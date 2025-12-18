బ్లాక్ కాఫీ 'గుండె'కు మంచిదేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
బ్లాక్ కాఫీతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - మితంగా తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : December 18, 2025 at 3:44 PM IST
Black Coffee Good or Bad for Heart : ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో బ్లాక్ కాఫీ ఒకటి. పాలు, చక్కెర లేకుండా తయారుచేసే ఈ పానీయం గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిదా? కాదా? అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. పరిమితంగా తీసుకుంటే ఇది మెటబాలిజం పెంచడానికి, ఆకలిని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, కొందరిలో దుష్ప్రభావాలు కూడా ఉండవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గుండెపై తక్షణ ప్రభావాలు : కొంతమందిలో బ్లాక్ కాఫీలోని కెఫీన్ ఒక ఉత్తేజితంలా పనిచేసి, రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటును తాత్కాలికంగా పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు. రోజూ కాఫీ తాగని వారిలో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. కెఫిన్ తాగడం వల్ల నోరాడ్రినలిన్, నోర్పైన్ఫ్రైన్ విడుదల అవుతుంది, ఇది కొంతమంది వ్యక్తులలో హృదయ స్పందన రేటు, రక్తపోటును పెంచుతుందని University of California అధ్యయనం పేర్కొంది.
చలికాలంలో "గుండెపోటు"కు కారణాలివే! - వైద్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!
దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలు : బ్లాక్ కాఫీలో ఉండే పాలీఫెనాల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో వేడిని ఉత్పత్తి చేసి (thermogenesis), శక్తి వినియోగాన్ని పెంచి బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు.
గుండె ఆరోగ్యం : రోజుకు 2-3 కప్పుల బ్లాక్ కాఫీ తాగడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో గుండె వైఫల్యం, స్ట్రోక్, కొరోనరీ ఆర్టరీ వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం : మితంగా తాగడం వల్ల రక్తపోటు, గుండె వైఫల్యం, గుండె లయ తప్పడం (ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్)వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. బ్లాక్ కాఫీలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మంటను తగ్గించి, రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మీకు అధిక రక్తపోటు లేకపోతే, రోజుకు 400 మిల్లీగ్రాములు (mg) కెఫీన్ తీసుకోవడం చాలా మంది పెద్దలకు సురక్షితమని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
బ్లాక్ కాఫీ వల్ల గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు మెదడు చురుకుగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అనేవి బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 80 మి.గ్రా నుంచి 100 మి.గ్రా బ్లాక్ కాఫీని తీసుకోవడం అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కానీ, పరిమితికి మించి తీసుకుంటే అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. - శ్రావ్య, డైటీషియన్
ప్రతికూల ప్రభావాలు : తీవ్రమైన అధిక రక్తపోటు (160/100 mm Hg లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) ఉన్నవారు.. రోజుకు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కప్పుల కాఫీ తాగడం వల్ల హృదయ సంబంధ వ్యాధుల వల్ల మరణించే ప్రమాదం రెట్టింపు కావచ్చని అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యయనం హెచ్చరిస్తోంది. వడకట్టని లేదా ఉడకబెట్టిన (Boiled) కాఫీలో 'డైటెర్పెనెస్' అనే పదార్థాలు ఉంటాయని, ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL)ను పెంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
బ్లాక్ కాఫీని సురక్షితంగా తాగడం ఎలా? : ఆరోగ్యవంతులు రోజుకు 2 నుంచి 4 కప్పుల కాఫీ తాగడం సురక్షితమంటున్నారు నిపుణులు. కానీ, రక్తపోటు, గుండె సమస్యలు ఉన్నా లేదా గర్భవతి అయినా.. బ్లాక్ కాఫీ పరిమితి గురించి వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతులకు రోజుకు 400 మి.గ్రా కెఫీన్ గరిష్ట పరిమితిగా తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చక్కెర, పాలు లేకుండా బ్లాక్ కాఫీని మితంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి, గుండెకు మేలు జరుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
తరచూ "తలనొప్పి" ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
"హార్మోన్లు" సమతులంగా ఉండాలంటే - నిపుణులు చెప్తున్న జాగ్రత్తలివే!