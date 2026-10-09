"ఇమ్యూనిటీ" తక్కువగా ఉందా? - పరగడుపున ఈ పదార్థాలు తీసుకుంటే మేలట!
-వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొవాలంటే రోగనిరోధక వ్యవస్థ దృఢంగా ఉండటం తప్పనిసరి - అయితే ఈ ఫుడ్స్ సహాయపడతాయట!
Published : October 9, 2026 at 8:10 PM IST
Best Morning Foods to get Immunity: ఇమ్యూనిటీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమే. ఎందుకంటే రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలంగా ఉంటే వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు మన ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించలేవు. అయితే, రోగనిరోధక వ్యవస్థ దృఢంగా ఉండాలంటే.. మనం తీసుకునే ఆహారం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే పరగడుపున కొన్ని పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు.. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మరికొన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఉసిరి: ఉసిరిలో విటమిన్-సి అధికంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయని.. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో తోడ్పడతాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొంచెం ఉసిరి మిశ్రమాన్ని గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకొని పరగడుపున తాగడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఉసిరిని తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుందని, మలబద్ధకం తగ్గుతుందని NIH పేర్కొంది.
తేనె: పరగడుపునే గోరువెచ్చటి నీటిలో తేనె, నిమ్మరసం కలిపి చాలా మంది తీసుకుంటుంటారు. అయితే ఇది మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు బాడీలోని హానికారక బ్యాక్టీరియా, ఇతర సూక్ష్మజీవులతో పోరాడడానికి కావాల్సిన శక్తిని శరీరానికి అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇక తేనెను గోరువెచ్చటి నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల బరువు కూడా తగ్గొచ్చని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపడి, పొట్ట దగ్గర పేరుకుపోయిన కొవ్వు కూడా కరిగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
తులసి: మెజార్టీ పీపుల్ ఇళ్లల్లో తులసి మొక్కలు ఉంటాయి. అయితే రోజూ తులసి ఆకులను నమలడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాల్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలోనే ఐదు తులసి ఆకులను రాత్రి మొత్తం నీటిలో నానబెట్టి.. మర్నాడు ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఆ ఆకులు తిని, నీటిని తాగేయాలని వివరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల దగ్గు, జలుబు లాంటి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి ఉపశమనం పొందచ్చని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాదు తులసి రసం తాగితే చర్మానికి, శిరోజాలకు, దంతాలకు కూడా ఎంతో మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
వెల్లుల్లి: సహజసిద్ధమైన యాంటీ బయాటిక్గా పిలిచే వెల్లుల్లిలో యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయని.. ఇవి జలుబు, దగ్గు లాంటి ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడేందుకు కావాల్సిన శక్తిని శరీరానికి అందిస్తాయంటున్నారు. అందుకే వీటిని డైలీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడంతో పాటు పరగడుపునే రెండు పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు తిని, ఆపై గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
బొప్పాయి: బొప్పాయిలో విటమిన్-సీ అధికంగా ఉంటుందని.. దీన్ని పరగడుపున తీసుకోవడం ద్వారా శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల బారి నుంచి రక్షిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కేవలం రోగనిరోధక శక్తి మాత్రమే కాకుండా ఖాళీ కడుపుతో బొప్పాయి తినడం వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు.
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