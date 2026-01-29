ETV Bharat / health

శరీరంలో కొవ్వు ఎంతనేది కాదు, ఎక్కడ ఉందనేదీ ముఖ్యం! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!!

- శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోతే మెదడుకు ముప్పు! - చాలా సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదముందని నిపుణుల హెచ్చరిక

Fat Distribution and brain risk
Fat Distribution and brain risk (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 29, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Body Fat Distribution Patterns at MRI with Brain Structure : కొంతమంది లావుగా ఉన్నా, జబ్బులేమీ లేవు కాబట్టి ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని అనుకుంటారు. మరికొందరు నడుము చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయి ఉంటారు. కానీ, చూడ్డానికి సన్నగానే ఉన్నాం కాబట్టి ఏం పర్వాలేదని అనుకుంటారు. కానీ, ఇవి రెండూ ఉదాసీనంగా ఉండాల్సిన విషయాలు కావని అంటున్నారు నిపుణులు. సన్నగా, లావుగా ఉండడమనేది పక్కన పెడితే, శరీరంలో కొవ్వు మోతాదు ఎంత? అది ఏ భాగంలో నిల్వ ఉందనేది చాలా కీలకమని తాజా అధ్యయనం హెచ్చరిస్తోంది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కొవ్వు పేరుకుపోతే : అధిక బరువు వల్ల అనారోగ్య సమస్యల బారినపడే ప్రమాదం ఉందనేది అందరికీ తెలుసు. అయితే, ఊబకాయం లేకున్నా, శరీరంలో కొవ్వు శాతం ఎక్కువైతే మాత్రం అధిక రక్తపోటు, మధుమేహంతోపాటు గుండెపోటు, పక్షవాతం వంటి తీవ్ర జబ్బులు కూడా వస్తాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇందులోనూ.. శరీరంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోతే మెదడు వయసు మళ్లడం, నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి సన్నగిల్లడం తదితర సమస్యలు వస్తాయని తాజా అధ్యయనం హెచ్చరించింది.

చైనాలోని ద అఫిలియేటెడ్‌ హాస్పిటల్‌ ఆఫ్‌ గ్జువాహు మెడికల్‌ యూనివర్సిటీకి చెందిన పరిశోధకులు UK బయోబ్యాంక్‌కు చెందిన దాదాపు 26 వేల మంది డేటాను ఇందుకోసం కోసం విశ్లేషించారు. MRI స్కాన్‌ ఫలితాలను ఉపయోగించి వారి శరీరంలో ఏఏ భాగాల్లో కొవ్వు నిల్వ ఉందో గమనించారు. గతంలో బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI) ద్వారానే ఒబేసిటీ, చికిత్సపై అధ్యయనాలు జరగ్గా, తాజా పరిశోధనలో శరీరంలో కొవ్వు పంపిణీపై ఉన్న డేటా ఆధారంగా ముందుకెళ్లారు.

వెచ్చదనం కోసం రూమ్​ హీటర్లు వాడుతున్నారా? - ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

నరాల సంబంధిత సమస్యలు : క్లోమం చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోతే సన్నగా కనిపించే వారిలోనూ తీవ్రమైన దుష్పరిణామాలు ఉంటాయని తాజా పరిశోధనలో వెల్లడైంది. శరీరంలో కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉండి లావుగా ఉన్నవారికి కూడా ముప్పు తప్పదని గతంలోనే పరిశోధలు నిరూపించాయి. ఈ రెండు సమస్యలు కూడా నరాల సంబంధిత రోగాలను సృష్టిస్తాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. మెదడు వయసు పెరగడం, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం క్షీణించడం తదితర సమస్యలు వస్తాయని అంటున్నారు.

కనిపించేది మాత్రమే చూడొద్దు! :

ప్రస్తుతం డాక్టర్లు అందరూ లివర్ చుట్టూ ఉన్న కొవ్వుపైనే దృష్టి పెడుతున్నారని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. కానీ, క్లోమం చుట్టూ పేరుకుపోయిన కొవ్వును కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. చాలా సందర్భాల్లో క్లోమం చుట్టూ కొవ్వున్న వారు సన్నగా కనిపిస్తుంటారని, దీంతో వారిలో కొలెస్ట్రాల్​ లేనట్టుగా భావిస్తుంటారని చెప్పారు. దీనివల్ల సమస్యను గుర్తించడం కష్టమవుతుందన్నారు.

సన్నగా కనిపిస్తూ శరీర బరువు సూచీ (BMI) నిర్దేశిత పరిమితుల్లోనే ఉన్నవారిలోనూ కొవ్వు, కండరాల నిష్పత్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరించారు. ఇలాంటి వారికి మెదడు సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదముందని పేర్కొన్నారు. ఒబెసిటీ నిర్ధారణకు, చికిత్సకు ఇప్పుడున్న సంప్రదాయ పద్ధతులు సరిపోవని, శరీర బరువు, రూపు కాకుండా కొవ్వు ఎక్కడెక్కడ పేరుకుపోయిందనే అంశంపైన ఆధారపడి డాక్టర్లు ముప్పును అంచనా వేయాలని సూచించారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - అయితే పార్కిన్సన్స్​ ముప్పు పొంచిఉందట!

ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్​లో ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలా? - ఈ ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలట!

TAGGED:

FAT DISTRIBUTION AND BRAIN
MRI WITH BRAIN STRUCTURE
FAT AND NEUROLOGIC DISEASES
PANCREATIC PREDOMINANT
FAT DISTRIBUTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.