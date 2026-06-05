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కాఫీ ఎప్పుడు, ఎలా తాగితే లాభం? - ఈ విషయాలు తెలుసా?

- కాఫీతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు! - ఎలా తీసుకోవాలో చెబుతున్న నిపుణులు

Coffee
Coffee (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 5, 2026 at 2:02 PM IST

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Coffee Drinking Habits that Could be Silently Harming Health : కాఫీ అనేది కేవలం ఉదయం పూట ఉత్సాహాన్నిచ్చే పానీయం మాత్రమే కాదు. ఇది ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందించే ఒక అద్భుతమైన పానీయం అంటున్నారు నిపుణులు. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, సహజ సమ్మేళనాలు సమృద్ధిగా ఉండే.. కాఫీని తాగడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, టైప్ 2 డయాబెటిస్, పార్కిన్సన్స్ వంటి కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కాఫీ తాగే విషయంలో కొన్ని పొరపాట్లు వల్ల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆ టైంలో వద్దు : సాయంత్రం వేళ ఆలస్యంగా కాఫీ తాగడం వల్ల నిద్ర నాణ్యత దెబ్బతింటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాఫీలోని ప్రధాన ప్రేరకమైన కెఫీన్ అనేది రక్తప్రవాహంలో కొన్ని గంటలపాటు అలాగే ఉండిపోతుందట. ఇది శరీరం సర్కాడియన్ రిథమ్​ను దెబ్బ తీస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పడుకోవడానికి కనీసం ఆరు గంటల ముందు కాఫీ తాగినా కూడా అది నిద్రపోయే సమయాన్ని, నిద్ర నాణ్యతను గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి, సాయంత్రం వేళల్లో కెఫీన్​కు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిద్రవేళకు దగ్గరగా కెఫీన్ తీసుకోవడం వల్ల సహజ నిద్ర - మేల్కొలుపు చక్రానికి అంతరాయం కలుగుతుందని, దీనివల్ల ప్రశాంతమైన నిద్ర పట్టడం కష్టమవుతుందని sleepfoundation పేర్కొంది.

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అన్‌ఫిల్టర్డ్ కాఫీ : ఫిల్టర్ చేయని కాఫీలో డైటెర్పెన్లు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచగల సమ్మేళనాలని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఫిల్టర్ చేసిన కాఫీ కప్పుతో పోలిస్తే, ఫిల్టర్ చేయని కాఫీ కప్పులో 30 రెట్లు ఎక్కువ డైటెర్పెన్లు ఉంటాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. కాబట్టి, కాఫీ ఫిల్టర్‌ను ఉపయోగించామని, ఫ్రెంచ్ ప్రెస్ లేదా టర్కిష్ ఫిల్టర్ చేయని కాఫీని అరుదుగా తాగామని తెలిపింది. సగటున రోజుకు ఐదు కప్పుల కంటే తక్కువ కాఫీ తాగడాన్ని పరిమితం చేసుకోవాలని సూచిస్తుంది.

షుగర్ : కాఫీలో చక్కెర ఎక్కువగా వేసుకోవడం వల్ల దాని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దెబ్బతింటాయంటున్నారు నిపుణులు. కాఫీలో పెద్ద మొత్తంలో చక్కెర, ఫ్లేవర్డ్ సిరప్​లు లేదా ఆర్టిఫిషియల్ క్రీమర్​లను కలపడం వల్ల.. ఆరోగ్యకరమైన పానీయం కాస్తా ఖాళీ క్యాలరీలుగా, అదనపు చక్కెరకు నిలయంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో షుగర్ కెంటెంట్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఒబెసిటీ, టైప్ 2 డయాబెటిస్, అధిక రక్తపోటు, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది రోగనిరోధక శక్తి, జీర్ణక్రియలో కీలక పాత్ర పోషించే పేగుల మైక్రోబయోమ్​ను కూడా దెబ్బతీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోకుండా కాఫీ ప్రయోజనాలు పొందాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకు బ్లాక్ కాఫీ తాగడం లేదా సహజ ప్రత్యామ్నాయాలతో కొద్దిగా మాత్రమే తీపి తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఒక రోజులో (కేవలం కాఫీలో మాత్రమే కాకుండా) అధిక చక్కెరను తీసుకోవడం వివిధ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, అకాల మరణంతో ముడిపడి ఉంటుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

వెంటనే తాగవద్దు : చాలామంది నిద్ర లేవగానే కాఫీ తాగడం అలవాటుగా ఉంటుంది. అయితే, ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలో సహజంగా ఉత్పత్తి అయ్యే కార్టిసాల్ హార్మోన్​కు అంతరాయం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ హార్మోన్ శరీరంలో శక్తి స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించడానికి సహాయపడుతుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, నిద్రలేచిన వెంటనే కాఫీ తాగడం వల్ల అడెనోసిన్ అనే న్యూరోట్రాన్స్మిటర్​కు కూడా ఆటంకం కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నిద్రలేవగానే కాఫీ తాగడాన్ని కొద్దిగా ఆలస్యం చేయడం వల్ల అది మరింత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, రోజంతా కెఫీన్​పై ఆధారపడే అలవాటును తగ్గిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అధికంగా కెఫిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఆందోళన, తలనొప్పి లేదా వేగవంతమైన హృదయ స్పందన కలగవచ్చని mayoclinic పేర్కొంది.

ఆహారం కూడా : కాఫీ ఎప్పటికీ సమతులాహారానికి ప్రత్యామ్నాయం కాకూడదట. ఇది ఆకలిని కొద్దిగా తగ్గిస్తుందని, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ, ఇది భోజనానికి సరైన ప్రత్యామ్నాయం కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిరంతర శక్తి, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి సమతుల్యత, జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ప్రొటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు కాఫీలో ఉండవని పేర్కొంటున్నారు. ఆహారానికి బదులుగా కెఫీన్ తీసుకోవడం వల్ల మూడ్ స్వింగ్స్, అలసట, పోషకాహార లోపాలు రావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

కాఫీని సరిగ్గా తీసుకుంటే.. మానసిక చురుకుదనం, జీవక్రియ ఆరోగ్యం, మొత్తం శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో ఇది ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజులో ఆలస్యంగా కెఫీన్ తీసుకోకపోవడం, చక్కెరను పరిమితం చేయడం, ఫిల్టర్ చేసే తయారీ పద్ధతులను ఎంచుకోవడం, ఆహారానికి ప్రత్యామ్నాయంగా కాకుండా ఆహారంతో పాటు తీసుకోవడం వంటి చిన్నచిన్న మార్పులు ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి నష్టం కలగదంటున్నారు. అలాగే, కాఫీ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను పూర్తిగా పొందడానికి సహాయపడతాయని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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