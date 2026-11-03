బీపీని అదుపులో ఉంచే 'సూపర్ ఫుడ్' - మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే అందరికీ అందుబాటులో!
'బీపీ' కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ప్లేట్లో ఈ ఆకుకూర ఉండాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 4:09 PM IST
Blood Pressure Control Foods : 'బీపీ' చిన్న సమస్యేం కాదు, చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తూ ప్రస్తుతం చిన్న వయసు వాళ్లనీ ఇబ్బంది పెడుతోంది. తీవ్రమైన గుండెజబ్బులకూ కారణం అవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది బీపీని అదుపులో ఉంచుకునేందుకు తమ రోజువారీ డైట్లో అనేక మార్పులు చేసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది రక్తపోటు నియంత్రణ అనగానే ఉప్పు, పచ్చళ్లు, చిరుతిళ్లను తగ్గించేస్తుంటారు. అయితే, ఇవి తగ్గించడమే మాత్రమే కాదు ఏవి తినాలో తెలుసుకోవడం కూడా ముఖ్యం.
ఈ క్రమంలోనే కొన్ని తినదగిన ఆహారాలను డైట్లో చేర్చుకుంటుంటారు. అందులో బీట్రూట్, నిండు గింజధాన్యాలు, అరటిపండు, చేపలు, వెల్లుల్లి, పప్పులు వంటివి చాలానే ఉంటాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా బీపీని అదుపులో ఉంచడానికి తోడ్పడే మరో 'సూపర్ ఫుడ్' ఉందని చెబుతున్నారు. పైగా ఇది మార్కెట్లో చవకగా లభిస్తూ అందరికీ అందుబాటు ధరలోనే ఉంటుంది. ఇంతకీ, బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచే ఈ అద్భుతమైన ఆహారం ఏంటి? దానివల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆకుకూరలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. వీటిల్లో ఒకటైన 'పాలకూర'తో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. చవకగా, తేలికగా అందుబాటులో ఉండే ఇది 'రక్తపోటు' తగ్గటానికి గణనీయంగా తోడ్పడుతుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా దీనిలో ఉండే పీచు, అత్యవసర ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తాయి. పలు పరిశోధనల్లో కూడా ఈ విషయం వెల్లడైందని చెబుతున్నారు.
పొటాషియం మేలు :
సోడియం(ఉప్పు) ప్రభావానికి అడ్డుకట్ట వేసే అద్భుతమైన సహజ ప్రత్యామ్నాయం పొటాషియం. ఇది పాలకూరలో పుష్కలంగా ఉంటుంది. వంద గ్రాముల పాలకూరతో 558 మి.గ్రా. పొటాషియం అందుతుంది. మూత్రం ద్వారా సోడియాన్ని బయటకు పంపడానికి కిడ్నీలకు హెల్ప్ చేస్తుంది. రక్తనాళాల గోడలు విప్పారేలా కూడా చూస్తుంది. రక్తనాళాల గోడలు విప్పారితే లోపల పీడనమూ పడిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా రెండు విధాలా మేలు చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే, పాలకూరను సలాడ్ రూపంలో కాకుండా ఉడికించి తినటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఈవిధంగా తీసుకోవడం వల్ల పొటాషియం మోతాదు ఇంకాస్త పెరుగుతుందంటున్నారు. అయితే కిడ్నీ జబ్బు బాధితులు పాలకూరను తీసుకునే విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిదంటున్నారు. ఎందుకంటే అప్పటికే వీరి రక్తంలో అప్పటికే పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా, పొటాషియం మోతాదును పెంచే మందులు వేసుకునేవారు కూడా ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు. ఇలాంటివారు డాక్టర్ సలహా మేరకే పాలకూరను తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
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నైట్రేట్స్తో చాలా ప్రయోజనం :
కూరగాయలతో సహజంగా లభించే నైట్రేట్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. వీటి విషయంలో పాలకూరను స్పెషల్గా చెప్పుకోవాలి. 100 గ్రాముల పాలకూరలో సుమారు 250 మి.గ్రా. నుంచి 741 మి.గ్రా. నైట్రేట్లు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. దీన్ని తిన్నప్పుడు నోట్లోని బ్యాక్టీరియా నైట్రేట్లను నైట్రైట్స్గా మారుస్తాయి. వీటిని శరీరం నైట్రిక్ ఆక్సైడ్గా మార్చుకుంటుందంటున్నారు. ఇది రక్తనాళాల గోడల్లోని మృదువైన కండరాలను వదులయ్యేలా చేస్తుంది. దాంతో రక్తనాళాలు విప్పారి, రక్తం సాఫీగా ప్రసరిస్తుంది. ఫలితంగా రక్తపోటు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
మెగ్నీషియం సాయం :
బీపీ అనగానే అందరూ పొటాషియం గురించే మాట్లాడుకుంటారు. కానీ, మెగ్నీషియం చేసే మేలు కూడా తక్కువ కాదంటున్నారు. ఇది నైట్రేట్ల తరహాలోనే రక్తనాళాల గోడల కండరాలను సడలించి, రక్త ప్రసరణ సులభతరం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మెగ్నీషియం కూడా పాలకూరలో దండిగానే ఉంటుంది. వంద గ్రాములు తీసుకుంటే సుమారు 79 మి.గ్రా. మెగ్నీషియం లభిస్తుందంటున్నారు.
ఖనిజాలకు మించి :
ఉడికించిన పాలకూరలో విటమిన్ సి, బీటా కెరటిన్, ఫోలేట్, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవి కణాలు సజావుగా పనిచేయటానికి దోహదపడతాయి. హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ దాడి నుంచి రక్తనాళాల గోడలను రక్షిస్తాయి. ఇక విటమిన్ కె, కెరటనాయిడ్లు గుండె, జీవక్రియల ఆరోగ్యానికీ తోడ్పడతాయి. వీటన్నింటితో పాటు పాలకూరలోని పీచు పదార్థం పేగుల ఆరోగ్యానికి, జీవక్రియలు సరిగా సాగటానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
పరిశోధనలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4525132/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22019438/
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