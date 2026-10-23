రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించుకునేందుకు "స్వీయ పరీక్ష"!- ఎలా, ఎన్నిరోజులకు చేసుకోవాలో తెలుసా?
-అక్టోబర్ 1 నుంచి 31 వరకు 'బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవగాహన నెల' - క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇంట్లోనే ఎవరికి వారే స్వయంగా వృక్షోజాలను పరీక్షించుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 23, 2026 at 12:13 PM IST
How to Perform Breast Self Examination: రొమ్ము క్యాన్సర్ చాపకింద నీరులా ప్రవహిస్తోంది. ముఖ్యంగా లక్షల మంది మహిళలు దీని బారిన పడుతున్నారు. దీనిపై అవగాహన లేకపోవడం, మొహమాటం వల్ల వ్యాధి ముదిరే వరకు పరీక్షలు చేయించుకోవడం లేదు. దీంతో ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే ఈ క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇంట్లోనే ఎవరికి వారే స్వయంగా వృక్షోజాలను పరీక్షించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. తద్వారా మొదట్లోనే వ్యాధిని గుర్తించి సరైన చికిత్స తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వృక్షోజాల సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి? ఎన్ని రోజులకోసారి పరీక్ష చేసుకోవాలి? తదితర విషయాల గురించి "రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసం" సందర్భంగా ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వక్షోజాల్లో ఏర్పడే గడ్డలను రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రారంభ సంకేతాల్లో ఒకటిగా పరిగణించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అయితే ఆ గడ్డల్లో కూడా 80 నుంచి 85 శాతం గడ్డలు క్యాన్సర్ రహితమైనవేనట! క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే గడ్డలు అసాధారణ ఆకృతుల్లో ఉండి.. నొప్పి కలిగించకుండా ఉంటాయంటున్నారు. అలాగని నొప్పి కలిగించే గడ్డలను నిర్లక్ష్యం చేయడం కూడా తగదంటున్నారు. ఎందుకంటే కొంతమందిలో నొప్పితో ఉన్న గడ్డలు కూడా క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
ఎలా పరీక్షించుకోవాలి: ఇంట్లోనే వృక్షోజాలను పరీక్షించుకోవడానికి రెండు రకాల పద్ధతుల్ని పాటించాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకటి రొమ్ముల ఆకృతి, పరిమాణం వంటివి పరిశీలించడం, రెండోది వాటిని తాకుతూ సమస్యను పసిగట్టడం అని వివరిస్తున్నారు.
మొదటి పద్ధతి: వక్షోజాల ఆకృతి, పరిమాణం
- ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా నడుము వరకు దుస్తులేవీ ధరించకుండా చేతులను వెనక్కి పెట్టి అద్దం ముందు నిల్చోవాలంటున్నారు. ఇప్పుడు వృక్షోజాల సైజు, ఆకృతి, వాటిపై ఏమైనా ముడతలు, గుంతలు పడుతున్నాయా?, చనుమొనల నుంచి ఏవైనా స్రావాలు వెలువడుతున్నాయా?, రొమ్ములు-చనుమొనల భాగాల్లో చర్మం ఎరుపెక్కడం, వాపు రావడం మొదలైన సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే అంశాలు పరిశీలించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఆ తర్వాత రెండు చేతుల్ని పైకెత్తి పైన చెప్పిన విషయాలను మరోసారి టెస్ట్ చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
- అనంతరం రెండు చేతులను నడుముపై ఉంచి, భుజాలను కాస్త ముందుకు నెట్టి పైన సూచించినట్లుగా రొమ్ములను పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు.
- మరోవైపు భుజాలను పైకెత్తి వక్షోజాలను చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా ఒక భుజాన్ని పైకెత్తాలని చెబుతున్నారు. అంటే, ఉదాహరణకు ఎడమ భుజాన్ని పైకి లేపి.. ఎడమ రొమ్ము పరిమాణం, ఆకృతిలో ఏవైనా తేడాలున్నాయేమో గమనించాలని, నొప్పి, అసౌకర్యంగా అనిపిస్తోందేమో అనే అంశాలు పరిశీలించాలంటున్నారు. అనంతరం కుడి భుజం పైకెత్తి మళ్లీ ఇదే పద్ధతిని పునరావృతం చేయాలని వివరిస్తున్నారు.
రెండో పద్ధతి: వృక్షోజాలను తాకుతూ
- ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మెడ ఎముక (కాలర్ బోన్) భాగంలో చేతి మూడువేళ్లతో బలంగా ఒత్తుతూ ఆ భాగంలో ఏదైనా అసౌకర్యంగా ఉందేమో గమనించాలంటున్నారు.
- ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ను పైకి లేపి మెడ వెనక్కి పెట్టి.. కుడిచేతి వేళ్ల సాయంతో ఎడమ రొమ్ము నుంచి మొదలు పెట్టి ఎడమ చంక వరకు ప్రెస్ చేస్తూ రావాలంటున్నారు. ఆపై ఈ భాగంలోనే మరోసారి గట్టిగా ఒత్తుతూ గుండ్రంగా తిప్పుతూ పరిశీలించాలంటున్నారు వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల గడ్డలేమైనా ఉంటే గుర్తింవచ్చని.. ఇదే పద్ధతిని కుడి రొమ్మును పరీక్షించేందుకు కూడా ఫాలో అవ్వాలంటున్నారు.
- పడుకొని కూడా రొమ్ముల్లో తేడాను కనిపెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా మంచం మీద నిటారుగా పడుకొని ఒక చేతిని తల కింద పెట్టుకోవాలట. ఇప్పుడు ఒక రొమ్ములో ఏదైనా భాగాన్ని కాస్త నెమ్మదిగా, మధ్యస్తంగా, బలంగా ప్రెస్ చేస్తూ చేతి వేళ్లను రౌండ్గా తిప్పాలని.. ఆపై వేళ్లను కాస్త పక్కకు జరిపి అక్కడా ఇలానే చేయాలంటున్నారు. ఇలా రొమ్ము మొత్తం ఇలానే ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. చివరగా చనుమొనల వద్ద కూడా కాస్త ఒత్తుతూ గడ్డలాంటిదేమైనా ఉందేమో పరిశీలించాలని వివరిస్తున్నారు. ఇదే పద్ధతిలో రెండో రొమ్మును కూడా పరిశీలించాలని చెబుతున్నారు.
ఎప్పుడు, ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి చేసుకోవాలి?: ఇంట్లోనే స్వయంగా ఎవరికి వారే రొమ్ములను చెక్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే నెలకు ఒకసారి, ముఖ్యంగా పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత పరీక్ష చేసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పీరియడ్స్ టైమ్లో హార్మోన్లు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయని.. తద్వారా రొమ్ము కణజాలంలో మార్పులొస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇక ఎప్పుడైతే నెలసరి మొదలవుతుందో అప్పుడు రొమ్ములో వచ్చిన వాపు క్రమంగా తగ్గడం ప్రారంభమవుతుందని.. పీరియడ్ ముగిసే సమయానికి అంటే ఐదు రోజుల తర్వాత బ్రెస్ట్ తిరిగి మామూలు స్థితికి చేరుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో పరీక్షించుకుంటే వక్షోజాల్లో ఉండే గడ్డల్ని సులభంగా పసిగట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక మెనోపాజ్ దశలో ఉన్న స్త్రీలు కూడా నెలలో ఎప్పుడైనా సొంతంగా రొమ్ము పరీక్ష చేసుకోవచ్చని.. కానీ, నెలనెలా ఒక తేదీని ఫాలో అయితే మంచిదంటున్నారు.
ఎప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి?: ఇంట్లోనే రొమ్ములను పరీక్షించుకునేటప్పుడు వక్షోజాల్లో గడ్డలున్నా, అసాధారణ వాపు, ఎరుపెక్కడం, ఆ ప్రదేశంలో చర్మంపై ముడతలు పడడం.. చర్మం మందంగా, గరుకుగా మారడం, చనుమొనల నుంచి స్రావాలు వెలువడడం, రక్తస్రావం కావడం వంటి లక్షణాలు గమనిస్తే సిగ్గు, బిడియం అంటూ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రారంభం సంకేతాలు:
- రొమ్ములో లేదా చంకలో కొత్తగా గడ్డ ఏర్పడటం.
- రొమ్ములోని కొంత భాగం గట్టిపడటం లేదా వాపు రావడం.
- రొమ్ము చర్మంపై చికాకు లేదా గుంటలు పడటం.
- చనుమొన ప్రాంతంలో లేదా రొమ్ములో చర్మం ఎర్రబడటం లేదా పొలుసులుగా మారడం.
- చనుమొన లోపలికి వెళ్లడం లేదా చనుమొన ప్రాంతంలో నొప్పి.
- పాలిచ్చే సమయంలో కాకుండా చనుమొనల నుంచి ఇతర స్రావాలు, రక్తం కారడం.
- రొమ్ము పరిమాణంలో లేదా ఆకారంలో మార్పు.
- రొమ్ములోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా నొప్పి.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/how-to-check-your-breasts-or-chest/
https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/3990-breast-self-exam
https://applications.emro.who.int/dsaf/dsa696.pdf
https://www.cdc.gov/breast-cancer/symptoms/index.html
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