ఎక్కువ సేపు నిలబడి పనిచేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
గుండె, కాళ్లు, కీళ్ల నొప్పుల సమస్యలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : June 29, 2026 at 5:14 PM IST
Prolonged Standing at Work : మనలో చాలామంది ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే వరకు ఎక్కువ సేపు నిలబడే ఉంటారు. కొందరైతే నిలబడే పనులు చేస్తుంటారు. అయితే, ఇలా ఎక్కువ సేపు నిల్చుని పనిచేయడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ సమయం నిల్చోవడం వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గుండె సమస్యలు : ఎక్కువసేపు ఒకేచోట కదలకుండా నిలబడటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజుకు 2 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం కదలకుండా నిలబడటం వల్ల శరీరంలో రక్తప్రసరణ మందగిస్తుందని చెబుతున్నారు. గురుత్వాకర్షణ కారణంగా రక్తం ఎక్కువగా కాళ్లు, కింది భాగాలలో పేరుకుతుంది. ఈ రక్తాన్ని తిరిగి పైకి పంపించడానికి గుండె సాధారణంగా కంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల గుండెపై అదనపు భారం పడటంతో పాటు రక్తపోటు పెరుగుతుంది.
వెరికోస్ వెయిన్స్ : ఎక్కువ సేపు నిల్చుని ఉండడం వల్ల వెరికోస్ వెయిన్స్ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. దీని వల్ల నరాలు నీలం లేదా ఎరుపు రంగులోకి మారతాయట. ఆ ప్రాంతంలో దురద, నొప్పి, తిమ్మిర్లు వస్తాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, రాత్రి వేళల్లో మరింత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.
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కాళ్లు, కీళ్ల నొప్పులు : ఎక్కువ సమయం నిలబడి ఉండడం వల్ల శరీర బరువు మొత్తం కాళ్లపై పడుతుంది. ఫలితంగా మోకాళ్లు, కీళ్ల నొప్పులు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు
వాపు : కాళ్ల వెనక వైపు పిక్కల వద్ద రక్త ప్రసరణ స్తంభించి వాపు ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా నొప్పి వస్తుందంటున్నారు. ఈ సమస్య తీవ్రమైతే కొన్ని రోజులకు చర్మం నీలి రంగులోకి మారుతుంది. ముఖ్యంగా చీలమండలు, పాదాలలో ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
అలసిపోవడం, కళ్లు తిరగడం : ఎక్కువ సేపు నిలబడి ఉండడం వల్ల శరీరం పూర్తిగా అలసిపోయి అలసటగా మారుతుంది. అలాగే, మెదడుకు రక్తప్రసరణ తగ్గి అకస్మాత్తుగా కళ్లు తిరగడం లేదా స్పృహ తప్పడం జరగవచ్చు.
ఇలా చేస్తే బెటర్ :
అటు ఇటు నడవండి : ఒకే చోట నిశ్చలంగా నిలబడకుండా, కనీసం కాళ్లు కదిలిస్తూ ఉండటం లేదా కాసేపు అటుఇటు నడిస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
స్ట్రెచింగ్ చేయండి : మధ్యమధ్యలో కాళ్ల కండరాలు, పాదాలను సాగతీయడం ద్వారా రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
కూర్చోవడానికి సమయం కేటాయించండి : ప్రతి 30 లేదా 45 నిమిషాలకు ఒకసారి కనీసం 5 నిమిషాలైనా కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకోమంటున్నారు నిపుణులు.
మంచి షూ వాడండి : నడకకు, నిలబడటానికి వీలుగా ఉండే మెత్తటి సోల్ ఉన్న పాదరక్షలను ధరించండి.1
ఈ కథనం మూలాలు - పరిశోధనలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4591921/
https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/36/39/2643/2398317
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8149936/
https://blogs.bcm.edu/2022/12/22/combat-the-effects-of-prolonged-standing/
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