాగింగ్

కూల్ డ్రింక్ 300 ml

  • 150-200 క్యాలరీలు
  • 20 నిమిషాల ఈత

చాక్లెట్ బార్ 1 మీడియం సైజ్

  • 250-300 క్యాలరీలు
  • 30 నిమిషాల ఈత

గులాబ్​జామున్ 2 పీసులు

  • 300-350 క్యాలరీలు
  • 45 నిమిషాల జుంబా డ్యాన్స్

ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్ 1 లార్జ్ పోర్షన్

  • 400-500 క్యాలరీలు
  • గంటన్నర నడక

పిజ్జా మీడియం స్లైస్

  • 250-300 క్యాలరీలు
  • 45 నిమిషాల బ్రిస్క్ వాక్

పానీపూరీ ఆరు

  • 200-250 క్యాలరీలు
  • 30 నిమిషాల బ్రిస్క్ వాక్

చికెన్, వెజ్ బర్గర్ 85-150 గ్రాములు

  • 350-500 క్యాలరీలు
  • గంట సైక్లింగ్ లేదా 40 నిమిషాల రన్నింగ్

ఐస్​క్రీమ్ ఒక స్కూప్​

  • 150-250 క్యాలరీలు
  • 25 నిమిషాల రన్నింగ్

చాక్లెట్ కేక్ ఒక పీస్ :

  • 350-450 క్యాలరీలు
  • గంట ఏరోబిక్స్ లేదా డ్యాన్స్

నూడుల్స్ లేదా మంచూరియా ఒక ప్లేట్ :

  • 500-700 క్యాలరీలు
  • 1.5 గంటలు రన్నింగ్

జంక్, ఫాస్ట్​ఫుడ్స్ ముప్పు పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్న వయసులోనే ఇవి తినకుండా నియంత్రించగలిగితే, పెద్దయ్యాక వారు మంచి ఆహారపు అలవాట్లు చేసుకుంటారు. ఇందులో పేరెంట్స్ పాత్ర కీలకం. సంప్రదాయ ఆహారాలు, ఇతర పోషకాలకు బదులుగా పిల్లలకు అధిక క్యాలరీలు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అలవాటు చేస్తే చేతులారా వారికి అనారోగ్యాన్ని కొనిచ్చినట్టే అవుతుంది. - వినీత మామిళ్ల, నూట్రిషనిస్టు

మానేయడమా? శ్రమించడమా? :

  • మనం తినే చిన్న సమోసా జీర్ణం కావడానికి 3-4 కి.మీ నడవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వినడానికి కష్టంగా ఉన్నా ఇది నిజమంటున్నారు. లేకపోతే ఈ క్యాలరీలు శరీరంలోకి చేరి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయంటున్నారు. జంక్​, ఫాస్ట్​ఫుడ్స్​కి దూరంగా ఉండగలమా? లేకపోతే వాటి వల్ల చేరే క్యాలరీలు కరిగించే స్థాయిలో శారీరక శ్రమ చేయడమా? మన ముందు ఈ రెండే మార్గాలున్నాయని సూచిస్తున్నారు.
  • పొగాకు కంటే జంక్​ఫుడ్డే ఎక్కువ ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. స్మోకింగ్ వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏటా 70 లక్షల మంది మరణిస్తుంటే, జంక్​ఫుడ్ వల్ల 1.1 కోట్ల మంది చనిపోతున్నారు. అమెరికా సియాటెల్​లోని ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ మెట్రిక్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ సంస్థ 195 దేశాల్లో నిర్వహించిన ఓ అధ్యయనంలో ఈ విషయం వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలో జంక్​ఫుడ్ ఆయు ప్రమాణాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుందట.
  • మన దేశంలో 2009-2023 మధ్య జంక్​ఫుడ్ వినియోగం 150% పెరిగింది. దీంతో ఒబెసిటీ సమస్య దాదాపు రెట్టింపయ్యింది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

