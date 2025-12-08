ETV Bharat / health

ఇంట్లోనే బీపీ, షుగర్ చెక్ చేసుకుంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలట!

- బీపీ, షుగర్ రీడింగ్స్​లో తేడాలొస్తాయంటున్న నిపుణులు - చెక్​ చేసుకోవడానికీ పద్ధతులుంటాయట

BP and Diabetes Monitoring
BP and Diabetes Monitoring (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 8, 2025 at 3:02 PM IST

4 Min Read
BP and Diabetes Monitoring with Digital Devices : బీపీ, డయాబెటిస్‌ శరీరంలో నిశ్శబ్ధంగా విధ్వంసం సృష్టిస్తాయి. ఒక్కసారి ఇవి నిర్ధారణ అయ్యిందంటే చాలు! జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు మార్పులతోపాటు రోజూ వ్యాయామం చేస్తుంటారు. బీపీ, డయాబెటిస్, బరువు చూసుకునే డిజిటల్‌ పరికరాలు కూడా ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటారు. వీటితో తరచూ కొలతలు చూసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని సార్లు రీడింగ్​లో మార్పులు వస్తుంటాయి. దీంతో చాలామంది ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. ఇలా చూసుకోవడం మంచిదైనా, అతి పనికిరాదంటున్నారు నిపుణులు. తరచూ కొలతలు చూసుకోవడం, ఒకట్రెండు పాయింట్లు అటూ ఇటూ అయితే ఆందోళన పడడం మంచిది కాదని చెబుతున్నారు. మరి, ఇంట్లోనే షుగర్ లెవల్స్, బీపీలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇంట్లోనే బీపీ చూసుకుంటున్నారా : బీపీ చెక్ చేసుకునే డిజిటల్ బీపీ మానిటర్ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉంటోంది. అయితే, దాన్ని వాడడంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, లెక్కల్లో తేడా రాకుండా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • దుస్తులపై బీపీ కఫ్‌ కట్టడం వల్ల రక్తపోటు సిస్టాలిక్‌/డయస్టాలిక్‌ యూనిట్లలో తేడా వస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • బీపీ చూసుకునే ముందు కొన్ని నిమిషాలపాటు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, చెకింగ్‌ సమయంలో మాట్లాడినా 10 యూనిట్ల వరకు తేడా వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • చేతిని గుండెకు సమాంతరంగా ఉంచుకోవాలని, కూర్చొనే భంగిమ సక్రమంగా లేకున్నా సరే, అంకెలు మారిపోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఆహారం తీసుకున్న 30 నిమిషాలలోపు రక్తపోటు కొలవకూడదని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఆల్కహాల్, ధూమపానం, కెఫిన్‌లకు దూరంగా ఉండాలని తెలిపింది.
  • వ్యాయామం, డ్రైవింగ్, స్నానం చేసిన వెంటనే బీపీ చెక్‌ చేసుకుంటే ఎక్కువగా చూపుతుందంటున్నారు.
  • కచ్చితమైన బీపీ రీడింగ్‌ తెలుసుకునేందుకు కనీసం నిమిషం తేడాతో మూడుసార్లు బీపీని కొలవాలని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. మూడు రీడింగ్‌ల సగటు లెక్కించాలని చెబుతోంది
  • చెక్‌ చేసుకోవడానికి ముందు కనీసం 5 నిమిషాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మొబైల్‌ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలకు దూరంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. నిద్ర సక్రమంగా లేకపోయినా బీపీ తేడా చూపుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
Checking BP
బీపీని చెక్​ చేసుకోవడం (Getty Images)

షుగర్ చూసుకునే ముందు ఇలా : మధుమేహం రోగులు ఇంట్లో రీడింగ్‌ చెక్‌ చేసుకునే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పకుండా తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  • చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలంటున్నారు నిపుణులు. చేతులపై పంచదార, నూనె వంటివి ఉంటే రీడింగ్‌లో తేడా వస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • టెస్ట్‌ స్ట్రిప్స్‌కు గడువు తేదీ ఉంటుందని, చాలాసార్లు పాత లేదా తేమతో కూడిన స్ట్రిప్స్‌ వల్ల తప్పుడు రీడింగ్‌కు కారణమవుతుందని సూచిస్తున్నారు. స్ట్రిప్స్‌ను ఎల్లప్పుడూ పొడి, చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలని, అలాగే గడువు తేదీని తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలని పేర్కొంటున్నారు.
  • రక్త నమూనా తీసేందుకు ప్రతిసారీ ఒకే వేలు వినియోగించడం వల్ల అక్కడ చర్మంగట్టి పడి రక్తం తీయడం కష్టమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తరచూ మారుస్తూ ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
  • వేలిపై సూదిని గుచ్చినప్పుడు రక్తం బయటకు రాకపోతే, వేలిని గట్టిగా నొక్కుతుంటారు. దీనివల్ల కణజాల ద్రవం రక్తంలో కలిసిపోయి రీడింగ్‌లో మార్పు కన్పిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అందుకే మృదువుగా గుచ్చాలని, వేలిని కిందికి వంచడం వల్ల రక్తం సులువుగా బయటకు వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • ఖాళీ కడుపుతో, భోజనం చేసిన 2 గంటల తర్వాత నిద్రపోయే ముందు రక్తంలో గ్లూకోజ్ తనిఖీ చేసేందుకు సరైన సమయమంటున్నారు. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చెక్‌ చేయడం వల్ల రీడింగ్‌లో తేడా వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • బీపీ, గ్లూకోమీటర్, బరువు తూచే యంత్రాల్లో బ్యాటరీని చెక్‌ చేస్తూ ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. యంత్రానికి విద్యుత్తు సరఫరా తగ్గితే, అంకెల్లో కూడా తేడా కన్పిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
Checking sugar levels
షుగర్​ లెవల్స్ చెక్ చేసుకోవడం (Getty Images)

ఇంట్లో వాడే డిజిటల్‌ పరికరాల్లో 3-5% వరకు లెక్కలు అటు ఇటు మారుతూ ఉంటుంది. బీపీ చెక్‌ చేసుకునే ముందు రకరకాల పరిస్థితుల బట్టి అంకెల్లో తేడా వస్తుంది. ముందు రోజు సక్రమంగా నిద్ర లేకపోయినా, ఎక్కడ నుంచో వచ్చి వెంటనే బీపీ చెక్‌ చేసినా రీడింగ్ ఎక్కువగా చూపుతుంది. అంతమాత్రనా బీపీ ఉందని కాదు. మందులను వాడేయకూడదు. డయాబెటిస్ లేని వారు చెక్‌ చేసుకుంటే కొన్నిసార్లు ఫాస్టింగ్‌లో 100 mg/dL దాటి ఉంటే ఆందోళన పడుతుంటారు. ఒక్కసారి అంకెలు చూసి డయాబెటిస్ వచ్చేసిందని నిర్ధారణకు రాకూడదు. డాక్టర్లు సూచనలతో పలుసార్లు చెక్‌ చేసుకున్న తర్వాతే షుగర్, బీపీ ఉందా? లేదా? అని నిర్ధారణకు రావాలి. ఇప్పటికే బీపీ, షుగర్‌ ఉన్నవారు చెక్‌ చేసుకునే ముందు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. బీపీ ఎల్లప్పుడూ 120/80, షుగర్‌ ఫాస్టింగ్‌లో 70-120 mg/dL, భోజనం తర్వాత 2 గంటలకు 180 mg/dL వరకు ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది-డాక్టర్‌ శ్రీభూషణ్‌రాజు, ప్రొఫెసర్, నిజాం ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌

Monitoring with Digital Devices
Monitoring with Digital Devices (Getty Images)

గుర్తుపెట్టుకోండి : ఇంట్లో పెద్దవాళ్లకు బీపీ, షుగర్‌ ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే, వారి పిల్లలు 30 ఏళ్ల వయసు నుంచే అప్రమత్తం కావాలంటున్నారు నిపుణులు. కనీసం 6 నెలలకు ఒకసారైనా పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు. వారసత్వంగా సమస్యలు లేకున్నా, అధిక బరువు ఉన్నవాళ్లు, పొగ, మద్యపానం అలవాట్లున్నవారు, ఒకేచోట కూర్చొని పనిచేసేవాళ్లు, జంక్‌ఫుడ్‌ తీసుకునే వారు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో డిజిటల్‌ పరికరాలతో పరీక్షలు చేసుకుంటున్నప్పుడు పదేపదే బీపీ 140/90 స్థాయి చూపిస్తున్నా, షుగర్‌ లెవెల్స్‌ 200 దాటుతున్నా వెంటనే అప్రమత్తం కావాలని పేర్కొంటున్నారు. తదుపరి పరీక్షల కోసం డాక్టర్లును సంప్రదించాలని చెబుతున్నారు. డిజిటల్‌ కొలతల్లో తేడా మామూలే కదా అని విడిచి పెడితే అవి తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యకు దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

