స్మోకింగ్ మానేస్తే లంగ్స్ తిరిగి కోలుకుంటాయా? - తాజా అధ్యయనం ఏం చెప్తోందంటే!
- అప్పటికే దెబ్బతిన్న ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం కొనసాగుతుందంటున్న నిపుణులు - కీలక విషయాలు వెల్లడించిన నూతన అధ్యయనం!
Published : July 30, 2026 at 4:17 PM IST
Can Lungs Fully Recover After Quitting Smoking : ఊపిరితిత్తులకు సిగరెట్లు, చుట్టలు, బీడీలు పెద్ద శత్రువులు. వీటి జోలికి వెళ్లకపోవటమే మేలు. ఎందుకంటే, కాల్చటం మానేసినా ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా మునపటి స్థాయికి వస్తాయని అనుకోవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పొగ మూలంగా ఊపిరితిత్తుల మీద అప్పటికే పడ్డ దుష్ప్రభావాలు దీర్ఘకాలం ఉంటున్నట్టు, ఊపిరితిత్తిలోని కొన్ని కణాలు బాగానే కోలుకున్నప్పటికీ మిగతా కణాల్లో మార్పులు అలాగే కొనసాగుతున్నట్టు Translational Research పత్రికలో ప్రచురితమైన తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఈ మార్పుల కారణంగా మున్ముందు దీర్ఘకాల ఊపిరితిత్తుల జబ్బు ముప్పు పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. వీలైనంత త్వరగా పొగ మానెయ్యటం, దీన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవటమూ ముఖ్యమని తాజా అధ్యయన ఫలితాలు సృష్టం చేస్తున్నాయి.
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ఏంటీ అధ్యయనం? ఏం తేలింది? : ప్రస్తుతం ధూమపానం చేస్తున్న వారు, ఇప్పటికే మానేసిన, ఎన్నడూ పొగతాగని వారి ఊపిరితిత్తుల కణజాలాన్ని ఈ అధ్యయనంలో విశ్లేషించారు. అధునాతన జన్యు పద్ధతుల సాయంతో ఒక్కో కణాన్ని పరీక్షిస్తూ, పొగ మానేసిన తర్వాత అవెలా ప్రవర్తిస్తున్నాయో పరిశీలించారు.
- అయితే, కొన్ని ఊపిరితిత్తుల కణాలు క్రమంగా మునపటి ఆరోగ్యకర స్థితికి చేరుకున్నాయని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. కొన్నింటిలో మాత్రం కణజాల మరమ్మతు, వాపు ప్రక్రియ, రోగనిరోధక పనితీరు, రక్త నాళాల ఆరోగ్యంలో పాలుపంచుకునే జన్యువుల్లో తలెత్తిన మార్పులు అలాగే ఉంటున్నాయంటున్నారు పరిశోధనలు
- పొగ మానేసి ఏళ్లు గడిచిన తర్వాత కూడా జబ్బుల ముప్పు ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటోందనే దాన్ని ఇవి సూచిస్తున్నాయి.
పొగ మానేశాక : పొగ తాగటం మానేసిన వెంటనే ఊపిరితిత్తులు కోలుకునే మాట నిజమే అయినా దీనికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయంటున్నారు పరిశోధకులు.
- జిగురు ద్రవం, హానికారక రేణువులను ఊపిరితిత్తుల నుంచి వెళ్లగొట్టే సీలియా కొద్ది వారాల్లో తిరిగి సమర్ధంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.
- ఊపిరితిత్తుల్లో వాపు ప్రక్రియ సైతం నెమ్మదిస్తుందట. దీంతో శ్వాస ఆడటం తేలికవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- క్రమంగా ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం మెరగవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతినక ముందే పొగ మానేసిన వారిలో ఇంకా బాగా పుంజుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- అయితే, గాలి గదులు దెబ్బతిన్నా, లోపల శాశ్వతంగా మచ్చ ఏర్పడినా అవి పూర్తిగా కోలుకోకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. సిగరెట్లు కాల్చటం ఆపేసిన కొందరు ఇంకా ఆయాసం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతుండటానికి కారణం ఇదేనని వెల్లడిస్తున్నారు.
ఎందుకీ ముప్పు : పొగ తాగటం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లోకి వేలాది హానికారక రసాయనాలు వెళ్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి కణాలు, వాటి DNAను(జన్యు పదార్థం) దెబ్బతీస్తాయని చెబుతున్నారు. పొగ మానేస్తే ఈ రసాయనాల ప్రభావం తగ్గుతుండొచ్చట. కానీ, దెబ్బతిన్న కణాలు లోపల అలాగే ఉంటున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. వీటిల్లో తలెత్తిన మార్పులు ఊపిరితిత్తుల కణజాలం మరమ్మత్తు కావటం, వాపు ప్రక్రియను ప్రతిస్పందించే తీరును అస్తవ్యస్తం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, పొగ మానేసినా పూర్తిగా ప్రమాదం తప్పటం లేదని తెలియజేస్తున్నారు. వీరికి COPD, MAC Lung Disease, ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్ వంటి జబ్బుల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటోందట
వీలైనంత త్వరగా : పొగ అలవాటు ఉంటే వీలైనంత త్వరగా మానేయ్యాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏ వయసులో మానేసినా మంచి ఫలితమే కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. సిగరెట్లు, చుట్టలు కాల్చటం ఆపేసిన వెంటనే ఊపిరితిత్తులు కోలుకోవటం మొదలవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కొద్ది గంటల్లోనే రక్తంలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ (CO) మోతాదులు తగ్గుతాయంటున్నారు. గుండె వేగం నెమ్మదిస్తుందని చెబుతున్నారు. దగ్గు తగ్గుతుందట. క్రమంగా రక్తప్రసరణ మెరగవుతుందని అంటున్నారు. గుండె జబ్బు, పక్షవాతం, క్యాన్సర్ల ముప్పు తగ్గుతూ వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఆయుర్దాయం పెరుగుతుందట. అంతేకాదు, కుటుంబ సభ్యులకూ మేలట. ఎలాగంటే, సిగరెట్లు కాల్చేవారు వదిలిన పొగను పీల్చే ప్రమాదం తప్పుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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