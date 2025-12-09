ETV Bharat / health

క్యాల్షియం మాత్రలతో కిడ్నీలో రాళ్లు వస్తాయా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

-ఎముకలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తగినంత క్యాల్షియం తప్పనిసరి - మరి క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు వాడితో కిడ్నీలో రాళ్లు వస్తాయనేది నిజమేనా?

Kidney Stones
Kidney Stones (ETV Bharat)
Kidney Stones with Calcium Pills: ఎముకల నిర్మాణానికి, కండరాలను చురుగ్గా ఉంచడంలో, నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో క్యాల్షియం పాత్ర అపారమైనది. అందుకే రోజుకు తగిన మొత్తంలో క్యాల్షియం తీసుకోవాలని సూచిస్తుంటారు నిపుణులు. అయితే శరీరానికి అవసరమయ్యే క్యాల్షియంను ఆహారం రూపంలో పొందలేని వారు సప్లిమెంట్స్​ వాడుతుంటారు. అయితే ఈ క్రమంలోనే ఈ మాత్రలు వాడటం వల్ల కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడతాయనే భయంతో కొద్దిమంది వాటిని దూరం పెడుతుంటారు. అసలు ఇది నిజమేనా? కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఎందుకు ఏర్పడతాయి? దీనిపై నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కిడ్నీలో రాళ్లు ఎలా ఏర్పడతాయి : రక్తంలోని మలినాలను వడగట్టడంలోనూ, శరీరంలోని ఆమ్ల, క్షార స్థాయిని నియంత్రించడంలోనూ కిడ్నీలది కీలక పాత్ర. అయితే కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని.. మరీ ముఖ్యంగా నీళ్లు తక్కువగా తాగుతున్నప్పుడు, మాంసాహారం అధికంగా తింటున్నప్పుడు, స్టెరాయిడ్​లను ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు ఈ సమస్య ఎక్కువవుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే శరీరంలో విటమిన్ బి6, సి లోపం ఉన్నప్పుడు, విటమిన్ డి అధికంగా ఉన్నప్పుడు, మద్యం ఎక్కువగా తాగే అలవాటు ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలో రాళ్లు వచ్చే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, వ్యాయామం చేయకపోయినా, ఒబెసిటీ ఉన్నా, డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్నవారికీ కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడతాయని అంటున్నారు.

అపోహ మాత్రమే : క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకుంటే కిడ్నీ రాళ్లు ఏర్పడతాయని కొందరు భావిస్తుంటారు. అయితే ఇది కేవలం అపోహే అంటున్నారు సీనియర్ యూరాలజిస్ట్ డా. కె. సుబ్రహ్మణ్యం. అవసరమైనప్పుడు క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవటం తప్పనిసరని చెబుతున్నారు. లేకపోతే ఎముకలు బలహీనమై తేలికగా విరిగే ప్రమాదముంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఎముక క్షీణించినప్పుడు (ఆస్టియోపీనియా), ఎముక గుల్లబారినప్పుడు (ఆస్టియోపోరోసిస్‌), ఎముక శస్త్రచికిత్సల వంటి సందర్భాల్లో నిపుణులు క్యాల్షియం మాత్రలు సూచిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, నెలసరి నిలిచిన మహిళల్లో ఎముకలు బలంగా ఉండటానికివి అత్యవసరమని పేర్కొంటున్నారు. అయితే కొందరు వీటితో కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడతాయని వేసుకోవటం మానేస్తున్నారని తెలియజేస్తున్నారు. కిడ్నీ రాళ్లు చాలా వరకూ క్యాల్షియంతో కూడుకున్నవి కావటం వల్ల ఈ అపోహకు గురవుతుంటారని.. నిజానికి క్యాల్షియం మాత్రలతో కిడ్నీలో రాళ్లేమీ ఏర్పడవంటున్నారు.

"మందుల్లోని క్యాల్షియం రక్తంలో కలిసి ఎముకల్లోకి చేరుతుంది. కొంత మూత్రం ద్వారా బయటకు పోతుంది. ఇది ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించదు. అయితే, ఇప్పటికే కిడ్నీ రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నవారు మాత్రం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీరికి మూత్రంలోకి చేరుకున్న క్యాల్షియం, మూత్రపిండాల్లో పోగుపడి రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశం పెరగొచ్చు. ఇలాంటి వారు మందుల కన్నా పాలు, పెరుగు, చీజ్, రాగుల లాంటి ఆహార పదార్థాల ద్వారా క్యాల్షియం లభించేలా చూసుకోవటం మంచిది"- డా.కె. సుబ్రహ్మణ్యం, సీనియర్ యూరాలజిస్ట్

నీరు ఎక్కువగా : ఒకవేళ క్యాల్షియం మందులు తప్పనిసరిగా వేసుకోవాల్సి వస్తే కాస్త ఎక్కువగా నీరు తాగాలంటున్నారు. అలాగే, విటమిన్‌ డి తగినంత లభించేలా చూసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇది శరీరం క్యాల్షియాన్ని సంగ్రహించుకోవటానికి తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో మూత్రంలో క్యాల్షియం పోగుపడకుండా చూసుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. రాళ్లు ఏర్పడే స్వభావం లేనివారికైతే మాత్రలతో ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదని చెబుతున్నారు. కాకపోతే భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా భోజనంతో పాటు క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవటం, కాస్త ఎక్కువ నీరు తాగటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

