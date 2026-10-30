అధిక బరువు నుంచి సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్ వరకు - మహిళల్లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కు కారణాలివే!
Breast Cancer Causes: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా అక్టోబరులో ఆరోగ్య సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన కార్యక్రమాలు - ఈ క్రమంలో ముప్పును ముందే పసిగట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచన!
Published : October 30, 2026 at 12:31 PM IST
Breast Cancer Causes: మహిళలకు ఎక్కువగా వచ్చే క్యాన్సర్లలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒకటి. అందుకే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏటా అక్టోబరులో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం "ప్రతి ఒక్కరి కథ ప్రత్యేకం, ప్రతి ప్రయాణం ముఖ్యమైనది" అనే నినాదంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. మన దేశంలో ఏటా సుమారు 2.4లక్షల కొత్త కేసులు నిర్ధారణ అవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్కు కారణాలు? ఎవరికి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ? అనే వివరాలను నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. అవి ఇప్పుడు చూద్దాం.
మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్కు కారణాలు:
సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్: సిగరెట్ తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని అందరికీ తెలిసిందే. కేవలం స్మోక్ చేయడమే కాదు ఆ గాలి పీల్చిన వారికి కూడా ముప్పు కలుగుతుంది. అయితే ఇది క్యాన్సర్కూ దారి తీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే అందులో ఉండే హానికర రసాయనాలు శరీరంలో డీఎన్ఏకు అతుక్కుని, అక్కడే ఉండిపోతాయని, వీటినే డీఎన్ఏ అడక్ట్స్ అంటారంటున్నారు. అవి క్రమంగా జీన్ మ్యుటేషన్కు కారణమై క్యాన్సర్కు దారి తీస్తాయంటున్నారు. దీంతో ఇది ఊపిరితిత్తులకే కాకుండా, రొమ్ము ఆరోగ్యానికీ చేటు చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి వాతావరణానికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
పిల్స్ వాడటం: బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ వాడే అమ్మాయిలకు కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఈ పిల్స్లో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ల సింథటిక్ వెర్షన్లు ఉంటాయని.. ఇవి సహజంగానే రొమ్ము కణాలు పెరిగేలా చేస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి, వీటిని ఎక్కువ రోజులు వాడినప్పుడు కణ విభజన ఎక్కువగా అయ్యి, ఒక్కోసారి పొరపాటున మ్యుటేషన్ జరిగి, క్యాన్సర్కి దారితీసే ప్రమాదం లేకపోలేదంటున్నారు.
మాంసాహారం తీసుకోవడం: నేటి రోజుల్లో యువతలు రెడ్ మీట్, ప్రత్యేకించి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల్లో గ్రిల్ లేదా ఫ్రై చేసిన ఫుడ్స్ను తింటున్నారు. అయితే వాటిలో హెటెరోసైక్లిక్ అమైన్లు అనే రసాయనాలు విడుదల అవుతాయని.. ఇవి క్యాన్సర్ కారకాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, జంతువులు వేగంగా పెరగటానికి ఇచ్చే హార్మోన్లూ మాంసం రూపంలో ఆహారంలోకి చేరి రొమ్ము క్యాన్సర్లకు ఆజ్యం పోసే ముప్పు ఉందని చెబుతున్నారు.
అధిక బరువు: అధిక బరువు కలిగిన వారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యేకించి మెనోపాజ్ తరవాత మన శరీరంలో కొవ్వు కణజాలం ఈస్ట్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేసే ప్రధాన కర్మాగారంగా మారుతుందని.. మనలో ఈ కొవ్వు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువ ఈస్ట్రోజన్ ఉత్పత్తి అవుతుందంటున్నారు. ఇది రొమ్ము క్యాన్సర్ పెరుగుదలను ప్రేరేపిస్తుందని.. కాబట్టి ఏ వయసు వారైనా బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలంటున్నారు.
అధిక సాంద్రత కలిగిన రొమ్ములు: వృక్షోజాల్లో కొవ్వు కంటే గ్రంథి కణజాలం ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని 'డెన్స్ బ్రెస్ట్' అంటారని.. దీనివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ పెరగడమే కాకుండా, మోమోగ్రామ్ పరీక్షలో క్యాన్సర్ గడ్డలను గుర్తించడం కూడా కష్టమవుతుందంటున్నారు.
ఎవరికి ప్రమాదం ఎక్కువ:
- బిడ్డకు పాలు ఇవ్వలేని వారు: రకరకాల కారణాల వల్ల ఇప్పుడు బిడ్డకు తల్లిపాలు పట్టించలేని మహిళల సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీనివల్ల కూడా ఈ ముప్పు పెరిగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి తల్లిపాలు కనీసం ఏడాది అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు ఇచ్చేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- కుటుంబ చరిత్ర లేకున్నా: చాలా మంది ఇంట్లో ఎవరికైనా ఉంటేనే రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తుందని భావిస్తుంటారు. కానీ ఇది నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. సుమారు 80 శాతం మంది మహిళల్లో ఎలాంటి కుటుంబ చరిత్ర లేకున్నప్పటికీ రొమ్ము క్యాన్సర్ కనిపిస్తోందని వివరిస్తున్నారు.
- గడ్డలు లేకపోయినా: మెజార్టీ పీపుల్ బ్రెస్ట్లో గడ్డలు ఉంటేనే క్యాన్సర్ వచ్చిందని అనుకుంటుంటారు. కానీ బ్రెస్ట్లో గడ్డ లేకుండా కూడా క్యాన్సర్ రావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. చర్మం లోపలికి నొక్కుకుపోయి ఉండటం, ముడతలు పడటం, చనుమొన లోపలికి వెళ్లటం లేదా శరీర ఆకృతిలో సూక్ష్మమైన మార్పులుగానూ ఇది బయటపడుతుందని చెబుతున్నారు.
- వయసుతో సంబంధం లేకుండా: సాధారణంగా పెద్ద వయసు వాళ్లలోనే రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రమాదం ఎక్కువ అని అనుకుంటాం. కానీ, యువతుల్లోనూ ఈ ముప్పు పెరుగుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకు కారణాలు అనేకమంటున్నారు.
- తొందరగా పీరియడ్స్ లేదా లేటుగా మెనోపాజ్: మొదటి పీరియడ్ 13 ఏళ్ల కంటే ముందే వచ్చినా?, మెనోపాజ్ ఆలస్యంగా మొదలైనా? శరీరం ఎక్కువ కాలం ఈస్ట్రోజన్కు ప్రభావితమయినట్లే అంటున్నారు. మొదటి పీరియడ్ ఎంత తొందరగా వస్తే, ప్రతి ఏడాదీ ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ముప్పు 5 శాతం పెరుగుతుందంటున్నారు. అలానే మెనోపాజ్ ఆలస్యమయ్యే ప్రతి ఏడాదికీ ఆ రిస్క్ 3-4 శాతం పెరుగుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అనుసరిస్తూ హార్మోన్ల సమతుల్యత ఉండేలా చూసుకుంటే ఈ రిస్క్ను తగ్గించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
రొమ్ము క్యాన్సర్ ఏ వైపు ఎక్కువగా వస్తుంది: ఎడమ వైపే ఎక్కువ: క్యాన్సర్ ఏ రొమ్ములో అయినా రావొచ్చని చాలా మంది అనుకుంటుంటారు. ఇందులో నిజం ఉన్నా కుడి రొమ్ముతో పోలిస్తే ఎడమ రొమ్ములో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు. ఇదే విషయాన్ని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఓ పరిశోధనలో వెల్లడించింది. సుమారు 8 లక్షల మందిని పరీక్షించగా 50.8% మందికి ఎడమ వైపు రొమ్ము క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అవ్వగా, 49.2% మందికి కుడి వైపు క్యాన్సర్ వచ్చినట్లు స్పష్టం చేసింది.
పరిశోధనలు:
https://www.cancer.gov/types/breast/causes-risk-factors
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16805-breast-cancer-in-young-women
https://www.nhs.uk/conditions/breast-cancer-in-women/causes-of-breast-cancer-in-women/
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