30 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు "ఈ ఫ్రూట్స్" తినాలట! - ఎందుకో తెలుసా?
- వివిధ కారణాల వల్ల 30 ఏళ్ల తర్వాత ఆరోగ్యంలో పలు మార్పులు - ఈ క్రమంలోనే ఈ పండ్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచన!
Published : October 19, 2026 at 11:11 AM IST
Best Fruits for Women After 30 Years: 30 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత మహిళ శరీరంలో ఎన్నో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. మెటబాలిజం నెమ్మదించడం, ఎముకల బలం తగ్గడం, హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, రక్తహీనత వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అయితే, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. అందుకే దీర్ఘకాలంలో వాటిని అధిగమించాలంటే, 30లోకి వచ్చాక కొన్ని రకాల పండ్లను తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బొప్పాయి: ఏ, సి విటమిన్లు, ఫోలేట్, ఇతర ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉన్న ఈ పండు స్త్రీల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇందులోని పపైన్ జీర్ణశక్తిని పెంచుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే ఈ పండులో ఉండే బీటాకెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని తెలుపుతున్నారు. వయసుతోపాటు వచ్చే మాక్యులర్ డీజనరేషన్ను ఈ పండులోని పోషకాలు అడ్డుకుంటాయని, మధుమేహం, హృద్రోగాలు, కడుపుబ్బరం వంటి వాటినీ నియంత్రిస్తాయని చెబుతున్నారు.
జామ: జామలోని పోషకాలకు కొదువ లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో యాంటీ ఫంగల్, యాంటీమైక్రోబయల్, యాంటీ డయాబెటిక్, యాంటీ డయేరియా, విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ బి6, ఐరన్, ఫాస్పరస్, ఫోలేట్, నియాసిన్, కాల్షియం, పొటాషియం, జింక్, కాపర్, కార్బోహైడ్రేట్, డైటరీ ఫైబర్ వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ పోషకాలు రక్తంలో చక్కెర నిల్వలను, ఇన్సులిన్ నిరోధాన్నీ తగ్గించడంతోపాటు గుండె వ్యాధులు రాకుండానూ అడ్డుకుంటాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నెలసరిలో వచ్చే నొప్పుల తీవత్రను జామ పండు తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
యాపిల్: "డైలీ ఒక యాపిల్ తింటే డాక్టర్ అవసరం ఉండదు" అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఎందుకంటే ఇందులో లభించే పోషకాలు అన్ని ఆరోగ్యప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆహారంలోని అదనపు కొవ్వుల్ని శరీరం గ్రహించడాన్ని తగ్గించేందుకు యాపిల్లో ఉండే పెక్టిన్ అనే ఫైబర్ సాయపడుతుందని.. పైగా ఈ పీచు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడంతో త్వరగా పొట్ట నిండిన భావన కలిగి కొవ్వులు, చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను అతిగా తినకుండా నిరోధిస్తుందంటున్నారు. దీర్ఘకాలంలో బరువు తగ్గడానికీ సాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. అధిక బరువు ఉన్నవారు 4 నుంచి 12 వారాల పాటు పూర్తి ఆపిల్ తీసుకోవడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ వెల్లడించింది. ఇక క్రమం తప్పక వీటిని తినేవాళ్లలో గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం 22 శాతం తక్కువని కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అవకాడో: 30 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు కచ్చితంగా అవకాడో తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులో మోనోఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, 'ఒలిక్ యాసిడ్' అధికంగా ఉంటాయని.. ఇవి శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు. క్రమం తప్పకుండా అవకాడోలను తీసుకోవడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుందని Journal of the American Heart Association పేర్కొంది. అలాగే, అవకాడోలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇక మధ్యాహ్న భోజనంతోపాటు సగం తాజా అవకాడోను తిన్న స్త్రీలలో స్నాక్స్ వంటివి తినాలనే కోరిక 40 శాతం తగ్గిందట.
చెర్రీ: మధ్యవయసులో వచ్చే ఆర్థరైటిస్ను నిరోధించేందుకు చెర్రీలు ఎంతో సాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిల్లోని ఆంథోసైనిన్లు శక్తి స్థాయుల్ని పెంచుతాయని, అందుకే వారానికి నాలుగుసార్లు డజను చొప్పున ఈ పండ్లను తింటే మేలంటున్నారు. ఇక పెరుగుతో కలిపి తింటే విటమిన్లు మరింతగా ఒంటపడతాయంటున్నారు.
దానిమ్మ : చాలా మంది మహిళలు 30 ఏళ్లు దాటినాక రక్తహీనతతో బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారు దానిమ్మను తినాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఐరన్, విటమన్ సి, ఫోలేట్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉన్నాయని.. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి ఆహారంలోని ఐరన్ను శరీరం త్వరగా గ్రహించుకోవడానికి అవసరమంటున్నారు. అలాగే ఫోలేట్ అనేది శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తిని పెంచి హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయని.. దీనివల్ల రక్తహీనత నుంచి బయటపడవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
కేవలం పైన చెప్పిన పండ్లు మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన పండ్లు కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి ప్రతి రోజూ మహిళల డైట్లో పండ్లు ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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