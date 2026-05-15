నట్స్​తో ఆరోగ్యం - ఏవి తింటే మంచిదో మీకు తెలుసా?

- నట్స్ వల్ల బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - పద్ధతి ప్రకారం తినాలని సూచన!

Published : May 15, 2026 at 5:28 PM IST

Best Nuts And Their Benefits For Health : ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అనగానే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చేవి నట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్. వీటిలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రొటీన్లు, ఫైబర్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యం నుంచి మెదడు పనితీరు, మెరిసే చర్మం వరకు అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో నట్స్​ను ఎలా తింటే శరీరానికి మేలు చేస్తుందో, వేటి వల్ల ఎలాంటి లాభం ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బాదం : ఇందులో విటమిన్ E, మెగ్నీషియం, ఫైబర్, ప్రొటీన్, కాల్షియం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పొటాషియం, జింక్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి చర్మ సంరక్షణకు ఉపయోగపడటంతోపాటు గుండె సమస్యల బారిన పడకుండా బీపీని అదుపులో ఉంచుతుందని చెబుతున్నారు. బాదంలో ఉండే ఫైబర్.. రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్​ను మరింత స్థిరంగా ఉంచుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా, రక్తంలో షుగర్ పెరుగుదలను తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బాదం పప్పులు రోజుకు 6 నుంచి 7 వరకు తినొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. వీటిని నేరుగా కంటే నానబెట్టినవి తినడం వల్ల పోషకాలు అధికంగా అందుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ బాదం పప్పులను తీసుకోవడం వల్ల గుండె, పేగు ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

వాల్​నట్స్ : ఇందులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరిచి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంతోపాటు గుండె ఆరోగ్యానికి, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లను నివారించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అక్రోట్లు : ఇందులో మెదడు పనితీరుకు మద్ధతు ఇచ్చే ఒమేగా -3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి శరీరంలో వచ్చే వాపును తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు. రోజూ అక్రోట్లను తినడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి పెరగడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

పిస్తా పప్పు : పిస్తా పప్పులలో కంటిచూపును రక్షించే లూటిన్, జియాక్సంతిన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజువారీ ఆహారంలో ఒక గుప్పెడు పిస్తా పప్పులను చేర్చుకోవడం వల్ల బరువు నియంత్రణలో ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచి గుండె సంబంధింత జబ్బులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని National Library of medicine పేర్కొంది.

జీడిపప్పు : ఇందులో ఐరన్, మెగ్నీషియం, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలను బలోపేతం చేయడంతోపాటు గుండె ఆరోగ్యానికి, బరువు తగ్గడానికి, డయాబెటిస్ నియంత్రణకు సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఇందులోని మెగ్నీషియం లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నిద్రలేమి సమస్యలు ఉన్న వారికి మంచి ఆహారమని సూచిస్తున్నారు. వీటిని రోజుకి 3 నుంచి 4 వరకు తినొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

వేరుశనగలు : వేరుశనగలు మిగిలిన నట్స్​​లాగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో ప్రొటీన్, ఫోలేట్, నియాసిన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కండరాల నిర్మాణానికి, మెదడు అభివృద్ధికి మంచిదని చెబుతున్నారు. వీటిని తినడం వల్ల శక్తి స్థాయిలు పెరగడంతోపాటు గుండె సమస్యల నుంచి రక్షిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

మఖానా : ఇప్పుడు సూపర్ ఫుడ్​గా పేరొందిన వాటిల్లో మఖానా ఒకటి. అధిక సంఖ్యలో ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలో తక్కువ కేలరీలు, అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ ఉండటం వల్ల బరువు అదుపులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడంతో పాటు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా, వృద్ధాప్య ఛాయలు తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. వీటిలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉండటం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ నియంత్రించడానికి సహాయపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణ ఉంటుందని National Library of medicine పేర్కొంది

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

