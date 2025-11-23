ETV Bharat / health

చలికాలంలో అనారోగ్యం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు!

- ఈ సీజన్​లో ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే - నిపుణుల సూచనలివే!

Winter season
Winter season (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 23, 2025 at 12:04 PM IST

4 Min Read
Precautions to Take During Winter : సీజనల్ వ్యాధులు జనాల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంటాయి. వర్షాకాలంలో ఒకరకమైన జబ్బులు ఇబ్బంది పెడితే.. చలికాలం​లో మరో రకమైన రోగాలు వెంటాడుతాయి. శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గిపోవడంతో వాతావరణం చాలా చల్లగా మారిపోతుంది. దీంతో జలుబు, దగ్గు, చర్మం పొడిబారడం, కీళ్ల నొప్పులు వంటి అనేక సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. వీటి బారి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

దుస్తులు : చలికాలంలో శరీరం వెచ్చగా ఉండాలంటే మందమైన దుస్తులు ధరించాలంటున్నారు నిపుణులు. సిల్క్ దుస్తులు కాకుండా ఉన్ని, సింథటిక్‌ ఫ్యాబ్రిక్‌కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, బయటకు వెళ్లినప్పుడు టోపీ, కాళ్లకు సాక్స్‌, చేతులకు గ్లౌవ్స్‌ ధరిస్తే మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. దుస్తులు కొంచెం తడిగా ఉన్నా వేసుకోవద్దని, అవి చలిని మరింత పెంచుతాయని పేర్కొంటున్నారు. రాత్రిళ్లు మందమైన దుప్పట్లు, రగ్గులను కప్పుకొంటే వెచ్చగా ఉండి, హాయిగా నిద్ర పడుతుందని సూచిస్తున్నారు.

food
ఆహారం (Getty Images)

ఆహారం : ఈ సీజన్​లో శరీర ఉష్ణోగ్రత కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి పౌష్టికాహారాన్ని అప్పటికప్పుడు వండుకొని వేడివేడిగా తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కాలంలో రోగనిరోధక శక్తి చాలా తగ్గుతుందని, దీంతో అనారోగ్య సమస్యలొస్తాయని అంటున్నారు. అందుకే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం కోసం విటమిస్‌ C లభించే ఆరెంజ్‌, దానిమ్మ, జామ వంటి సీజనల్‌ పండ్లను కచ్చితంగా తినాలని సలహా ఇస్తున్నారు. శారీరక శక్తి కోసం గోధుమలు, మిల్లెట్లతో చేసిన ఆహారం తినాలని పేర్కొంటున్నారు. పాలకూర, కాలే వంటి ఆకుకూరలు, బ్రోకలీ, బ్రస్సెల్స్ మొలకలు వంటి క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు, క్యారెట్లు, చిలగడదుంపలు వంటి వేరు కూరగాయలు, అన్నీ మెరుగైన రోగనిరోధక పనితీరు, జీర్ణ ఆరోగ్యం, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యానికి దోహదం చేస్తాయని Agricultural and Biological Research అధ్యయనం పేర్కొంది.

Health problems like cold and cough
జలుబు, దగ్గు లాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు (Getty Images)

మరణించినా జీవించవచ్చు! - అవయవదానం చేయాలంటే పేర్లు ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలుసా?

ఆరోగ్యం : వాతావరణంలో మార్పు వల్ల జలుబు, దగ్గు, చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలొస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, బయటకు వెళ్లినప్పుడు మాస్కులు ధరించాలని, సూర్యరశ్మిలో వాకింగ్‌ చేయడం వల్ల వ్యాయామం అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా విటమిన్‌ డి లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇంట్లోనే యోగా, ప్రాణాయామం, తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేసి శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పిల్లలు, పెద్దలు వీలైనంతవరకు బయటకు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ సీజన్​లో శారీరక శ్రమ వేసవిలో కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది రోగనిరోధక శరీరాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని, మెదడుకు ఎక్కువ ఆక్సిజన్ చేరుకోవడానికి అనుమతిస్తుందని, తద్వారా దాని పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని తెలిపింది.

Walking in sunlight
సూర్యరశ్మిలో వాకింగ్‌ (Getty Images)

చర్మం : శీతాకాలంలో చర్మం పొడిబారుతుంది. దీన్ని నివారించాలంటే ప్రతిరోజూ గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత బాడీకి మాయిశ్చరైజర్‌ లేదా నూనె రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో దాహం తక్కువగా ఉంటుందని, అయినా, రోజుకు కనీసం 2 నుంచి 3 లీటర్ల నీరు తాగాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సాధారణంగా మహిళలు రోజుకు సగటున 9 కప్పులు, పురుషులు సగటున 13 కప్పుల నీటిని తాగాలని National Institutes of Health అధ్యయనంలో పేర్కొంది. దీంతో చర్మం ఆరోగ్యంగా, తాజాగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, వారానికి రెండు సార్లయినా కొబ్బరి నూనెతో మసాజ్ చేయించుకుంటే జుట్టు పొడిబారకుండా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

Healthy skin in winter
శీతాకాలంలో చర్మం ఆరోగ్యంగా (Getty Images)

ఇల్లు : కొంతమంది ఇంట్లో వెచ్చదనం కోసం హీటర్స్ వాడుతుంటారు. దీంతో ఇల్లు తొందరగా వెచ్చగా మారుతుంది. కానీ, వాటిని ఇతర వస్తువులకు దూరంగా పెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంటి తలుపులు, కిటికీలు రోజంతా మూసేస్తే తేమతో పాటు బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, అప్పుడప్పుడు గాలి వచ్చేలా కిటికీలు తెరవాలని సూచిస్తున్నారు. గోడలు, నేల తడిగా ఉంటే ఫంగస్ పెరిగే అవకాశముందని తెలియజేస్తున్నారు. అవి ఎప్పుడూ పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు కూడా :

  • అల్లం టీ, తులసీ టీ, మిరియాల సూప్‌ వంటివి దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
  • పాదాల పగుళ్లు తగ్గాలంటే అరటిపండు గుజ్జును అప్లై చేసి, 15 నిమిషాల తర్వాత కడగాలి.
  • కాళ్ల వాపులుంటే నువ్వుల నూనెతో మర్దనా చేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుంది.
  • పెదాలు పొడిబారకుండా ఉండాలంటే వాటిపై కొబ్బరి నూనె లేదా తేనె లేదా పాలమీగడ రాసుకోవాలి.
  • చుండ్రు పోవాలంటే జుట్టును వేపనూనెతో మర్దనా చేయాలని, ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ ఫంగల్‌ లక్షణాలు ఉంటాయి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

