కణితులు లేని 'క్యాన్సర్' - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండాలట!
-ఇతర క్యాన్సర్లతో పోలిస్తే బ్లడ్ క్యాన్సర్ భిన్నం అంటున్న నిపుణులు! - ముందుగానే గుర్తించి అలర్ట్ కావాలని సూచన!
Published : October 2, 2026 at 12:07 PM IST
Blood Cancer Symptoms : క్యాన్సర్ అనగానే చాలా మందికి కణితులు గుర్తుకొస్తుంటాయి. కానీ, రక్త క్యాన్సర్లు అందుకు భిన్నం. ఈ క్యాన్సర్లో కణితులేమీ ఉండవు. పైగా ప్రారంభంలోనే రోజువారీ అలసట, జలుబు మాదిరి లక్షణాలు ఉండటం వల్ల పోల్చుకోవటం కష్టమవుతుంది. అందుకే వీలైనంత ముందుగా గుర్తించేలా అవగాహన కలిగి ఉండాలని సీనియర్ హెమటాలజిస్ట్ డా. శైలేష్ ఆర్. సింఘీ సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మన రక్తంలో చాలా రకాల కణాలుంటాయని.. ముఖ్యంగా, చెప్పుకోవాల్సినవి ప్లేట్లెట్లు, తెల్ల కణాలు, ఎర్ర కణాలు. వీటిల్లో వేటి నుంచైనా క్యాన్సర్ రావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందులో ప్రధానమైన వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
లుకేమియా (Leukemia) : రక్తం ఏర్పడటంలో పాలు పంచుకునే ఎముకమజ్జలో మొదలయ్యే రకం ఇది. ఇందులో అసహజ తెల్లరక్త కణాలు విపరీతంగా పుట్టుకొస్తాయని.. దీంతో ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే శక్తి సన్నగిల్లుతుందంటున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ప్లేట్లెట్ల, ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తి సైతం తగ్గిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. లుకేమియాలో అక్యూట్/ క్రానిక్ లింఫోసైటిక్, అక్యూట్/ క్రానిక్ మైలాయిడ్ ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయని.. వ్యాధి రకాలను బట్టి అలసట, తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు రావడం, జ్వరం, చిన్న దెబ్బలకే చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు పడటం లేదా కందిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయని చెబుతున్నారు.
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లింఫోమా (Lymphoma) : ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థలో భాగమైన లింఫోసైట్లు (Lymphocytes) అనే ఒక రకం తెల్ల రక్తకణాల్లో తలెత్తే క్యాన్సర్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా హాడ్జ్కిన్, నాన్ హాడ్జ్కిన్ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయని.. లింఫ్ గ్రంథులు ఉబ్బడం, అకారణంగా బరువు తగ్గడం, తీవ్రమైన అలసట, చర్మంపై దురద లేదా మార్పులు, శరీర భాగాలలో నొప్పులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయని వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఈ లక్షణాలు కనిపించినంత మాత్రాన అవి కచ్చితంగా లింఫోమా (Lymphoma) సంకేతాలేనని చెప్పలేమని.. ఎందుకంటే, ఇలాంటి లక్షణాలు విడవకుండా వేధిస్తుంటే మాత్రం డాక్టర్లను సంప్రదించి, టెస్ట్ చేయించుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
మైలోమా : రక్తంలోని ప్లాస్మా కణాలు ఇన్ఫెక్షన్లను ఎదుర్కొనే యాంటీబాడీలను ఉత్పత్తి చేస్తాయని.. ఈ కణాలలో వచ్చే క్యాన్సర్నే 'మైలోమా' (Myeloma) అంటారంటున్నారు. ఇందులో అసహజ ప్లాస్మా కణాలు ఎముకమజ్జ (Bone Marrow) లో పేరుకుపోయి, ఆరోగ్యకరమైన రక్తకణాల ఉత్పత్తిని దెబ్బతీస్తాయని.. ఇవి ఎముకలతో పాటు కిడ్నీల వంటి ఇతర అవయవాలపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు. ఈ వ్యాధి బారిన పడినప్పుడు ఎముకల నొప్పి, ముఖ్యంగా వీపు లేదా పక్కటెముకల్లో విపరీతమైన నొప్పి వస్తుందని.. దీంతో పాటు తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు రావడం, తీవ్రమైన అలసట, ఆయాసం, నీరసం, చిన్న దెబ్బలకే చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు పడటం లేదా రక్తస్రావం కావడం, ఎముకలు బలహీనపడి తేలికగా విరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయంటున్నారు. అయితే, చాలా మందిలో తొలిదశలో ఎలాంటి లక్షణాలూ కనిపించకపోవచ్చని.. కొన్నిసార్లు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల కోసం సాధారణ పరీక్షలు చేయించుకునేటప్పుడు మాత్రమే మైలోమా ఉన్నట్లు అనుకోకుండా బయటపడుతుంటుందంటున్నారు.
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