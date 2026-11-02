'గుండె' ఆరోగ్యం మీ నిద్ర టైమింగ్లోనే ఉంది! - ఇదే సరైన సమయమంటున్న నిపుణులు!
Best Sleep Time for Heart Health : ఏ టైమ్లో నిద్రపోతే గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది? - పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:51 PM IST
HEART HEALTH : ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి సరైన నిద్ర, పోషకాహారం ఒకే నాణేనికి ఉన్న రెండు ముఖాల లాంటివి. మనం హెల్తీగా ఉండటానికి మంచి ఆహారం తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, అంతే సమానంగా ప్రశాంతమైన నిద్ర కూడా అవసరమని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నిద్ర సరిగ్గా పోకపోయినట్లయితే గుండెకు సంబంధిన ఆరోగ్యసమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నాం అనే దానితో పాటు నిద్రపోయే సమయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ, ఏ సమయంలో నిద్రపోతే గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది? గుడ్ హెల్త్ కోసం రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నిద్ర అనేది మన ఆరోగ్యానికి ఒక రక్షణ కవచం లాంటిది. ప్రతి ఒక్కరూ తగినంత నిద్రపోయే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు. కానీ, ఎప్పుడైతే ఆ నిద్ర సమయం తగ్గుతుందో, అప్పుడే శరీరంలో అనారోగ్య సమస్యలు మొదలవుతాయి. సాధారణంగా ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజుకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల నిద్రపోవాలని సూచిస్తుంటారు వైద్య నిపుణులు. ఒకవేళ అంతకంటే తక్కువ సమయం నిద్రపోతే మాత్రం ఆరోగ్యపరంగా చిక్కులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని సలహా ఇస్తుంటారు. ముఖ్యంగా నిద్రలేమి గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి నిద్ర ముఖ్యం :
తగినంత సమయం నిద్రపోకపోవడం వల్ల గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు ప్రముఖ కార్డియాలజిస్టు ఎం.ఎస్.ఎస్. ముఖర్జీ. చాలా మంది నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేస్తుండటం వల్ల గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధుల బాధితులుగా మారుతున్నారంటున్నారు. నిద్ర సరిగ్గా పోనట్లయితే గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైందని చెబుతున్నారు.
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6-8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి :
6 గంటల కన్నా తక్కువ, 8 గంటల కన్నా ఎక్కువ నిద్రపోయే వారికి గుండె సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నట్లు పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే, ఎన్ని గంటలు నిద్ర అనే ప్రాతిపదికన కాకుండా ఏ సమయంలో నిద్రకు ఉపక్రమిస్తున్నారు అనే దాని మీద కూడా పలు పరిశోధనలు జరిగాయని చెబుతున్నారు డాక్టర్ ఎం.ఎస్.ఎస్. ముఖర్జీ.
వీటిల్లో ఒక అధ్యయనాన్ని పరిశీలిస్తే, రాత్రి 10 గంటల నుంచి 11 గంటల ప్రాంతంలో నిద్రపోయే వారిలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు తక్కువగా వస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత నిద్రపోయే వారిలో గుండె సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నట్లు ఈ అధ్యయనం చెబుతుందని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్టు ఎంఎస్ఎస్. ముఖర్జీ వివరిస్తున్నారు. ఇలా నిద్రించే సమయం తక్కువగా ఉన్నా, లేదంటే సమయానికి నిద్రపోకపోయినా గుండె సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నిద్రలేమి ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే సరైన సమయానికి పడుకోవడం, తగినన్ని గంటలు నిద్రపోవడం ఎంతో కీలకమని సూచిస్తున్నారు ప్రముఖ కార్డియాలజిస్టు ఎం.ఎస్.ఎస్. ముఖర్జీ. ఇక ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది పిల్లలు, పెద్దలు రాత్రి వేళల్లో మొబైల్స్, టీవీల స్క్రీన్లకు అతుక్కుపోవడం వల్లే నిద్రలేమి సమస్యను కొనితెచ్చుకుంటున్నారంటున్నారు. ఈ అలవాటును మార్చుకుని, పడుకునే ముందు స్క్రీన్ టైమింగ్ను తగ్గించుకుంటే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు. ప్రశాంతమైన, సరైన నిద్ర వల్ల మానసిక ఒత్తిడి దూరం అవ్వడమే కాకుండా, ఇతర ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులూ దరిచేరవని చెబుతున్నారు.
పరిశోధనలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12493079/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38737888/
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