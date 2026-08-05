చనుబాలతో తల్లీబిడ్డలిద్దరికీ మేలట - ఏ సమయంలో పాలు ఇవ్వాలో తెలుసా?
- తల్లిపాలతో పిల్లలకు ఇన్ఫెక్షన్లు, వ్యాధుల నుంచి రక్షణ ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!
Published : August 5, 2026 at 3:19 PM IST
Reasons for Breastfeeding the Baby : బిడ్డకు తల్లిపాలు అమృతంతో సమానం. సకల పోషకాలు మిళితమైన ఈ పాలు పసిపిల్లలకు శ్రేష్ఠమైనవి. అవి తాగడం వల్ల బిడ్డ ఆరోగ్యంగా పెరగడమే కాదు, ఇవ్వడం వల్ల తల్లి ఆరోగ్యమూ బాగుంటుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే వాటి విశిష్టతను గురించి అవగాహన కలిగించేందుకు ప్రభుత్వాలు, ఆసుపత్రులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏటా ఆగస్టు మొదటి వారంలో తల్లిపాల వారోత్సవాల్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. అసలు తల్లిపాల వల్ల పిల్లలకు, తల్లికి ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
శిశువు తొలి రక్షాకవచం : ప్రసవించగానే వచ్చే లేత పసుపు రంగు ద్రవం... దీన్నే కొలొస్ట్రమ్ లేదా ముర్రుపాలు అంటారు. ఇందులో యాంటీబాడీలు సమృద్ధిగా ఉండటంతో పసిపిల్లలకు ఇచ్చే తొలి టీకాగానూ పేర్కొంటారు. కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా, కొవ్వులు, ప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండే కొలొస్ట్రమ్ నవజాత శిశువును ఇన్ఫెక్షన్లు నుంచి రక్షిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. పొట్టలో మైక్రోబయోమ్ను ఏర్పరచడంలో సాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ఇది శిశువుకి సూపర్ఫుడ్ కూడా పేర్కొంటున్నారు.
దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి మేలట : తల్లిపాలు తాగే పిల్లల్లో నాడీ సంబంధిత అభివృద్ధి బాగుంటుందని American Academy of Pediatrics పేర్కొంది. దీర్ఘకాలంలో శారీరక, దంత ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుందని తెలిపింది. ఆస్తమా, మధుమేహం, చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు, డయేరియా, Sudden infant death syndrome (SIDS), న్యుమోనియా, ల్యుకేమియా వంటివి వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందని CDC పేర్కొంది. తల్లిపాలు తాగే పిల్లలు మేధో పరీక్షలలో మెరుగ్గా రాణిస్తారు, అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం బారిన పడే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని WHO పేర్కొంది.
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సమయాన్ని బట్టి మారే తల్లిపాల గుణం : అమ్మపాలు గంటన్నరలోనే జీర్ణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, కొంతమంది పిల్లలు తరచూ ఆకలితో లేస్తుంటారని చెబుతున్నారు. ఉదయం పూట వచ్చే పాలు పలుచగా దాహం తీరేలా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. రాత్రివేళల్లో ఇచ్చే పాలల్లో కొవ్వు పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
పాల ఉత్పత్తికి అసలైన రహస్యం : పాల ఉత్పత్తికి కారణమైన ప్రొలాక్టిక్ హార్మోన్ అర్ధరాత్రి నుంచి ఉదయం వరకూ ఎక్కువగా స్రవిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఆ సమయంలో బిడ్డకు పాలు పట్టించడం లేదా పంపింగ్ చేయడం వల్ల మరుసటి రోజు ఎక్కువ పాలు ఉత్పత్తి చేయమని శరీరానికి సంకేతం వెళుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాకాకుండా, రాత్రివేళ ఇవ్వడం మానేస్తే భవిష్యత్తులో ఉత్పత్తిని తగ్గించమని సంకేతం వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. చనుబాలిచ్చే సమయంలో రాత్రిపూట ప్రోలాక్టిన్లో(PRL) పెరుగుదల పనిచేస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
- ఒక రొమ్ములో పాలు త్వరగా స్రవించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందువల్ల బిడ్డ ఆ రొమ్ము పాలు తాగడానికి ఇష్టపడవచ్చని చెబుతున్నారు.
- తినే ఆహారాన్ని బట్టి పాల రుచి మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు. బిడ్డ పెరుగుదల, అభివృద్ధికి అనుగుణంగా వాటిల్లోని పోషకాలు నిరంతరం మారుతుంటాయని చెబుతున్నారు. అందుకే వీటి పునః సృష్టి ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదట.
తల్లికీ లాభమే : ఏడాది దాటినా పాలు ఇవ్వడం వల్ల కొన్ని రకాల వ్యాధులు ముఖ్యంగా రొమ్ము, అండాశయ క్యాన్సర్లు.. టైప్ 2 డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, ప్రసవానంతర డిప్రెషన్ వంటివి వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ప్రసవం తరవాత గర్భాశయం సాధారణ పరిమాణానికి రావడానికి సాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల రొమ్ము క్యాన్సర్, అండాశయ క్యాన్సర్, ఆస్టియోపొరోసిస్, హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, ఊబకాయం వంటి ప్రమాదాలు తగ్గుతాయని nhs.uk పేర్కొంది.
- మొదటి 3 మాసాల నుంచి 12 నెలల వరకూ పాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి శరీరం రోజుకు 300-500 క్యాలరీలను ఖర్చు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దాంతో గర్భధారణ సమయంలో పెరిగిన బరువునీ తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- బిడ్డనే గమనిస్తూ కబుర్లు చెబుతూ లాలిస్తూ పాలిచ్చే తల్లుల శిశువుని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోగలరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది భవిష్యత్తులో వాళ్ల ప్రవర్తనను తీర్చిదిద్దేందుకూ తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, తల్లీబిడ్డల మధ్య భావోద్వేగ బంధం బలపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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