కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే "విటమిన్లు" ఇవే! - ఏఏ ఆహార పదార్థాల్లో లభిస్తాయో తెలుసా?
- మీ చూపు మీ చేతుల్లోనే ఉందంటున్న నిపుణులు! - కంటి సంరక్షణకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన
Published : October 22, 2026 at 5:26 PM IST
Best Vitamins for Eye Health: "సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం" అంటుంటారు పెద్దలు. ఎందుకంటే మన శరీర అవయవాలన్నింటిలోకి కళ్లు అత్యంత కీలకమైనవి, సున్నితమైనవి. అందుకే కంటి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతుంటారు. అయితే ఒకప్పుడు వయసు మళ్లిన వారికి కంటి సమస్యలు వచ్చేవి. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి మారింది. చిన్న వయసులోనే చూపు మందగించడం, కళ్లు పొడిబారడం, అలసట వంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కళ్ల సంరక్షణ కోసం కళ్లద్దాలు వాడటం, ఐ డ్రాప్స్ వేసుకోవడం వంటివి చేస్తున్నారు. అయితే కంటి రక్షణ కోసం బయటి నుంచి ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, లోపలి నుంచి సరైన పోషకాలు అందించాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని విటమిన్లు కంటి ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు. ఇవి కంటి నరాలు చురుగ్గా పనిచేయడానికి, రేచీకటి, శుక్లాలు వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు రాకుండా చూడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఆ విటమిన్లు ఏంటి? అవి లభించే పదార్థాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కంటి ఆరోగ్యానికి అవసరమయ్యే విటమిన్లు ఇవే:
విటమిన్ A: కంటి చూపు బాగుండటానికి ఇది అత్యంత కీలకమైన విటమిన్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కంటిలోని రెటీనా కాంతిని గుర్తించడానికి అవసరమయ్యే 'రోడోప్సిన్' అనే ప్రొటీన్ తయారీకి విటమిన్ ఎ ఎంతో అవసరం అంటున్నారు. విటమిన్ ఎ లోపం రేచీకటికి దారి తీస్తుందని అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ వెల్లడించింది. అలాగే తగినంత విటమిన్ ఎ లేకపోతే, కళ్లలో తేమ చాలా తక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుందని చెబుతున్నారు.
లభించే ఆహార పదార్థాలు:
- స్వీట్ పొటాటో
- క్యారెట్స్
- పాలకూర
- బ్రోకలీ
- మామిడిపండు
- రెడ్ క్యాప్సికం
- గుమ్మడికాయ
విటమిన్ ఇ: ఆల్ఫాటోకోఫెరోల్ అనేది విటమిన్ ఇ రూపం అని, ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కంటి కణజాలాన్ని ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుంచి రక్షిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. వయస్సు సంబంధిత మాలిక్యులర్ డీజెనరేషన్ (AMD) అనగా కంటి చూపు మందగించే సమస్యను విటమిన్ ఇ అడ్డుకుంటుందని చెబుతున్నారు. ఆహారం లేదా సప్లిమెంట్ల ద్వారా విటమిన్ ఇ తీసుకోవడం వల్ల కంటి శుక్లాలు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని మెటా రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు కేంబ్రిడ్జి యూనివర్సిటీలో పబ్లిష్ అయ్యాయి.
లభించే ఆహారాలు:
- బాదం
- సన్ఫ్లవర్ గింజలు
- వేరుశనగలు
- సోయాబీన్
- మొక్కజొన్న
- అవకాడో
- పాలకూర
విటమిన్ సి: ఈ విటమిన్ కంటి ఆరోగ్యంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కంటిలోని రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ అని.. కంటి కణాలు దెబ్బతినకుండా కాపాడుతుందంటున్నారు. అలాగే యూవీ కిరణాల నుంచి కళ్లను కాపాడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వయస్సు పెరగడం వల్ల వచ్చే శుక్లాలు, గ్లకోమా ముప్పును తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు.
లభించే ఆహారాలు:
- నారింజ
- బ్రోకలీ
- బ్లాక్బెర్రీలు
- ద్రాత్ర
- నిమ్మకాయలు
- ఉసిరి
- స్ట్రాబెర్రీ
- పైనాపిల్
- దానిమ్ము
- పాలకూర
విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్: కంటి ఆరోగ్యానికి విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ మంచివని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి కంటి వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇక విటమిన్ బి12 లోపిస్తే వయసుతో పాటు వచ్చే AMD(చూపు మందగించే సమస్య ) వచ్చే అవకాశం ఉందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నట్లు వివరిస్తున్నారు. అలాగే విటమిన్ బి3 (నియాసిన్) లోపిస్తే 'గ్లకోమా' (కంటి నరాలు దెబ్బతినే వ్యాధి) వచ్చే ప్రమాదం ఉందని, ఇది చూపు కోల్పోవడానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
లభించే ఆహారాలు(విటమిన్ బి1, బి2, బి3, బి6, బి9, బి12):
- బీన్స్
- చేపలు
- పచ్చి బఠాణీ
- పెరుగు
- పాలు
- పుట్టగొడుగులు
- బ్రౌన్రైస్
- పల్లీలు
- శనగలు
- ఆకుకూరలు
- గుడ్లు
- చికెన్
కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఇతర పోషకాలు: పైన చెప్పిన విటమిన్లు మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని పోషకాలు కూడా కంటి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
- లూటిన్ అండ్ జియాక్సంతిన్: ఇవి రెటీనాలో ఆక్సీకరణ నష్టాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే కళ్లను హానికరమైన బ్లూ లైట్ నుంచి రక్షించే సహజ సన్స్క్రీన్లా ఇవి పనిచేస్తాయంటున్నారు. ఇవి ఆకుకూరలు (పాలకూర, తోటకూర), బ్రోకలీ, మొక్కజొన్నలలో ఎక్కువగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.
- జింక్: కంటిలోని రెటీనా, కణత్వచాలు, ప్రొటీన్ నిర్మాణ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి జింక్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే మెలనిన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి, విటమిన్ ఎ కాలేయం నుంచి రెటీనాకు ప్రయాణించడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. మెలనిన్ అనేది యూవీ కాంతి నుంచి కళ్లను రక్షించేదిగా చెబుతున్నారు. సముద్రపు ఆహారం, బీన్స్, శనగలు, నట్స్, గుమ్మడిగింజలు, పాలు వంటి వాటిలో జింక్ లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్: కంటి రెటీనాలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధిక సాంద్రతలో ఉంటాయని, ఇవి రెటీనాను నష్టం, క్షీణత నుంచి కాపాడటానికి సహాయపడతాయంటున్నారు. అలాగే ఇవి డ్రై ఐ సిండ్రోమ్ను తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. నట్స్, అవిసె గింజలు, వాల్నట్స్, చియాగింజల్లో ఇవి లభిస్తాయంటున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/diet-nutrition
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5611842/
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