మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? - ఈ "ఆసనాలు" ఉపయోగపడతాయట!
- మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలనుకునే వారికి నిపుణులు సూచించే యోగాసనాలు ఇవే - ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Published : October 24, 2026 at 12:11 PM IST
Best Yoga Asanas for Mental Health: మనిషి హెల్దీగా ఉండాలంటే శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమే. అయితే నేటి ఆధునిక కాలంలో మెజార్టీ పీపుల్ మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. పని ఒత్తిడి, ఆందోళనల వంటివి మనుషులను చిత్తు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వీటి నుంచి ఉపశమనం పొంది మానసిక ప్రశాంతతను పొందేందుకు చాలా మంది యోగను తమ రొటీన్లో భాగం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా యోగలోని అష్టాంగ ఆసనం, జ్ఞానముద్ర, పార్శ్వోత్తనాసన వంటివి మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని యోగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ యోగాసనాల ప్రత్యేకతలు? ఎలా చేయాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. అష్టాంగ ఆసనం: సూర్య నమస్కారాల్లో ఒకటైన ఇది శారీరక దృఢత్వానికీ, మానసిక ప్రశాంతతకూ సాయపడుతుందని యోగ గురు శిరీష చెబుతున్నారు. దీన్ని చేసేటప్పుడు రెండు పాదాలు, మోకాళ్లు, అరచేతులు, వృక్షోజాలు, గడ్డం నేలకు తాకుతాయంటున్నారు. అందుకే దీనిని ఎనిమిది అంగాల భంగిమ అని కూడా అంటారని చెబుతున్నారు.
ఎలా చేయాలి: మ్యాట్పై ముందుగా వజ్రాసనం లేదా సుఖాసనంలో కూర్చొని, దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోవాలి. అనంతరం బోర్ల తిరిగి పడుకోవాలి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా రెండు చేతులను భుజాల కిందకు తీసుకురావాలి. ఈ స్థితిలో బాడీ మొత్తం నిటారుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మోకాళ్లను నేలకు ఆనిచ్చి, నడుము, తుంటి భాగాలను సాధ్యమైనంత వరకు పైకి ఎత్తాలి. అనంతరం ఛాతీ, గడ్డాన్నీ మెల్లగా రెండు చేతుల మధ్య నేలకు తాకించాలి. ఇందులో పొట్ట భాగం నేలకు తగలకుండా, మోచేతులు బయటికి రాకుండా పక్కటెముకలకు దగ్గరగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు సాధారణ శ్వాస తీసుకుంటూ... వదులుతూ.. 10 నుంచి15 సెకన్ల పాటు ఈ భంగిమలో ఉండి.. అనంతరం కాళ్లను వెనక్కి చాచి మకరాసనంలోకి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. అయితే మోకాళ్లు, తుంటి ఆపరేషన్లు జరిగినవాళ్లు గర్భిణులు ఈ ఆసనం వేయకూడదట.
ఉపయోగాలు: అష్టాంగ ఆసనం చేయడం వల్ల శరీరానికి ఆక్సిజన్ సరఫరా జరిగి, రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల మెదడులోని నాడులకు తగినంత ఆక్సిజన్ అంది, మానసిక అలసట తగ్గి బ్రెయిన్ రీఫ్రెష్ అవుతుందని, ఫలితంగా ఒత్తిడి, ఆందోళనలు వంటివి తగ్గి మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా భుజాలు, ఛాతీ, నడుము కండరాలకు బలం చేకూరుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే బీట్రూట్, క్యారెట్ వంటి కాయగూరలు, దానిమ్మ, బొప్పాయి, ద్రాక్ష లాంటి పండ్లను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు. వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్ మెదడు కణాలను రక్షించి, హ్యాపీ హార్మోన్ల విడుదలకు తోడ్పడతాయని, ఫలితంగా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
2. జ్ఞానముద్ర: దీనినే జ్ఞాన వివేక ముద్ర అని కూడా అంటారని చెబుతున్నారు. ఇది ధ్యాన సమయంలో మనస్సు ఏకాగ్రతను మెరుగుపరుస్తుందని, ప్రాణాయామంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు. ఈ ముద్రను నిరంతరం సాధన చేయడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఎలా చేయాలి: ముందుగా యోగ మ్యాట్పైన సౌకర్యవంతంగా కూర్చోవాలి. వీలైతే పద్మాసనం లేదా వజ్రాసనంలో కూర్చోవచ్చు. ఇప్పుడు వెన్నెముకను నిటారుగా పెట్టి.. చేతులను మోకాళ్లపై ఉంచి అరచేయి పెట్టి ఆకాశంవైపు తిప్పి పెట్టండి. ఇప్పుడు చేతి వేళ్లను పూర్తిగా తెరిచి ఉంచాలి. బొటనవేలు కొనను, చూపుడువేలు కొనతో సున్నితంగా తాకండి. మిగిలిన మూడు వేళ్లను చాచి ఉంచండి. కళ్లను మూసి ఉంచండి. దీనిద్వారా ప్రశాంతతను అనుభూతి చెందుతారు. దీర్ఘశ్వాసలు చేస్తూ, శ్వాస మీదనే ధ్యాస ఉంచండి. 10 నుంచి 15 నిమిషాలైనా ఈ స్థితిలో స్థిమితంగా ఉండి తర్వాత శవాసనంలో పడుకొని విశ్రాంతి పొందాలి.
ప్రయోజనాలు : ఈ ముద్ర వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిరాశ, ఉద్రిక్తత నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ పేర్కొంది. అదే విధంగా మంచి నిద్రను అందించి, నాడీ వ్యవస్థ, పిట్యూటరీ గ్రంథిలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుందంటున్నారు. అలాగే మెదడుని చురుగ్గా, ఉత్సాహంగా ఉంచుతుందంటున్నారు. ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు.
3. పార్శ్వోత్తనాసన: ఇది శారీరక స్ట్రెచింగ్ ఆసనంగా కనిపించినప్పటికీ, మెంటల్ హెల్త్ను మెరుగుపరచడంలో ఒక థెరపీలా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఎలా చేయాలి: మ్యాట్పైన నిల్చోవాలి. తర్వాత మెల్లగా, కాళ్లను కొంచెం కొంచెం దూరం జరుపుతూ వాటి మధ్య మూడు అడుగుల గ్యాప్ ఉండేలా జరపాలి. ఇప్పుడు చేతులను వెనక్కి మడిచి, అరచేతులను జోడించి నమస్కార ముద్రలో ఉంచండి. ఇక్కడ నమస్కార ముద్ర పైవైపు తిరిగి ఉండాలి. ఆపై నెమ్మదిగా కుడి పాదాన్ని కుడివైపుగా తిప్పండి. ఇప్పుడు ఎడమ పాదాన్ని 45 డిగ్రీల కోణంలో కుడివైపు తిప్పాలి. పూర్తిస్థాయిలో కుడివైపు తిరగదు. శరీరాన్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేస్తూ గాలి వదులుతూ కుడి కాలి వైపు వంగండి. కళ్లు తెరిచి చేయండి. లేదంటే కళ్లు తిరగొచ్చు. అలాగే మోకాలికి తలను ఆన్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఆసనంలో ఉన్నంత సేపు సాధారణ శ్వాసలు చేయండి. అక్కడ శరీరాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ 10 సెకన్ల పాటు ఉండాలి. ఆ తర్వాత నార్మల్ పొజిషన్కు తిరిగి రావాలి. ఈ ఆసనాన్ని ఎడమవైపు రిపీట్ చేయాలి. అయితే మోకాళ్ల సర్జరీలు అయినవాళ్లు చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
ఉపయోగాలు: జీర్ణశక్తిని పెంచుతుందని.. మనసు ప్రశాంతతకు తోడ్పడుతుందంటున్నారు. అలాగే భుజాలు, ఛాతీ, వెన్నెముక, తుంటి భాగాలకు బలం చేకూరుస్తుందని వివరిస్తున్నారు. మెదడుకి రక్తప్రసరణను పెంచుతుందని, ఒత్తిడిని దూరం చేసి.. సానుకూల ఆలోచనలకు తోడ్పడుతుందంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4711230/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9347266/
https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/yoga-for-better-mental-health
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